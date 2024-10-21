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Наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини
пожежа після атаки на припортову інфраструктуру Одещини

Раніше повідомлялося, що ворог атакував ракетами припортову інфраструктуру Одещини, була пожежа.

Автор: 

Одеса (5499) ДСНС (5152)


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