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Корректировал удары РФ и ждал "присоединения" к РФ: На Днепропетровщине СБУ задержала российского агента. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине задержан российский информатор, который корректировал удары РФ по прифронтовому Синельниково.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленником оказался 30-летний местный безработный, который попал во "внимание" оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в мессенджерах. В частности, в сообщениях он надеялся на "присоединение" области в состав рф", - говорится в сообщении.

В одном из чатов на мужчину вышел администратор российского Телеграм-канала, который контролирует российская разведка.

После дистанционного привлечения к сотрудничеству с оккупантами фигурант начал подготовку координат для новой серии воздушных ударов по Синельниковскому району.

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"Для выполнения задания врага фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал места сосредоточения подразделений украинских войск. Одновременно злоумышленник собирал данные и фотографировал местные электроподстанции. После разведывательных вылазок информатор отправлял собранные данные российскому куратору", - отметили в Службе безопасности.

СБУ разоблачила злоумышленника и задержала его по месту жительства. Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, с которого он общался с вражеским куратором.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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На Дніпропетровщині викрили російського агента, який коригував удари РФ
На Дніпропетровщині викрили російського агента, який коригував удари РФ
На Дніпропетровщині викрили російського агента, який коригував удари РФ
На Дніпропетровщині викрили російського агента, який коригував удари РФ
На Дніпропетровщині викрили російського агента, який коригував удари РФ

Автор: 

СБУ (20053) Днепропетровская область (4090)


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25.10.2024 10:13 Ответить
Чи побачили, що усі ці агенти - бомжі?! Тільки за те, що він хоче щоб усі ми ТАК жили в рашці - смертна кара
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25.10.2024 11:00 Ответить
Яких 8 років! Це падло не повинно існувати.
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25.10.2024 10:23 Ответить
Тільки фізичне знищення цієї паскуди ,утихомирить любителів "русского мира".
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25.10.2024 10:26 Ответить
На зоне такие имеют статус стукачей - это даже ниже чем петух. Такие долго на зоне не живут
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25.10.2024 10:29 Ответить
В Великобританії під час Другої Світової таких виродків розстрілювали.
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25.10.2024 10:39 Ответить
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ!
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25.10.2024 13:56 Ответить
 
 