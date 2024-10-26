Последствия попадания "Шахеда" в многоэтажку в Соломенском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
25 октября 2024 года около 21 часа в результате атаки российских БпЛА на столицу погибла 14-летняя девочка, пострадали двое мужчин и три женщины, одну из которых доставили в больницу с острой реакцией на стресс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
В Соломенском районе столицы из-за атаки врага возник пожар в многоэтажке в двух квартирах на 20 и 21 этажах, также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этажи.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.
Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.
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Мінімум те що орендували би в Нью йорку оті телеекрани - і показати що роблять дикуни. Воно й виглядає як дещо. А тут - "план" хрпиплявого "йуриста" і найпаскудніше в Раді - "продолжитєльниє овадісмєнти пєрєхадящиє в цирк". Явна туфта і провокація, а тушки в Раді цьому ідіотизму аплодують. Хоча, Зележопу в Ізраїль навіть не пустили, але стаду байдуже. мазохісти
Тільки зелені без бабла для офшорів залишиться..тому вони на це не підуть..
(ну приблизно воно так виглядає)
А тут - ядерний монстр тупо атакує і захоплює і в 100 разів гірше робить ніж хамасники, а ідіоти-жертви агресії - тупо ржуть і пред.являють "план", який по нахабству і хамству просто жесть. І ЦЬОМУ трешу АПЛОДУЮТЬ тушки в Раді!!!!! я тільки уривок бачив, у якогось блогера, може в Лапіна, який теж ....... "здивувався" такій брєжнєвщині. ну реально цирк. Тварини на ліжках з баблом лежать, а клоун тупцяє ніжкою і вивалює ...... краще б рояльний інструмент вивалив, аніж "план". ще й обісрався оманський клоун з заявами про ядерку, які зрозуміло русня, партньори його, закономірно перекрутили і виставили нас - ржущими ядерними дебілами. Це ж явно завербована шобла, якій чомусь Рада аплодує. Ну реально папуасія, в Сомалі дітей певно лякати будуть - шоб не було як на Зеленщині, Мгубанте, синку, їж бананову кашу(і син від жаху з.їдає 5 кілограмів каші)
тьху блін, ну треш же! а бидлу паржать. скот
Тому, буде вигрібати до тих пір, поки буде вийобуватись.
І все. І нормально. Я просто з українською щирою заздрістю кажу - А шо, ТАК мона?
Тут кацапи полізли бо ...... - ой, а вот тут бил Рюрік, а вот там запріщают гаваріть, данунах, (треба яитати) - бєйхахлов, а то кавказци сзаді с бутилкамі паджимають та.
Ну, якось так, але все не так, бо завжди виявляється, я помітив, шо навіть дуууууже не так.
хоча тупість зеленожопих це тупо - абсолютна дурість і мазохізм, ті хто лижуть зелену жёппу, ну просто жах, гірше совків.
Чи може араби просто так копають ті тунелі і робл.ть ракети так шо Ємраку і не снилось? он нічо їм робити? ну ж чомусь араби ненавидять тих хто "нікого нізвідки не зганяв"?
В світі тільки одне є "чорно-біле" - орки і ми. Та й то, орків же "породив Київ", ну так бачите, що деякі права, варварські, але орки мають на такскть, місце дислокації Єрмака
пане, ви...... ну, якось так, трошки іванушка.
ТИ ПОСТАВ себе на місце "ссикливих"??
я би? - я би давно плюнув на Ємрака, ой, хто там у нас главгом, а, щось таке істеричне, в піжамі, висравше за Томагавки, тупо провокаційно?
вибач, ти, нерозумний.
просто згадую як читав що літак один при 9\11, ніяк не міг пролетіти офіційно заявлену кількість миль.
так і тут - це або якась "гекатомба", або "ведуться на шантаж".
путіну це блін якраз треба вести когось на шантаж, під боком маючи дон-донів.
просто дуже підозріло. фото Зелі і Трампа - подивись. як і фото Трампа і *****.
мені дуже здається що ..... ну просто не те що ми думаємо. тобто не блін тіпа Захід тупо там вмовляє парашку не чіпати Ємрака і його шавку, а тупо є якраз якесь жертвоприношення. ну або всі ці старики - дебіли. і їх будуть рвати як було з каддафі. дав би Тсаклятліпоку, шоб так і сталось, і шоб не було диктатури ніколи більше. угу, просто сама сутність людей це тупо стадність, що і бачимо в русні.
А взагалі то так - хріноетажрк повно, єдине чим забезпечені - то пожежними сходами/драбинами, а деякі площадками для гвинтокрилів. І маячками, що висотку зазначають.
Взагалі в таких будинках є сухотруби для подачі води на верхні поверхи, а для евакуації є незадимляємі драбини (вони ззовні проходять). А так в основному підйомники АКП-50 (50 метрів) і класична автодрабина АД-30 (30 метрів) на базі ЗІЛ-131
На сайті ДСНС можна подивитися, як розкладають АКП-90
Ну я не шарю в рятувальному спецтранспорті, але коли по роботі стикалась, то тоді ще не було таких драбин. Доречі, недалеко від мене є хріноетажка, то десь на початку 2000 її навіть пожежні до експлуатації не прийняли, забудовника змусили наварити зовнішні пожежні сходи...
Наприклад в Парижі, де земля майже золота, житлові будинки 5-7 поверхів.
Але цього не скажеш про міста України, включаючи Київ.
А для 50 етажних бувають пожарки ?
Є Західна.....саме в Солом'янському районі .. поряд з Шулявським цвинтарем
в тому, що ми кожного дня, втрачаємо території.
ми кожного дня, ховаємо українців. цивільних українців!
а, що у відповідь?
марафон? зе!гундос? плани миру? стратегії перемоги?
хоч хто з нас розуміє, що нам, з зе!шоблой, залишилось, отримати зе!тищу, вгатити все в алкоголь, та відійти...