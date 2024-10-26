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Последствия попадания "Шахеда" в многоэтажку в Соломенском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 октября 2024 года около 21 часа в результате атаки российских БпЛА на столицу погибла 14-летняя девочка, пострадали двое мужчин и три женщины, одну из которых доставили в больницу с острой реакцией на стресс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В Соломенском районе столицы из-за атаки врага возник пожар в многоэтажке в двух квартирах на 20 и 21 этажах, также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этажи.

Также читайте: Бринк о ночной атаке: Каждую ночь РФ запускает дроны и ракеты по Украине. Россия должна быть привлечена к ответственности

Наслідки атаки Шахеда на Солом'янський район Києва
Наслідки атаки Шахеда на Солом'янський район Києва
Наслідки атаки Шахеда на Солом'янський район Києва
Наслідки атаки Шахеда на Солом'янський район Києва

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Автор: 

Воздушные атаки на Киев (767) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+22
Що би зробив Ізраїль?
Мінімум те що орендували би в Нью йорку оті телеекрани - і показати що роблять дикуни. Воно й виглядає як дещо. А тут - "план" хрпиплявого "йуриста" і найпаскудніше в Раді - "продолжитєльниє овадісмєнти пєрєхадящиє в цирк". Явна туфта і провокація, а тушки в Раді цьому ідіотизму аплодують. Хоча, Зележопу в Ізраїль навіть не пустили, але стаду байдуже. мазохісти
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26.10.2024 11:25 Ответить
+16
На ті гроші, що закопують в @бломарафон, можна орендувати такі телеекрани по всьому світу для подібних трансляцій. Гарна ідея.

Тільки зелені без бабла для офшорів залишиться..тому вони на це не підуть..
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26.10.2024 11:36 Ответить
+16
так кажуть шо Ізраїль так і робив. Вдовблював з таких екранів, типу - дивіться, 2000 мужичків в тапочках напали на бідний Ізраїль у якого 2000 танків + літаки і 200000 солдатів напоготові, типу - пожалійте нас, дайте бомб шоб знищувати тапочників з літаків.
(ну приблизно воно так виглядає)
А тут - ядерний монстр тупо атакує і захоплює і в 100 разів гірше робить ніж хамасники, а ідіоти-жертви агресії - тупо ржуть і пред.являють "план", який по нахабству і хамству просто жесть. І ЦЬОМУ трешу АПЛОДУЮТЬ тушки в Раді!!!!! я тільки уривок бачив, у якогось блогера, може в Лапіна, який теж ....... "здивувався" такій брєжнєвщині. ну реально цирк. Тварини на ліжках з баблом лежать, а клоун тупцяє ніжкою і вивалює ...... краще б рояльний інструмент вивалив, аніж "план". ще й обісрався оманський клоун з заявами про ядерку, які зрозуміло русня, партньори його, закономірно перекрутили і виставили нас - ржущими ядерними дебілами. Це ж явно завербована шобла, якій чомусь Рада аплодує. Ну реально папуасія, в Сомалі дітей певно лякати будуть - шоб не було як на Зеленщині, Мгубанте, синку, їж бананову кашу(і син від жаху з.їдає 5 кілограмів каші)
тьху блін, ну треш же! а бидлу паржать. скот
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26.10.2024 12:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що би зробив Ізраїль?
Мінімум те що орендували би в Нью йорку оті телеекрани - і показати що роблять дикуни. Воно й виглядає як дещо. А тут - "план" хрпиплявого "йуриста" і найпаскудніше в Раді - "продолжитєльниє овадісмєнти пєрєхадящиє в цирк". Явна туфта і провокація, а тушки в Раді цьому ідіотизму аплодують. Хоча, Зележопу в Ізраїль навіть не пустили, але стаду байдуже. мазохісти
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26.10.2024 11:25 Ответить
На ті гроші, що закопують в @бломарафон, можна орендувати такі телеекрани по всьому світу для подібних трансляцій. Гарна ідея.

Тільки зелені без бабла для офшорів залишиться..тому вони на це не підуть..
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26.10.2024 11:36 Ответить
так кажуть шо Ізраїль так і робив. Вдовблював з таких екранів, типу - дивіться, 2000 мужичків в тапочках напали на бідний Ізраїль у якого 2000 танків + літаки і 200000 солдатів напоготові, типу - пожалійте нас, дайте бомб шоб знищувати тапочників з літаків.
(ну приблизно воно так виглядає)
А тут - ядерний монстр тупо атакує і захоплює і в 100 разів гірше робить ніж хамасники, а ідіоти-жертви агресії - тупо ржуть і пред.являють "план", який по нахабству і хамству просто жесть. І ЦЬОМУ трешу АПЛОДУЮТЬ тушки в Раді!!!!! я тільки уривок бачив, у якогось блогера, може в Лапіна, який теж ....... "здивувався" такій брєжнєвщині. ну реально цирк. Тварини на ліжках з баблом лежать, а клоун тупцяє ніжкою і вивалює ...... краще б рояльний інструмент вивалив, аніж "план". ще й обісрався оманський клоун з заявами про ядерку, які зрозуміло русня, партньори його, закономірно перекрутили і виставили нас - ржущими ядерними дебілами. Це ж явно завербована шобла, якій чомусь Рада аплодує. Ну реально папуасія, в Сомалі дітей певно лякати будуть - шоб не було як на Зеленщині, Мгубанте, синку, їж бананову кашу(і син від жаху з.їдає 5 кілограмів каші)
тьху блін, ну треш же! а бидлу паржать. скот
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26.10.2024 12:00 Ответить
Ізраїль хрен поклав на міжнародні зобов'язання зі своєї сторони.
Тому, буде вигрібати до тих пір, поки буде вийобуватись.
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26.10.2024 12:52 Ответить
ну так, сильно блін вигрібає. В пустелі, передова економіка, найкраща зброя, медицина і так далі, але ..... блін, просто зігнав арабів з їх землі, бо "тут написано"(в книзі Мойсея, шо - Ми тут жили і вапшє, нам цю землю Яхве дав, хто не вірить.... ну, як би так, противні "богу")
І все. І нормально. Я просто з українською щирою заздрістю кажу - А шо, ТАК мона?
Тут кацапи полізли бо ...... - ой, а вот тут бил Рюрік, а вот там запріщают гаваріть, данунах, (треба яитати) - бєйхахлов, а то кавказци сзаді с бутилкамі паджимають та.
Ну, якось так, але все не так, бо завжди виявляється, я помітив, шо навіть дуууууже не так.
хоча тупість зеленожопих це тупо - абсолютна дурість і мазохізм, ті хто лижуть зелену жёппу, ну просто жах, гірше совків.
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26.10.2024 13:22 Ответить
"Вигнали арабів з їх земель" -- це 99% повна маячня . Бо в арабів є своя пустеля так й називається арабська . Навіщо їм була 150 тому йще одна пустеля де нема жодної ісламскої спадщини (на відміну від аравійської пустелі) ? Не було в т.з. Палестині (включаючи усю Іорданії й південь Лівану й Сирії) по перипису 1864 року й 100 тисяч населення . Де нема води , там в часи аргарні нема й землі ... Йще М.Гоголь писав й Марк Твен теж, що з Ієрусаліму їхали до Хайфи й жодної живої душі не зустріли . Це ознака пів-пустелі .
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27.10.2024 13:25 Ответить
А чому? зганяли ж вроді просто бо "он, у нас тут написано шо ми тут були завжди, тому пожалуйте нахй".
Чи може араби просто так копають ті тунелі і робл.ть ракети так шо Ємраку і не снилось? он нічо їм робити? ну ж чомусь араби ненавидять тих хто "нікого нізвідки не зганяв"?
В світі тільки одне є "чорно-біле" - орки і ми. Та й то, орків же "породив Київ", ну так бачите, що деякі права, варварські, але орки мають на такскть, місце дислокації Єрмака
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02.11.2024 12:18 Ответить
Ізраїль шо тільки не робив,але інформаційну війну шо в США шо в Європі він програє.Практично вся західна преса завжди на стороні палестинців і проти ізраїльської воєнщини.А ООН взагалі прикриває антиізраїльських терористів надаючи їм статус своїх співробітників.Проблема не в нас і не в Ізраїлі,а в ссикливому і безпорадному Заході.
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26.10.2024 14:36 Ответить
безпорадні 5000 літаків НАТО проти 400 гівнольотів парашки, ссикливо - отримувати прибуток(а тепер - зі збитком, старатись переключитись з дешевих нафтогазів рашки, на інші, але не плюнути на зелену пОгань?)
пане, ви...... ну, якось так, трошки іванушка.
ТИ ПОСТАВ себе на місце "ссикливих"??
я би? - я би давно плюнув на Ємрака, ой, хто там у нас главгом, а, щось таке істеричне, в піжамі, висравше за Томагавки, тупо провокаційно?
вибач, ти, нерозумний.
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02.11.2024 12:27 Ответить
може й так.
просто згадую як читав що літак один при 9\11, ніяк не міг пролетіти офіційно заявлену кількість миль.
так і тут - це або якась "гекатомба", або "ведуться на шантаж".
путіну це блін якраз треба вести когось на шантаж, під боком маючи дон-донів.
просто дуже підозріло. фото Зелі і Трампа - подивись. як і фото Трампа і *****.
мені дуже здається що ..... ну просто не те що ми думаємо. тобто не блін тіпа Захід тупо там вмовляє парашку не чіпати Ємрака і його шавку, а тупо є якраз якесь жертвоприношення. ну або всі ці старики - дебіли. і їх будуть рвати як було з каддафі. дав би Тсаклятліпоку, шоб так і сталось, і шоб не було диктатури ніколи більше. угу, просто сама сутність людей це тупо стадність, що і бачимо в русні.
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02.11.2024 14:24 Ответить
Свечек по 25-35 етажей настроили а пожарных машин способных доставать на такую высоту нету. Повезло что огнем был охвачен не весь етаж а то с какого балкона пожарные бы тушили етот дом или каким образом спасали бы жильцов
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26.10.2024 11:33 Ответить
В Києві є. Кличко для міста давно одну - то точно знаю й бачила, придбав.

А взагалі то так - хріноетажрк повно, єдине чим забезпечені - то пожежними сходами/драбинами, а деякі площадками для гвинтокрилів. І маячками, що висотку зазначають.
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26.10.2024 11:40 Ответить
Да слышал что где то есть одна такая машина на которую молится вся многоетажая застройка Киева. А она поможет? Ее еще нужно ей заехать и припарковаться между домами где нельзя и пешеходу протиснуться между заставленными машинами дворами. А если повезет и припаркуется сколько нужно времени чтобы поднять пожарных и воду наверх или начать спускать по одному жителей по етой лестнице? Ето просто смешно или грустно, особенно если посмотреть где в мегаполисах более развитых чем Киев и при большем количестве пожарных машин, сколько гибнет людей при пожарах в небосребах
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26.10.2024 12:38 Ответить
Цьому підйомнику (АКП) потрібна площадка 10 х 15 метрів. Вага у нього майже 49 тон
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26.10.2024 13:16 Ответить
Я працював в пожежно-рятувальній службі Києва (2008-2011). Ще до Кличко був в Києві один АКП-90 Bronto SkyLift F-90 HLA (виліт стріли (висота) - 90 метрів. Але де йому розкластися? Паркуйтеся щільніше під будинками. Паркуйтеся, паркуйтеся

Взагалі в таких будинках є сухотруби для подачі води на верхні поверхи, а для евакуації є незадимляємі драбини (вони ззовні проходять). А так в основному підйомники АКП-50 (50 метрів) і класична автодрабина АД-30 (30 метрів) на базі ЗІЛ-131

На сайті ДСНС можна подивитися, як розкладають АКП-90
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26.10.2024 13:14 Ответить
В мойому дворі, квартал у 80х збудований, є ДВА нормальні паркувальні майданчики! Але людям не доходить, що їх рагульове паркування заважає проїзду спецтранспорту. Як висновок - на майданчиках паркуються водії таксі, які на каву збираються й відпочивають між замовленнями. А кончені сусіди на зеленій зоні, пішохіднах доріжках, проїздах.

Ну я не шарю в рятувальному спецтранспорті, але коли по роботі стикалась, то тоді ще не було таких драбин. Доречі, недалеко від мене є хріноетажка, то десь на початку 2000 її навіть пожежні до експлуатації не прийняли, забудовника змусили наварити зовнішні пожежні сходи...
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26.10.2024 13:30 Ответить
Ну я десь біля вас не далеко наче, у мене п'ятиповерхівка, паркувальних майданчиків немає, але машин не багато, а у кого є - паркуються на майданчику для білизни (там ніхто не сушить нічого давно). Ну наскільки я знаю - "Мега-Сіті" взагалі не зданий в експлуатацію і таких забудов в Києві багато. Троєщина - теж веселуха: там район виїзду однієї ДПРЧ номер 13 (на Керченській площі). Там автодрабина IVECO-Magirus - 50 метрів. Ну зараз хоч бачу по Києву автоцистерни ******* (АЦ), а то раніше у нас були ЗІЛ та "Валдай" - все в раші закуповували
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26.10.2024 13:37 Ответить
Це якесь збочення будувати житлові багатоповерхові будинки в 30-35 поверхів.
Наприклад в Парижі, де земля майже золота, житлові будинки 5-7 поверхів.
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26.10.2024 12:26 Ответить
Сінгапур. 9-поверхівку зносять, будують 16 поверхів. 16 зносять будують 25. 25 зносять будують 35-поверхівку. Ще й вікна загратовані. Мабуть, щоб не вискакували на тротуар. Машин запаркованих немає від слова зовсім. Всі виключно в підземних і надземних багатоповерхових гаражах.
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26.10.2024 14:52 Ответить
В Сінгапурі немає вільного місьця для забудови.
Але цього не скажеш про міста України, включаючи Київ.
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26.10.2024 15:41 Ответить
Не спорю. Я також не розумію чому в Україні луплять вверх. Навіть у районних містах, де мала би переважати малоповерхова забудова.Люди купують квартири з видом на зелень десь у передмістях того ж Києва, а через деякий час перед вікнами постає багатоповерховий монстр. Потім жителі намагаються дати ладу транспорту який має перевозити по бувших вузьких сільських вулицях вдесятеро чи вдвадцятеро більше людей. Бо розплановувати перед забудовою району ніхто з адміністрації не бажає. Тому саджають на старий водогін тисячі квартир, на старий електрокабель хмарочоси. І всі разом повзуть по двохсмуговій дорозі.
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26.10.2024 15:51 Ответить
Дивимось уважно друге фото зверху.

А для 50 етажних бувають пожарки ?
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26.10.2024 12:32 Ответить
Там на кожного мешканця - по парашуту
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26.10.2024 13:31 Ответить
Чорний гумор - це ясно. Але у кіно подібне показують - пішки чапають.
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26.10.2024 20:31 Ответить
Це вулиця Західна 10. Вже скрізь про це написали. Дві свічки по 25 поверхів (напрпоти ще невеличка церква). Їх знеструмили на дві доби, щоб завершити всі пошуково-рятувальні роботи.
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26.10.2024 12:03 Ответить
здаєтьтся вони до Гарматної ближче?
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26.10.2024 20:45 Ответить
Є тільки один спосіб проти цього варварства: виявляти склади та дислокації виробництв і бити з такою ж інтенсивністю, як русня запускає ці теГерагні. Де там ці паляниці? Давно пора показати на що вони здатні.
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26.10.2024 12:43 Ответить
Паляниця існує тільки у Вовиних відосах. Схожими мультиками про ракети путлер годує свою біомасу на расєї.
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26.10.2024 13:27 Ответить
де де - на бумазі
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26.10.2024 13:30 Ответить
западної немає
Є Західна.....саме в Солом'янському районі .. поряд з Шулявським цвинтарем
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26.10.2024 14:37 Ответить
я думав вони до Гарматної відносяться
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26.10.2024 20:46 Ответить
свинобот перелогинся
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26.10.2024 16:26 Ответить
відчуваєте, в чому *********?
в тому, що ми кожного дня, втрачаємо території.
ми кожного дня, ховаємо українців. цивільних українців!
а, що у відповідь?
марафон? зе!гундос? плани миру? стратегії перемоги?
хоч хто з нас розуміє, що нам, з зе!шоблой, залишилось, отримати зе!тищу, вгатити все в алкоголь, та відійти...
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26.10.2024 13:49 Ответить
Ваши предложения?
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26.10.2024 23:21 Ответить
Мер Києва, як ведучий програми новин, тільки повідомляє про кількість жертв після чергового удару. А повинен будувати великі бомбосховища в промислових масштабах і з усіх телевізорів/інтернетів переконувати населення ховатись там під час повітряних атак. Але то не на часі, бо тре херачити житлові комплекси на продаж, спорткомплекси і парки відпочинку.
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26.10.2024 15:44 Ответить
Два з гаком мільйони людей в укриття? Так це підземну столицю треба будувати. Да і працювати треба - в укриттях зарплатню не платять. Кожен сам вирішує
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26.10.2024 23:08 Ответить
 
 