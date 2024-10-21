В Славянске разрушили памятник Чехову: Власти обратились к правоохранителям. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Славянске Донецкой области разрушен памятник российскому писателю Антону Чехову. Он был сброшен с пьедестала на улице Центральной.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с этим отдел культуры Славянской городской военной администрации, который является уполномоченным органом охраны культурного наследия нашей громады, обратился к правоохранителям", - говорится в сообщении.











Местные власти заявили, что памятник Чехову в Славянске является "памятником монументального искусства местного значения".

"В 2017 году он был отремонтирован за счет неравнодушного местного предпринимателя. Согласно заключению Украинского института национальной памяти, памятники и памятные знаки, посвященные этому писателю, не подлежат изъятию из публичного пространства, поскольку не содержат ограничений Закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", - отметили в ГВА.

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Также там заявили, что в Славянской громаде проведена большая работа по выполнению законодательства в части декоммунизации и деколонизации, которая сейчас продолжается.

"Считаем, что военное положение - не лучшее время для анархии. Подобные действия вызывают огромный резонанс в обществе и только играют на руку врагу", - подытожили в администрации.

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