Передавали РФ координаты ВСУ на границе: Будут судить супружескую пару на Сумщине. ФОТО

На Сумщине будут судить супругов, передававших российским оккупантам данные об обороне северо-восточных рубежей области.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 61-летней женщине и 66-летнем мужчине.

"Супружеская пара безработных местных жителей, разделяя пророссийские взгляды, с начала 2024 года начала сотрудничество с представителем агрессора. На выполнение вражеского задания обвиняемые на своем автомобиле объезжали приграничье, где отслеживали позиции Сил обороны. Обобщенную информацию женщина присылала куратору из РФ.



В частности, отправляла изображение цифровой карты, на которой отмечала GPS координаты военных, которые обороняют северо-восточные рубежи Украины", - говорится в сообщении.

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Мужчина во время общения со знакомыми радовался обстрелам по позициям наших защитников.

Им инкриминируют государственную измену. Мужчина будет отвечать еще и за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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