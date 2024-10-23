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Новини Фото Війна
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Передавали РФ координати ЗСУ на кордоні. Судитимуть подружжя на Сумщині. ФОТО

На Сумщині судитимуть подружжя, яке передавало російським окупантам дані про оборону північно-східних рубежів області.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 61-річну жінку та 66-річного чоловіка.

"Подружжя безробітних місцевих жителів, розділяючи проросійські погляди, з початку 2024 року розпочали співпрацю з представником агресора. На виконання ворожого завдання обвинувачені на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони. Узагальнену інформацію жінка надсилала куратору з рф.

Зокрема, відправляла зображення цифрової мапи, на якій відмічала GPS координати військових, які обороняють північно-східні рубежі України", - йдеться в повідомленні.

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Чоловік під час спілкування зі знайомими радів обстрілам по позиціях наших захисників.

Їм інкримінують державну зраду. Чоловік відповідатиме ще й за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

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Подружжя, яке передавало РФ інформацію про оборону рубежів Сумщини, постане перед судом
Подружжя, яке передавало РФ інформацію про оборону рубежів Сумщини, постане перед судом

Автор: 

прокуратура (3703) Сумська область (3882)


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З такими гнидами і ворог не потрібний….
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23.10.2024 12:16 Відповісти
на гіляку обох !!!
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23.10.2024 12:22 Відповісти
відразу видно "товаріщєй", мать їх.
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23.10.2024 12:24 Відповісти
Не треба на них марнувати час,гроші.Усих на гіляку,як військових злочинців.
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23.10.2024 12:27 Відповісти
 
 