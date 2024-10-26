Последствия попадания "Шахеда" в многоэтажку в Соломенском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 октября 2024 года около 21 часа в результате атаки российских БпЛА на столицу погибла 14-летняя девочка, пострадали двое мужчин и три женщины, одну из которых доставили в больницу с острой реакцией на стресс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В Соломенском районе столицы из-за атаки врага возник пожар в многоэтажке в двух квартирах на 20 и 21 этажах, также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этажи.

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Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.