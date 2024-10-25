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Російського генерала та його підлеглих судитимуть за обстріл ядерної установки у Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російського генерал-полковника та чотирьох його підлеглих судитимуть за обстріли ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, вони віддавали накази на обстріли Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів. У 2022 році об'єкт обстріляли 74 удари різними видами зброї, авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" і "Піон".

Головний фігурант – генерал-полковник, на той момент – діючий командувач Західного військового округу ЗС РФ, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ. Наступні обвинувачені по військовій ієрархії – два генерали: командувач 6-ю загальновійськовою армією та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Також серед фігурантів російські полковники: командувач 45-ю артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ю гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою.

Обстріл ядерної установи в Харкові

Мова йде про керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:

  • ⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;
  • генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією;
  • ⁠полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;
  • полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

Обстріл ядерної установи в Харкові

Очільники військових формувань та підрозділів, виконуючи незаконне розпорядження командувача Західним військовим округом, віддали наказ підпорядкованим їм підрозділам ЗС РФ, які зайняли позиції у населених пунктах, полях та лісосмугах, розташованих у прилеглих до м. Харкова районах на території Харківської області, Бєлгородської області, аеродромів Курськ та Вороніж рф, здійснювати обстріли та бомбардування ХФТІ.

Обстріл ядерної установи в Харкові

Відповідно до комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд грн. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно.

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Автор: 

обстріл (29282) Харків (5716) ядерна безпека (571) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+7
От вони заочно аж тремтять...цирк.
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25.10.2024 12:37 Відповісти
+7
Дурня повна. Чим би ті прокурори та судді з дикими зарплатнями та пенсіями ще займалися, аби показати типу роботу. На путінського дегенерата бастрикіна рівняються. Йде війна кривава і ворогів треба знищувати, а не судити...
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25.10.2024 12:47 Відповісти
+6
А чому пики замальовані? Чи це таємниця слідства?
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25.10.2024 12:29 Відповісти
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А чому пики замальовані? Чи це таємниця слідства?
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25.10.2024 12:29 Відповісти
Назвавши імена, звання та посади кацапів, навіщо ж ви ім хлєбала заблюрили?!
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25.10.2024 12:30 Відповісти
От вони заочно аж тремтять...цирк.
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25.10.2024 12:37 Відповісти
вішайте, наша спільнота дозволяє
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25.10.2024 12:38 Відповісти
І що ви їм зробите? Краще б зі своїми прокурорами-інвалідами, мсеками, та ''іншою шелупенню'' розібралися.
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25.10.2024 12:40 Відповісти
Та і з росуродами й з нашими треба розбиратись. Оголосити винагороду за бошки мокшан - так їх сусіди, або родичи приб'ють. Або підрозділ створити з видачі квитків на концерт кабздона.
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25.10.2024 12:48 Відповісти
Ну ось же,а ви думаєте що 800рил в генеральній прокуратурі, та 8000 по областях,без діла сидять,та інвалідності оформлюють,а хто ж буде заочно обвинувачувати?
Ну не 200 ж чоловік це мають робити.
Що ви ,майте совість,люди горять на роботі,інвалідами стають коли читають матеріали справ.
А для міжнародних Озабочених організацій ці вироки потрібні?
Чи вони на них будуть реагувати?
Чи до інтерполу ці тварини попадуть?
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25.10.2024 12:42 Відповісти
"Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно." Такі повідомлення проКУРВАтури гидко читати. Ці проКУРВори нічого не роблять, лише отримують захмарні зарплати, вішають собі липові і нвалідності і статуси УБД. І, відповідно - захмарні пенсії. А справжні УБД учасники бойових дій ( без ноги, руки, ока...) оббивають пороги всяких мсек-ів, влк... в надії отримать бодай щось на утримання.
Черговий Майдан аж ломиться.
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25.10.2024 12:46 Відповісти
Дурня повна. Чим би ті прокурори та судді з дикими зарплатнями та пенсіями ще займалися, аби показати типу роботу. На путінського дегенерата бастрикіна рівняються. Йде війна кривава і ворогів треба знищувати, а не судити...
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25.10.2024 12:47 Відповісти
Арештовувать я шолі буду ?
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25.10.2024 13:10 Відповісти
Це історичне місце. Раніш там було джерело нейтронів на урані. Восені 2013 року уран забрала Росія, яка меньш чим через рік напала на Україну. То була остання річ, яка стримувала Путіна, бо з того урану дуже легко зробити атомну бомбу. (Я-б власноруч зміг-би - ха-ха.)
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25.10.2024 13:21 Відповісти
якою ж **нею вони всі займаються
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25.10.2024 13:34 Відповісти
 
 