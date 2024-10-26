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Доба на Донеччині: Поранено одну людину, ворог атакував чотири райони області. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під обстрілами російських військ перебували населені пункти Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Максимівці Вугледарської громади зруйновано 2 будинки, пошкоджено підприємство.

Покровський район

У Курахівській громаді пошкоджено 9 будинків у Веселому Гаю, крамницю та приватні будинки у Дачному.

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Наслідки ударів по Донеччині 25 жовтня
Наслідки ударів по Донеччині 25 жовтня

Краматорський район

У Миколаївській громаді поранено людину і пошкоджено адмінбудівлі у Донецькому, пошкоджено 3 складські приміщення у Рай-Олександрівці. У Віролюбівці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено школу і багатоповерхівку, у Серебрянці - приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.

Наслідки ударів по Донеччині 25 жовтня
Наслідки ударів по Донеччині 25 жовтня

Як зазначається, загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 975 людей, зокрема 51 дитину.

Автор: 

обстріл (29282) Донецька область (8830)


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