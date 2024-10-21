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Последствия удара по припортовой инфраструктуре Одесщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар, который оперативно ликвидирован пожарными. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Также смотрите: Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини

Ранее сообщалось, что враг атаковал ракетами припортовую инфраструктуру Одесской области, был пожар.

Автор: 

Одесса (7921) ГСЧС (5020)


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