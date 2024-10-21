У Слов’янську зруйнували пам’ятник Чехову: Влада звернулася до правоохоронців. ФОТОрепортаж

У Слов'янську на Донеччині зруйновано пам'ятник російському письменнику Антону Чехову. Його було скинуто з п'єдесталу на вулиці Центральній.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з цим відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації, який є уповноваженим органом охорони культурної спадщини нашої громади, звернувся до правоохоронців", - йдеться в повідомленні.











Місцева влада заявила, що пам’ятник Чехову в Слов’янську є "пам’яткою монументального мистецтва місцевого значення".

"У 2017 році він був відремонтований за рахунок небайдужого місцевого підприємця. Згідно висновку Українського інституту національної пам’яті, пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені цьому письменнику, не підлягають вилученню з публічного простору, оскільки не містять обмежень Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", - зазначили в МВА.

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Також там заявили, що в Слов’янській громаді проведена велика робота щодо виконання законодавства у частині декомунізації та деколонізації, яка наразі триває.

"Вважаємо, що військовий стан – не найкращий час для анархії. Подібні дії викликають величезний резонанс у суспільстві та лише грають на руку ворогу", - підсумували в адміністрації.

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