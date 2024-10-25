Російського генерала та його підлеглих судитимуть за обстріл ядерної установки у Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російського генерал-полковника та чотирьох його підлеглих судитимуть за обстріли ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, вони віддавали накази на обстріли Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів. У 2022 році об'єкт обстріляли 74 удари різними видами зброї, авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" і "Піон".

Головний фігурант – генерал-полковник, на той момент – діючий командувач Західного військового округу ЗС РФ, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ. Наступні обвинувачені по військовій ієрархії – два генерали: командувач 6-ю загальновійськовою армією та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Також серед фігурантів російські полковники: командувач 45-ю артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ю гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою.

Мова йде про керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:

⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією;

⁠полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

Очільники військових формувань та підрозділів, виконуючи незаконне розпорядження командувача Західним військовим округом, віддали наказ підпорядкованим їм підрозділам ЗС РФ, які зайняли позиції у населених пунктах, полях та лісосмугах, розташованих у прилеглих до м. Харкова районах на території Харківської області, Бєлгородської області, аеродромів Курськ та Вороніж рф, здійснювати обстріли та бомбардування ХФТІ.

Відповідно до комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд грн. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно.

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