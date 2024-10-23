Передавали РФ координати ЗСУ на кордоні. Судитимуть подружжя на Сумщині. ФОТО
На Сумщині судитимуть подружжя, яке передавало російським окупантам дані про оборону північно-східних рубежів області.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 61-річну жінку та 66-річного чоловіка.
"Подружжя безробітних місцевих жителів, розділяючи проросійські погляди, з початку 2024 року розпочали співпрацю з представником агресора. На виконання ворожого завдання обвинувачені на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони. Узагальнену інформацію жінка надсилала куратору з рф.
Зокрема, відправляла зображення цифрової мапи, на якій відмічала GPS координати військових, які обороняють північно-східні рубежі України", - йдеться в повідомленні.
Чоловік під час спілкування зі знайомими радів обстрілам по позиціях наших захисників.
Їм інкримінують державну зраду. Чоловік відповідатиме ще й за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії.
Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
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