Коригував удари РФ та чекав на "приєднання" до РФ: На Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині затримано російського інформатора, який коригував удари РФ по прифронтовому Синельниковому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився 30-річний місцевий безробітний, який потрапив до "уваги" окупантів через свої прокремлівські коментарі у месенджерах. Зокрема, у дописах він сподівався на "приєднання" області до складу рф", - йдеться в повідомленні.

В одному з чатів на чоловіка вийшов адміністратор російського Телеграм-каналу, який контролює російська розвідка.

Після дистанційного залучення до співпраці з окупантами фігурант розпочав підготовку координат для нової серії повітряних ударів по Синельниківському району.

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"Для виконання завдання ворога фігурант обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ. Одночасно зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції. Після розвідувальних вилазок інформатор відправляв зібрані дані російському куратору", - зазначили у Службі безпеки.

СБУ викрила зловмисника і затримала його за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення пунктів базування Сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він спілкувався з ворожим куратором.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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