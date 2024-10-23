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Передавали РФ координаты ВСУ на границе: Будут судить супружескую пару на Сумщине. ФОТО

На Сумщине будут судить супругов, передававших российским оккупантам данные об обороне северо-восточных рубежей области.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 61-летней женщине и 66-летнем мужчине.

"Супружеская пара безработных местных жителей, разделяя пророссийские взгляды, с начала 2024 года начала сотрудничество с представителем агрессора. На выполнение вражеского задания обвиняемые на своем автомобиле объезжали приграничье, где отслеживали позиции Сил обороны. Обобщенную информацию женщина присылала куратору из РФ.

В частности, отправляла изображение цифровой карты, на которой отмечала GPS координаты военных, которые обороняют северо-восточные рубежи Украины", - говорится в сообщении.

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Мужчина во время общения со знакомыми радовался обстрелам по позициям наших защитников.

Им инкриминируют государственную измену. Мужчина будет отвечать еще и за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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Подружжя, яке передавало РФ інформацію про оборону рубежів Сумщини, постане перед судом
Подружжя, яке передавало РФ інформацію про оборону рубежів Сумщини, постане перед судом

Автор: 

прокуратура (5035) Сумская область (3330)


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З такими гнидами і ворог не потрібний….
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23.10.2024 12:16 Ответить
на гіляку обох !!!
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23.10.2024 12:22 Ответить
відразу видно "товаріщєй", мать їх.
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23.10.2024 12:24 Ответить
Не треба на них марнувати час,гроші.Усих на гіляку,як військових злочинців.
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23.10.2024 12:27 Ответить
 
 