Корректировал удары РФ и ждал "присоединения" к РФ: На Днепропетровщине СБУ задержала российского агента. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине задержан российский информатор, который корректировал удары РФ по прифронтовому Синельниково.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленником оказался 30-летний местный безработный, который попал во "внимание" оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в мессенджерах. В частности, в сообщениях он надеялся на "присоединение" области в состав рф", - говорится в сообщении.

В одном из чатов на мужчину вышел администратор российского Телеграм-канала, который контролирует российская разведка.

После дистанционного привлечения к сотрудничеству с оккупантами фигурант начал подготовку координат для новой серии воздушных ударов по Синельниковскому району.

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"Для выполнения задания врага фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал места сосредоточения подразделений украинских войск. Одновременно злоумышленник собирал данные и фотографировал местные электроподстанции. После разведывательных вылазок информатор отправлял собранные данные российскому куратору", - отметили в Службе безопасности.

СБУ разоблачила злоумышленника и задержала его по месту жительства. Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, с которого он общался с вражеским куратором.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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