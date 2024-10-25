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Российского генерала и его подчиненных будут судить за обстрел ядерной установки в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российского генерал-полковника и четырех его подчиненных будут судить за обстрелы ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, они отдавали приказы на обстрелы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов. В 2022 году объект обстреляли 74 ударами из различных видов оружия, авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион".

Главный фигурант - генерал-полковник, на тот момент - действующий командующий Западного военного округа ВС РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ. Следующие обвиняемые по военной иерархии - два генерала: командующий 6-й общевойсковой армией и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Также среди фигурантов российские полковники: командующий 45-й артиллерийской бригадой большой мощности и командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригадой.

Обстріл ядерної установи в Харкові

Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил России, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных:

  • генерал-лейтенанта Олега Маковецкого, командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;
  • генерал-лейтенанта Владислава Ершова - командующего 6-й общевойсковой армией;
  • полковника Павла Пилюкова - командира 45-й артиллерийской бригады большой мощности;
  • полковника Евгения Геращенко - командира 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозибковской бригады.

Обстріл ядерної установи в Харкові

Руководители военных формирований и подразделений, выполняя незаконное распоряжение командующего Западным военным округом, отдали приказ подчиненным им подразделениям ВС РФ, которые заняли позиции в населенных пунктах, полях и лесополосах, расположенных в прилегающих к г. Харькову районах на территории Харьковской области, Белгородской области, аэродромов Курск и Воронеж, осуществлять обстрелы и бомбардировки ХФТИ.

Обстріл ядерної установи в Харкові

Согласно комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, окружающей природной среде причинен ущерб на сумму почти 15 млрд грн. Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. И это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет.

Обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно.

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Автор: 

обстрел (27913) Харьков (7584) ядерная безопасность (500) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+7
От вони заочно аж тремтять...цирк.
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25.10.2024 12:37 Ответить
+7
Дурня повна. Чим би ті прокурори та судді з дикими зарплатнями та пенсіями ще займалися, аби показати типу роботу. На путінського дегенерата бастрикіна рівняються. Йде війна кривава і ворогів треба знищувати, а не судити...
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25.10.2024 12:47 Ответить
+6
А чому пики замальовані? Чи це таємниця слідства?
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25.10.2024 12:29 Ответить
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А чому пики замальовані? Чи це таємниця слідства?
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25.10.2024 12:29 Ответить
Назвавши імена, звання та посади кацапів, навіщо ж ви ім хлєбала заблюрили?!
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25.10.2024 12:30 Ответить
От вони заочно аж тремтять...цирк.
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25.10.2024 12:37 Ответить
вішайте, наша спільнота дозволяє
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25.10.2024 12:38 Ответить
І що ви їм зробите? Краще б зі своїми прокурорами-інвалідами, мсеками, та ''іншою шелупенню'' розібралися.
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25.10.2024 12:40 Ответить
Та і з росуродами й з нашими треба розбиратись. Оголосити винагороду за бошки мокшан - так їх сусіди, або родичи приб'ють. Або підрозділ створити з видачі квитків на концерт кабздона.
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25.10.2024 12:48 Ответить
Ну ось же,а ви думаєте що 800рил в генеральній прокуратурі, та 8000 по областях,без діла сидять,та інвалідності оформлюють,а хто ж буде заочно обвинувачувати?
Ну не 200 ж чоловік це мають робити.
Що ви ,майте совість,люди горять на роботі,інвалідами стають коли читають матеріали справ.
А для міжнародних Озабочених організацій ці вироки потрібні?
Чи вони на них будуть реагувати?
Чи до інтерполу ці тварини попадуть?
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25.10.2024 12:42 Ответить
"Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно." Такі повідомлення проКУРВАтури гидко читати. Ці проКУРВори нічого не роблять, лише отримують захмарні зарплати, вішають собі липові і нвалідності і статуси УБД. І, відповідно - захмарні пенсії. А справжні УБД учасники бойових дій ( без ноги, руки, ока...) оббивають пороги всяких мсек-ів, влк... в надії отримать бодай щось на утримання.
Черговий Майдан аж ломиться.
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25.10.2024 12:46 Ответить
Дурня повна. Чим би ті прокурори та судді з дикими зарплатнями та пенсіями ще займалися, аби показати типу роботу. На путінського дегенерата бастрикіна рівняються. Йде війна кривава і ворогів треба знищувати, а не судити...
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25.10.2024 12:47 Ответить
Арештовувать я шолі буду ?
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25.10.2024 13:10 Ответить
Це історичне місце. Раніш там було джерело нейтронів на урані. Восені 2013 року уран забрала Росія, яка меньш чим через рік напала на Україну. То була остання річ, яка стримувала Путіна, бо з того урану дуже легко зробити атомну бомбу. (Я-б власноруч зміг-би - ха-ха.)
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25.10.2024 13:21 Ответить
якою ж **нею вони всі займаються
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25.10.2024 13:34 Ответить
 
 