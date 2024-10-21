Последствия удара по припортовой инфраструктуре Одесщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар, который оперативно ликвидирован пожарными. К счастью, пострадавших и погибших нет.
Ранее сообщалось, что враг атаковал ракетами припортовую инфраструктуру Одесской области, был пожар.
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