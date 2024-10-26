Сутки на Донетчине: Ранен один человек, враг атаковал четыре района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под обстрелами российских войск находились населенные пункты Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Максимовке Угледарской громады разрушены 2 дома, повреждено предприятие.

Покровский район

В Кураховской громаде повреждены 9 домов в Веселой Роще, магазин и частные дома в Дачном.

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Краматорский район

В Николаевской громаде ранен человек и повреждены админздания в Донецком, повреждены 3 складских помещения в Рай-Александровке. В Веролюбовке Константиновской громады повреждены 4 дома.

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Бахмутский район

В Северске повреждены школа и многоэтажка, в Серебрянке - частный дом. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.





Как отмечается, всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 975 человек, в том числе 51 ребенок.