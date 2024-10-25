Российского генерала и его подчиненных будут судить за обстрел ядерной установки в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российского генерал-полковника и четырех его подчиненных будут судить за обстрелы ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, они отдавали приказы на обстрелы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов. В 2022 году объект обстреляли 74 ударами из различных видов оружия, авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион".

Главный фигурант - генерал-полковник, на тот момент - действующий командующий Западного военного округа ВС РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ. Следующие обвиняемые по военной иерархии - два генерала: командующий 6-й общевойсковой армией и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Также среди фигурантов российские полковники: командующий 45-й артиллерийской бригадой большой мощности и командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригадой.

Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил России, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных:

генерал-лейтенанта Олега Маковецкого, командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;

генерал-лейтенанта Владислава Ершова - командующего 6-й общевойсковой армией;

полковника Павла Пилюкова - командира 45-й артиллерийской бригады большой мощности;

полковника Евгения Геращенко - командира 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозибковской бригады.

Руководители военных формирований и подразделений, выполняя незаконное распоряжение командующего Западным военным округом, отдали приказ подчиненным им подразделениям ВС РФ, которые заняли позиции в населенных пунктах, полях и лесополосах, расположенных в прилегающих к г. Харькову районах на территории Харьковской области, Белгородской области, аэродромов Курск и Воронеж, осуществлять обстрелы и бомбардировки ХФТИ.

Согласно комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, окружающей природной среде причинен ущерб на сумму почти 15 млрд грн. Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. И это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет.

Обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно.

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