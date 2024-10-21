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У Слов’янську зруйнували пам’ятник Чехову: Влада звернулася до правоохоронців. ФОТОрепортаж

У Слов'янську на Донеччині зруйновано пам'ятник російському письменнику Антону Чехову. Його було скинуто з п'єдесталу на вулиці Центральній.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з цим відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації, який є уповноваженим органом охорони культурної спадщини нашої громади, звернувся до правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

У Слов'янську зруйнували пам'ятник Чехову
У Слов'янську зруйнували пам'ятник Чехову
У Слов'янську зруйнували пам'ятник Чехову
У Слов'янську зруйнували пам'ятник Чехову
У Слов'янську зруйнували пам'ятник Чехову

Місцева влада заявила, що пам’ятник Чехову в Слов’янську є "пам’яткою монументального мистецтва місцевого значення".

"У 2017 році він був відремонтований за рахунок небайдужого місцевого підприємця. Згідно висновку Українського інституту національної пам’яті, пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені цьому письменнику, не підлягають вилученню з публічного простору, оскільки не містять обмежень Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", - зазначили в МВА.

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Також там заявили, що в Слов’янській громаді проведена велика робота щодо виконання законодавства у частині декомунізації та деколонізації, яка наразі триває.

"Вважаємо, що військовий стан – не найкращий час для анархії. Подібні дії викликають величезний резонанс у суспільстві та лише грають на руку ворогу", - підсумували в адміністрації.

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Автор: 

пам’ятник (932) Слов’янськ (632)


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Топ коментарі
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Звалити пам'яник А. П.Чехову ідіотизм або кацапська провокація, бо Антон Чехов - класик світової літератури, який творив у Російській імперії, але знаходив натхнення лише в Україні і мав українське походження. Це людина, яка писала російською, але традиції та життя українців залишили відбиток на його творчості. Саме Україна стала прихистком для його душі, адже щоразу зустрічаємо: «Україна дорога і близька моєму серцю». А що ж українські корені? Яке місце відіграла Україна у творчості та житті письменника?
Чехов дуже часто думав українською.
На письменника в дитинстві найбільший вплив здійснила його бабця, Єфросинія Шимко. Від народження він вільно говорив українською, а вже потім вивчив російську. У дитинстві часто грав у домашніх виставах, де постійно лунала українська мова та пісня. Тому в майбутніх його творах знаходять безліч українізмів, які сформувалися ще на підсвідомому рівні.

Подорожі Україною, які ставали натхненням.
Чехов обожнював подорожувати і спостерігати за роботою та життям простих людей. До переліку увійшли безліч міст, містечок і сіл Харківської і Полтавської губернії, пізніше - Львів, Ялта, Гурзуф. Але Чехов мав не тільки задоволення там жити, але й гуртувати навколо себе коло української інтелігенції. Саме їм в листах він прямо писав, що за походженням і станом душі він українець.

Бажання жити в Україні.
Майже 4 роки Чехов марив власним маєтком в Україні, але кошти від «врачєвания» не могли покрити всю суму. Тому пізніше він усе ж таки наважиться винайняти прекрасний маєток поблизу Сум Харківської губернії. На березі річки Псел він часто зустрічався з робітниками, які працювала на заводах Харитоненка, а вже пізніше ці люди стали прототипами в його творах. Тут він продовжив і практику лікування, адже про те, що він лікар, населення дізналося відразу і з'їжджалося до нього звідусіль.

Українська інтелігенція і любов до України.
Сім'я Линтварьових прищепила йому цікавість до української культури, адже ще їхні предки спілкувалися з Г. Сковородою та молилися на шевченківського Кобзаря. Він часто приймав у своєму маєтку відомих особистостей, черпав натхнення та налагоджував нові знайомства. Але найтісніші зв'язки він сформував з діячами українського театру - Марією Заньковецькою та Миколою Соловцовим.

«Заньковецька - то страшна сила»
З Марією Заньковецькою письменник познайомився особисто і часто переписувався. Дехто з дослідників їхньої творчості вважає, що між ними був роман, дехто - спростовує такі припущення. Але одне залишається фактом - їхні стосунки були щирими. У листах, які залишилися після пожежі в маєтку Заньковецьких, Чехов пише про наміри купити маєток поблизу Заньковецької та написати для неї п'єсу.

Сама ж Заньковецька ділилася: «Он тоже уговаривал перейти на русскую сцену, а я в свою очередь стыдила его, что он, сам украинец, а подговаривает меня к измене. Журила я его, что не пишет на родном языке. А он мне возражал, что грешно зарывает талант».
З-під пера Чехова так і не вийшла жодна книга чи твір рідною мовою, він продовжував писати російською. Але так багато традицій, типажів, картин він змальовував з України! Усі його творіння, особливо «Вишневий сад» просто рясніють українськими типажами та символами. Тому Україна завжди знаходила відгомін у його словах та думках і залишилася його духовним пристанищем.
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21.10.2024 15:37 Відповісти
+13
ківа, яник, кірпа, бойко, захарченко а також булгаков і т.п. також надихалися Україною. йди їх полюби
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21.10.2024 16:18 Відповісти
+5
Ото хто стривожений цим то сто відсотків навідники чи ждуни. Бери як говориця під ручки і в СБУ.
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21.10.2024 15:26 Відповісти
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Ото хто стривожений цим то сто відсотків навідники чи ждуни. Бери як говориця під ручки і в СБУ.
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21.10.2024 15:26 Відповісти
а, шо там нєля штепа?
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21.10.2024 15:32 Відповісти
А х.з де вона...
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21.10.2024 15:37 Відповісти
Звалити пам'яник А. П.Чехову ідіотизм або кацапська провокація, бо Антон Чехов - класик світової літератури, який творив у Російській імперії, але знаходив натхнення лише в Україні і мав українське походження. Це людина, яка писала російською, але традиції та життя українців залишили відбиток на його творчості. Саме Україна стала прихистком для його душі, адже щоразу зустрічаємо: «Україна дорога і близька моєму серцю». А що ж українські корені? Яке місце відіграла Україна у творчості та житті письменника?
Чехов дуже часто думав українською.
На письменника в дитинстві найбільший вплив здійснила його бабця, Єфросинія Шимко. Від народження він вільно говорив українською, а вже потім вивчив російську. У дитинстві часто грав у домашніх виставах, де постійно лунала українська мова та пісня. Тому в майбутніх його творах знаходять безліч українізмів, які сформувалися ще на підсвідомому рівні.

Подорожі Україною, які ставали натхненням.
Чехов обожнював подорожувати і спостерігати за роботою та життям простих людей. До переліку увійшли безліч міст, містечок і сіл Харківської і Полтавської губернії, пізніше - Львів, Ялта, Гурзуф. Але Чехов мав не тільки задоволення там жити, але й гуртувати навколо себе коло української інтелігенції. Саме їм в листах він прямо писав, що за походженням і станом душі він українець.

Бажання жити в Україні.
Майже 4 роки Чехов марив власним маєтком в Україні, але кошти від «врачєвания» не могли покрити всю суму. Тому пізніше він усе ж таки наважиться винайняти прекрасний маєток поблизу Сум Харківської губернії. На березі річки Псел він часто зустрічався з робітниками, які працювала на заводах Харитоненка, а вже пізніше ці люди стали прототипами в його творах. Тут він продовжив і практику лікування, адже про те, що він лікар, населення дізналося відразу і з'їжджалося до нього звідусіль.

Українська інтелігенція і любов до України.
Сім'я Линтварьових прищепила йому цікавість до української культури, адже ще їхні предки спілкувалися з Г. Сковородою та молилися на шевченківського Кобзаря. Він часто приймав у своєму маєтку відомих особистостей, черпав натхнення та налагоджував нові знайомства. Але найтісніші зв'язки він сформував з діячами українського театру - Марією Заньковецькою та Миколою Соловцовим.

«Заньковецька - то страшна сила»
З Марією Заньковецькою письменник познайомився особисто і часто переписувався. Дехто з дослідників їхньої творчості вважає, що між ними був роман, дехто - спростовує такі припущення. Але одне залишається фактом - їхні стосунки були щирими. У листах, які залишилися після пожежі в маєтку Заньковецьких, Чехов пише про наміри купити маєток поблизу Заньковецької та написати для неї п'єсу.

Сама ж Заньковецька ділилася: «Он тоже уговаривал перейти на русскую сцену, а я в свою очередь стыдила его, что он, сам украинец, а подговаривает меня к измене. Журила я его, что не пишет на родном языке. А он мне возражал, что грешно зарывает талант».
З-під пера Чехова так і не вийшла жодна книга чи твір рідною мовою, він продовжував писати російською. Але так багато традицій, типажів, картин він змальовував з України! Усі його творіння, особливо «Вишневий сад» просто рясніють українськими типажами та символами. Тому Україна завжди знаходила відгомін у його словах та думках і залишилася його духовним пристанищем.
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21.10.2024 15:37 Відповісти
ківа, яник, кірпа, бойко, захарченко а також булгаков і т.п. також надихалися Україною. йди їх полюби
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21.10.2024 16:18 Відповісти
Знайди в Чехова хоч 1% антиукраїнських висловлювань, которими так "славились" перераховані тобою персонажі.
Так що, мимо!

Михайло Булгаков - російський письменник і драматург, який народився в Києві в родині переселенців із Орловської губернії. Його батько був цензором - забороняв українські «непотребні» видання. Родинний імпринтинг Булгакова через цензора, котрий віддано служив справі заборони української мови, зумовив той факт, що письменник і його оточення засадничо не визнавали існування української мови. «Гнусный язык», «диковинная», «неправильна», «смішна» українська мова їх дратувала, прицільне знущання з неї ведуть так звані позитивні герої булгаковських текстів. У 19-му розділі журнальної, ранньої редакції «Белой гвардии» (1925) йдеться про те, що українську мову вигадав В. Винниченко, що цією мовою «никакой дьявол не говорил». Відома калька цієї формули «Украину придумал Ленин» та інші подібні лозунги вживлюються у свідомість населення різних країн. Булгаков - один із тих, що започаткували нинішні ідеологічні маніпуляції своїм запереченням існування мільйонів українців, української літератури та культури.
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21.10.2024 16:48 Відповісти
ВСЕ кацапське мусить бути заборонене, в тому числя переклади Шевченка на кацапську.
я маю на увазі ВСЕ !
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21.10.2024 18:19 Відповісти
В такому випадку послідоним потрібно в усьому і до кінця, я маю на увазі у ВСЬОМУ та
забрати з фронту:

а) "Сибірський батальйон" , легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус";
б) російську нову організацію "Громадянська рада" І. Пономарьова;
в) "Білоруський Добровольчий Корпус", полк ім. К.Калиновського, білоруський підрозділ «Тэрор» (всі спілкуються рос.мовою);
г) п'ять чеченських батальйонів;
д) два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов. Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони - ред.)", - зазначив Джемілєв;
ж) просто російськомовні українці, которих в лавах ЗСУ не менше половини.

Тоді шановний збирай по всій Великобританії таких, як сам - "правильних" українців і велкам в ТЦК України!
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21.10.2024 19:05 Відповісти
Твій кумир кива:

У березні 2022-го українська прокуратура висунула йому підозру в державній зраді та закликах до окупації України, а в листопаді 2023-го Киву заочно засудили у Львові до 14 років за ґратами.

За повідомленнями, після підозри Кива збирався просити в РФ про політичний притулок.

Кива в ефірі російського телебачення заявляв, що українському народові "потрібне звільнення" і що "в Україні все просякнуте нацизмом".
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21.10.2024 16:54 Відповісти
Захарченко, хоч перший, хоч другий взалі відкриті вороги України і в обох лапи по лікоть в крові українців.
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21.10.2024 16:56 Відповісти
Интересная этимология твоего ника - есть и *анда и *алупа
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21.10.2024 17:10 Відповісти
Якщо немає аргументованої відповіді, то такі, як ти *разі переходять на особистості і як завжди брешуть, бо немаїніякої етимології мого ніку. Хоч в вашому "вялікоруССком" можливо і є, я не знаю. Вам рассєянам видніше.
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21.10.2024 17:50 Відповісти
Ось ці "патріоти" (бойка сам впізнаєш) надихаються Україною :

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21.10.2024 17:13 Відповісти
Быдло, оно и в Славянске быдло
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21.10.2024 15:45 Відповісти
"русіше швайне"
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21.10.2024 16:34 Відповісти
Слово дерусифікація вже заборонено?
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21.10.2024 15:48 Відповісти
Відправити на розшук, бешкетників, всіх прокурорів- інвалідів! Негайно...
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21.10.2024 15:49 Відповісти
То славьянські гомофоби.
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21.10.2024 15:49 Відповісти
это не памятник-это бюст..школота)))
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21.10.2024 15:50 Відповісти
"памНятник " громко заявлено,погруддя-бюст та ще із штукатурки .
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21.10.2024 16:00 Відповісти
пам'ятник канєшно шедевральний може якась людина з незіпсованим естетичним смаком не витримала?
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21.10.2024 16:00 Відповісти
Я думаю, що АП за такий пам'ятник побив би ліпилу😁
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21.10.2024 16:03 Відповісти
шо паша чехонте всЬо ? когда то я его любил , но сейчас кацапы *****
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21.10.2024 16:19 Відповісти
Антоша (Дон Антонио)
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21.10.2024 18:03 Відповісти
знайти вандалів - і нагородити. підерів, які подали в поліцію - звілинити і позбавити громадянства
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21.10.2024 16:20 Відповісти
Не створюйте собі кумирів .
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21.10.2024 16:22 Відповісти
Скрєпи

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21.10.2024 16:39 Відповісти
Типиный великодержавный шовинист Чехов - плоть от плоти росийской империи. Интеллигент, однако, украинцев называл не иначе как хохлами. Оскорбляет, унижает, бъет - значит любит. https://censor.net/ru/forum/2506952/apchehov_velikiyi_russkiyi_pisatel_i_quotukrainskiyi_poetquot_kotorogo_v_sovremennoyi_ukrainskoyi_shkole
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21.10.2024 16:54 Відповісти
Все вірно , це московська мітка, читайте кого завгодно на кухнях але міток в Україні бути не повинно
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21.10.2024 17:15 Відповісти
Кожен адекватний українець повинен розуміти, що все що пов'язано з кацапами має бути знищено і забуто назавжди.
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21.10.2024 18:11 Відповісти
Згадайте долю української бібліотеки на мацквє.
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21.10.2024 23:15 Відповісти
Хай цей місцевий підприємець поставить цей памятник у себе в квартирі і молиться на нього скільки хоче.В публічному просторі ніяких російських маяків у вигляді їх письменників,художників ітд не має бути.
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21.10.2024 20:17 Відповісти
Як сказав один мій знайомий зі Слов'янська, там таких небайдужих підприємців, котрі під час війни роблять відновлення пам'ятників кацапським "дєятєлям іскуства", 95%. Вони ж і червону доріжку кацапні простелять, коли ті (не дай боже) у місто заходити будуть.
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21.10.2024 23:13 Відповісти
 
 