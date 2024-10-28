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В больнице г.Ривне умер мобилизованный: родственники подозревают избиение, в ОК "Захід" говорят, что он самовольно оставил часть и 3 дня до смерти находился за пределами в/ч (обновлено). ДОКУМЕНТ

22 октября 2024 года в больнице в Ривне умер Юрий Процик, которого 16 октября мобилизовали. Родные подозревают, что его избили, что и могло стать причиной смерти.

Об этом сообщила в фейсбуке родственница умершего Мария Процик, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, 16 октября 2024 года мужчину задержали в городе Новояворовск и отвезли в воинскую часть Львова (НЦ ВСП). На следующий день он позвонил родителям и сообщил, что его и еще около 20 мужчин везут в г.Ривне.

"18 октября разговор был уже несколько странным, но еще не вызывал подозрений. Однако, на утро 19 октября разговор уже явно был в состоянии бреда, несвязная речь, порой оторванная от реальности. Родителям удалось выяснить, что он закрыт в каком-то помещении с еще одним человеком, который сообщил их точную локацию, г. Ривне, улица Коцюбинского 1. Уже после 15:00 того же дня связь оборвалась", - говорится в сообщении.

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Родители не смогли найти сына

Пани Мария утверждает, что 20 октября Юрий так и не вышел на связь, поэтому в понедельник, 21 октября, родители поехали в воинскую часть А 7019, где им сообщили, что их сына там нет, его перевели в другую часть или он сбежал. На проходной женщина обмолвилась, что одного из призывников увезли в психиатрическую больницу, но уточнив с командованием, сообщила, что это не их сын.

"Родители в состоянии шока и ступора вернулись домой. 22 октября начали собственноручно обрывать линии всех больниц Ривне. Выяснили, что Процик Юрий Михайлович поступал в приемное отделение Ривненского наркологического диспансера, но впоследствии был переведен в Ривненскую областную клиническую больницу имени Юрия Семенюка, отделение интенсивной терапии. 23 октября родителям позвонили из больницы и сообщили, что он умер 22 октября в 18:00. Причин не называли, сказали, что сообщат после судмедэкспертизы", - сказано в сообщении.

Результат судмедэкспертизы

По результатам в заключении, причиной указано полиорганную недостаточность, острый геморрагический панкреатит, панкреонекроз. Родителям было сказано, что тело сына смогут забрать во Львове 25 октября.

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помер мобілізований Юрій Процик
помер мобілізований Юрій Процик
помер мобілізований Юрій Процик

"Увидев тело и все следы побоев, родители вызвали криминальную полицию г. Яворов, связались с адвокатом и хотят сделать огласку по этому делу и найти виновных в убийстве. До сегодняшнего дня военная часть ни разу не контактировала с родителями, не было сообщений ни о его так называемом "исчезновении" или транспортировке в отделение больницы. В диагнозе Ривненской областной клинической больницы им. Юрия Семенюка указано, что он поступил 21 октября в 00:51 в состоянии комы!!!! Почему именно в психиатрическую больницу?! Почему родителей обманывали в глаза, что он исчез... Так много вопросов и никаких ответов...Судебно-медицинская экспертиза была проведена в г.Ривне, 23 октября 2024 года, ни слова о побоях, шраме на голове, разбитой губе, синих кистях или следах побоев по телу!!!", - резюмирует автор.

Отметим, что пока в ТЦК и СП ситуацию не комментировали.

Обновленная информация

Как предварительно разъяснили Цензор.НЕТ в управлении коммуникаций оперативного командования "Захід", уточнив, что официальная позиция будет опубликована впоследствии, мобилизованный Юрий Процик после мобилизации осуществил два СОЧ: первое с базы прохождения общевойсковой подготовки Военной службы правопорядка на территории Львовщины, второе 19 октября из пределов расположения части в Ривненской области. С 19 октября 2024 года Процик находился за пределами воинской части до 22 октября, когда зафиксирован факт его смерти.

Также в разговоре нам подчеркнули: что пока неизвестно, что с ним могло произойти в то время. Кроме того, отметили, что Юрий Процик во время пребывания в воинской части в Ривненской области вел себя типично, спокойно и уравновешенно, конфликтов не провоцировал. С 19 октября связь с ним оборвалась, велись поиски.

Относительно наличия на теле умершего следов насилия, в управлении коммуникаций ОК "Захід" отметили, что предположительно будет назначена повторная судмедэкспертиза. Также нам объяснили, что нужно дождаться официальной позиции по данной ситуации.

"Выяснено, что с 19 октября он находился за пределами части, поиски результата не дали. То, что произошло за эти 3 дня - неизвестность. Будет выяснять Нацполиция, ГБР, будет понятно, что и почему  произошло. Всегда в таком случае назначается служебное расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства совершенного правонарушения. Они назначаются всегда... Однозначно будет уголовное производство или от Нацполиции или ГБР, надо дождаться официальных заключений повторной экспертизы", - отметили в сообщении.

помер мобілізований Юрій Процик
помер мобілізований Юрій Процик

Автор: 

Ровно (533) смерть (9254) военнослужащие (6189) мобилизация (2816) ТЦК (618)


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Топ комментарии
+40
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28.10.2024 09:45 Ответить
+39
Не вже російське ІПСО, яке приїхало до Рівно та побило чоловіка до смерті ?
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28.10.2024 09:46 Ответить
+32
Думайте і мрійте про 1000 грн, а не вигадуйте усіляке ІПСО...
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28.10.2024 09:51 Ответить
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28.10.2024 09:44 Ответить
Я себе представляю что было бы если бы его еще и социально поддержали
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28.10.2024 10:00 Ответить
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28.10.2024 09:45 Ответить
У просторі говорити потрібно. Але, не розносити непідтверджені нічим чутки і домисли, не пушити гучні заголовки із чіїхсь слів.
Якщшо продовжувати таку практику- завтра з' являться новини, " моя сусідка бачила, як директрр бані людей смажить".
І всі будуть це обговорювати.
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28.10.2024 10:44 Ответить
Директор лазні жарить людей жіночої статі? Цілком можливо
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28.10.2024 11:09 Ответить
А Може й чоловiчої
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28.10.2024 11:40 Ответить
" моя сусідка бачила, як директрр бані людей смажить"

Запросили на травневі шашлики...

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28.10.2024 13:48 Ответить
пздц...
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28.10.2024 09:45 Ответить
Не вже російське ІПСО, яке приїхало до Рівно та побило чоловіка до смерті ?
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28.10.2024 09:46 Ответить
Думайте і мрійте про 1000 грн, а не вигадуйте усіляке ІПСО...
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28.10.2024 09:51 Ответить
Мрій, мрій про ТИЩУ мрій,
Знаєш буде твій
Мрій про нього мрій,
ВЕРНАДСЬКИЙ
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28.10.2024 10:04 Ответить
Буває...
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28.10.2024 09:53 Ответить
Не слабо …..
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28.10.2024 09:54 Ответить
А так бы убили буряты(или корейцы,кто там сейчас по методичке?)...
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28.10.2024 09:54 Ответить
На чеченів якщо що у нас є свій рембо . Тому поки кімчі на порядку денному телемарафонному
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28.10.2024 11:51 Ответить
"План перемоги"...
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28.10.2024 09:54 Ответить
Не драматизуйте:
1. Так кордони закриті. Але єслі очєнь хочется то можна.
2. Тотальної немає
3. Не заклеєні, ми ж з вами тут сидимо ******* спокійно
4. Частково
5. Ще нікого за 3 роки не посадили
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28.10.2024 09:57 Ответить
Київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухилились від призову на військову службу. Зокрема, мешканця Солом'янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п'ять наступних років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Водночас про підозру повідомлено 51 особі.
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28.10.2024 10:06 Ответить
В масштабах країни єто ні а чьом. Та і скільки по апеляції ще пропетляють, або втічуть. Я не думаю, що запобіжний захід в цих справах тримання під вартою.
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28.10.2024 10:09 Ответить
Спершу засуджують а далі вішають. Полтавське тцк знає.
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28.10.2024 10:26 Ответить
так миш тут ******* не ротами
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28.10.2024 11:50 Ответить
Ещё один гвоздь в домовыну мобилизации..
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28.10.2024 09:55 Ответить
Це все єрмазетатарівська "константа.
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28.10.2024 09:56 Ответить
Навіть якщо діагноз справді панкреонекроз, то він ж не виникає різко. Це остання стадія панкреатиту, яка розвивається роками. Тоді питання: а як ВЛК його мобілізувала з хворою підшлунковою? Панкреонекроз - це діагноз для 100% непридатності!
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28.10.2024 10:03 Ответить
Як, як, як, як? Як запор - то дуфалак (с)
У нас всі придатні зараз на ВЛК і крапка!!!
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28.10.2024 10:05 Ответить
Бо ВЛК пофіг! Відповідальності за таке жодної!
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28.10.2024 10:05 Ответить
Так його ж затримали і відразу у в/ч загребли. Тобто "ВЛК" пройдено за півгодини. Хто проводив,ким підписано ....кінців не знайдеш.
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28.10.2024 10:17 Ответить
Левый диагноз,обычно в таких случаях была острая сердечная недостаточность.Патанатома за яйца подвесить-и вся правда откроется.
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28.10.2024 10:20 Ответить
И проверить есть ли у него группа инвалидности
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28.10.2024 12:30 Ответить
хто ж зможе утримати пламєнного добровольця з панкреонекрозом?
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28.10.2024 12:01 Ответить
Якщо подивитися, що було в Україні 100 років назад, то приходиш до висновку, що часу не існує...
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28.10.2024 10:19 Ответить
Чергова потужно мотиваційна історія. Тцкашники і ті що купили собі за хабарі тилові посади у в/ч не бояться руки забруднити якби тільки запхати когось в окоп замість себе.
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28.10.2024 10:10 Ответить
Не хтів захищати інвалідів у владі. Дивись хлопе і з тобою буде вірьовка або бетонний пол в катівні тцк. Потрандіть мені, що герої не вмирають.
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28.10.2024 10:14 Ответить
Гаслами давай. Це потужно.
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28.10.2024 10:32 Ответить
Ми будемо триматись, у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. © Зеленский
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28.10.2024 10:17 Ответить
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28.10.2024 12:25 Ответить
Україна стає резевацією для українців.
Моно етнічна- єврейска шобла Зеленського витворяє, що хоче.
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28.10.2024 10:18 Ответить
Днепр. А потом, будут рассказывать про "приступы эпилепсии", если что...

https://x.com/RudijLis/status/1850800482626732236
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28.10.2024 10:20 Ответить
Тцкашники -типові інваліди. Просто така рознарядка "зверху"-або ви наловите або самі підете. Ось і все. Тому хлопці стараються на славу.
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28.10.2024 10:30 Ответить
Звернітьувагу на які саме ТОТ знімалося "ворогами держави" це іпсЬо.

"16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП)",-

Це так правоохоронці (ВСП) собі кадри готують.
Ще будуть питання стосовно ЗеСправедливості у війську?
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28.10.2024 10:23 Ответить
дЛубінець мабуть вже взяв справу під особистий контроль, розходимось...
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28.10.2024 10:28 Ответить
Самая большая беда в том что до сих пор включена демократия.
Во время войны демократию нужно выключать
И всех кто в этом прямо или косвенно замешан расстрелять
Только так будет в стране порядок
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28.10.2024 10:40 Ответить
У нас патронного завода к сожалению пока нет - на всех патронов не хватит, а европейцы свои патроны под это дело не дадут.
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28.10.2024 12:56 Ответить
Тоб то знову пушать новину, без будь- яких висновків і розслідування.
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..
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28.10.2024 10:40 Ответить
а ти вважаєш, що той хлопець не помер?
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28.10.2024 13:19 Ответить
Ти не схожий на Сенеку, не грай дурня. У тебе вже є результати слідства, що спричинило "гострий панкреатит"?
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28.10.2024 13:55 Ответить
а що могло спричинити гострий панкреатит у здорової людини глибоко в тилу в медзакладі?
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28.10.2024 13:56 Ответить
Сусідська дитина , віком 13- 14 давно колись наїлася тушкованої каспусти. Швидка, кома, " гострий панкреаттит".
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28.10.2024 16:34 Ответить
а, ну тоді все сходиться. точно правда.
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28.10.2024 16:38 Ответить
Меньше жри капусти.
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29.10.2024 02:20 Ответить
Така чутлива для режиму тема і жодного дерьмаковського ботяри в коментарях. Методички ще не підвезли мабуть.
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28.10.2024 10:41 Ответить
Почитайте коментар нижче - вже підвезли методичку типу майданівці самі себе постріляли
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28.10.2024 10:58 Ответить
Від Татарова напевно
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28.10.2024 11:00 Ответить


Тоб то знову пушать новину, без будь- яких висновків і розслідування.
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..

як це нема, типова подоляцькокацапська не всьо так адназначна
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28.10.2024 11:44 Ответить
бляха, я звісно пишу не про цього конкретного чоловіка. Не хочу стверджувати.

Проте - у всіх тут дописувачів - що - нікого зі знайомих останнім часом не мобілізують? Всі рожеві поні? Ніхто не знає що відбувається на пунктах збору та навіть в учебках? Там немає нормального сортування людей, і певний контингент зібраний з вулиць п'є будь-яку гидоту до якої дотягнеться.
Це було ще в 2022 році, а зараз по "примусово мобілізованим" таких випадків вдесятеро більше.
Іноді до них приєднуються перелякані звичайні люди, які в звичайних умовах ніколи б таке не випили. І труяться.
На тих кількостях людей і бардаку отруєння та бійки - основна можливість попадання на лікарню, і може хтось і свідомо це використовує

цей потрапив через наркодиспансер, де провів 1 добу з ССЗВ та комою, що дуже схоже на отруєння. Якщо б його побили і це спричинило смерть, то експертиза відразу це покаже, тіло віддали.

Скоріше за все він отруївся, я про такі випадки чув вже декілька разів.

Але сотні ідіотів не читаючи нічого навіть з прикріплених скрінів будуть розганяти наративи про вбивство
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28.10.2024 10:46 Ответить
Файно в донецькому ТЦК вигадують байки)
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28.10.2024 11:03 Ответить
що, у Тараса Бульби і нікого навіть зі знайомих не мобілізували?
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28.10.2024 11:04 Ответить
Ага, Андрія і Остапа
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28.10.2024 11:08 Ответить
Мобілізували. І все так само як ви кажете, за одним але. Найти бормотуху, від якої люди помирають, набагато важче ніж звичайну магазинну горілку. Її ті самі інструктори з НЦ й продають мобілізованим, з націнкою звичайно. Тим більше це не в ****** якихось, а Новояворівськ чи Львів, тому версія про отруєння ну ніяк не підходить.
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28.10.2024 11:12 Ответить
Там ж написано панкреонекроз... Почитайте, що це, це ХРОНІЧНА хвороба! Панкреонекроз не виникає внаслідок отруєння, це остання стадія панкреатиту,коли починають відмирати тканини підшлункової. З таким діагнозом не можна мобілізувати - це записано в наказі 402.
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28.10.2024 11:56 Ответить
Нічого дивного. Діагноз ставили претенденти до кластерних і надкластерних лікарень.
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28.10.2024 12:09 Ответить
Бачив не раз хлопців з такими симптомами. Раптово кидають пити. Починається біла гарячка, марення. Блукають по корчах, падають, дряпаються. ******* взуття, телефони. Внутрішні органи теж не в найкращому стані від багаторічного алкоголізму. Білу гарячку лікують в психо-неврологічних диспансерах. Сумно, але схоже на це.
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28.10.2024 12:15 Ответить
Таке можна побачити раз чи два за житті, досить вже пздіти? Ну якщо ти бомж якийсь з вокзалу то можливо і кожного дня бачиш таке.
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29.10.2024 02:23 Ответить
Це зрозуміло. Армія - зріз суспільства. В принципі таке було і раніше. Але, якщо люди не довіряють владі - то цю недовіру вони виливають на представниках влади. Зрозуміло, що ніхто масово нікого не б'є в частинах та ТЦК. Але багато людей стикалися з тим, як якщо у тебе дійсно проблеми зі здоров'ям - державі (читац "тцк") - на це чхати. Як каже генерал Сергій Кривонос - завжди винен командир. така нашакомандирська доля. Умовний пересічний громадянин, який сплачував податки все життя, точно не доводив країну до такої дупи. Якось так...
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28.10.2024 12:34 Ответить
так. дякую що не написали що я зелений бот
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28.10.2024 13:55 Ответить
Ти шашличний.
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29.10.2024 02:24 Ответить
Це просто пздц.
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28.10.2024 10:57 Ответить
Одна з причин гострого панкреартиту є травмування в області живота.
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28.10.2024 11:15 Ответить
Моя перша думка - це просто відбили внутрішні органи. Саме смердюче те . Що їм за це нічого не буде. Ні цим , ні іншим, ні тим що будуть ще. Зелений підар перетворив Україну на резервацію.
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28.10.2024 12:38 Ответить
Саме смердюче навіть не в бездіяльності правоПохоронців, а те що медики підераси - і лікарі, і патологоанатоми покривають вбивць.
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28.10.2024 23:03 Ответить
ну хоть не буряти
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28.10.2024 11:37 Ответить
У Рівно судячи з не першого повідомлення якесь чистилище та жахіття коється.
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28.10.2024 11:42 Ответить
Може і гострий панкреатит. А хіба швидку не можна було викликати. Там нелюди чи що.
А синці звідки взялись.
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28.10.2024 11:53 Ответить
смешная вы....
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28.10.2024 11:59 Ответить
З панкреатитом - до наркологічного диспансеру? Згодом напишуть, що синці він сам собі намалював.
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28.10.2024 12:03 Ответить
нелюди
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28.10.2024 12:03 Ответить
Ото вам і все. Пішов у СЗЧ і все шито- крито. Доводьте що не верблюд. Просто треш.
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28.10.2024 11:57 Ответить
ага..придумали 100% схему...
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28.10.2024 12:00 Ответить
пішов у СЗЧ знімати ІПСО
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28.10.2024 12:05 Ответить
..за усе в державі відповідає президент, навіть, якщо то Зєля-Підєрмачна зі своєю свитою мародерів-зрадників.. і вони усі, батя, стараюццца..
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28.10.2024 12:03 Ответить
помічали наскільки особистість президента сильно впливає на загальний стан речей в Україні? я так розумію взагалі не існує якихось стримуючих інституцій, які б сглажували його вплив!!!
таке враження що кожен президент формує реальність під себе!
приходить більш-меньш освідчена демократична особа - "демократія, свободи і права людини"... приходить якась ішачіна - країна перетворюється на "дамбасько-кріворіжську підворотню"
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28.10.2024 12:13 Ответить
1) его били, сильно били при задержании после СЗЧ. Так всегда происходит, произошло и тут
2) версия ТЦК: конечно же, это "он сам себя избил" во время СЗЧ!
3) диагноз острый панкреатит: "одна з причин гострого панкреартиту є травмування в області живота."
4) этот случай резко снижает уровень доверия к ТЦК в целом
5) прокуратура и полиция НЕ работают, так как уже третий день пост родных об этой смерти ходит по фейсбуку, только после публикации в Цензор.нет органы начали шевелиться...
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28.10.2024 12:08 Ответить
Допоки не піднімуть грошове забезпечення військовим, як мінімум вдвічі - мобілізація і далі триватиме з цими ганебними, злочинними, а в деяких випадках, нелюдськими явищами. Звичайно, необхідне суворе покарання винним, звичайно, їх покриватимуть.
Москалі не шкодують грошей на військо. Разові виплати при укладанні першого контракту, премії для штурмовиків за кожен захоплений кілометр нашої землі. Їх нормально мотивують. І на вулицях нікого мєнти російські не виловлюють.
А вбивства мобілізованих в Україні та "заморожене" з лютого 2023 року грошове забезпечення геть не додають мотивації. Та й результати на полі бою з відміною в лютому 2023-го "бойових" стали відповідні.
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28.10.2024 12:09 Ответить
Львівські та рівненські вояки лютують, бо не хочуть потрапити на передову. В тилу краще.
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28.10.2024 12:25 Ответить
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28.10.2024 12:30 Ответить
"За 3 дні до смерті втік із частини" - це та сама пропаганда як і в ***** "Ані уже уволілісь із рядов вааружонних сіл рассії"
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28.10.2024 12:54 Ответить
ОК. СЗЧ. Все зрозуміло. ІПСО рашистів і все таке.
Одне лише питання, а чому тоді (за свідченнями рідних) підроблене свідоцтво про смерть, де "не помітили" сліди побоїв? При смерті в СЗЧ завжди підроблюють такі документи?
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28.10.2024 13:13 Ответить
Мабудь проблемний був " воїн "
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28.10.2024 13:32 Ответить
На 5 лєт лагєрєй усю сім'ю.
https://bukvy.org/v-odesi-cholovika-zasudyly-do-5-rokiv-vyaznyczi-cherez-publikacziyu-video-zi-spivrobitnykamy-tczk/
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28.10.2024 14:43 Ответить
Варіант 1 тцк визнали придатним людину, яка була взагалі непридатна.
Варіант 2 побили тцекуни або на полігоні.
Інших варіантів бути просто не може, але скажуть що сам вмер бо впав у полі з драбини.
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28.10.2024 15:02 Ответить
То він помер від Зеленої пандемії.
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28.10.2024 15:43 Ответить
Тцк замітає сліди свого злочину.
На мерця можна повісити і відсутність в частині і не вихід на зв'язок з родичами.
Просто чорна діра, а не комплектація армії.
По опису виходить так, ми його обмежений в волі, обмежили в діях. А через три дні він мертвий.
І Бог його знає чого ніхто більше не може коментувати подій окрім людей які фактично його позбавили волі.
А так, все гарно.
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28.10.2024 15:45 Ответить
ІПСО, да да. Керівництво Сухопутних військ не можна обсирати. Навіть якшо кажуть, шо людину вбили і прикрили цей факт
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28.10.2024 16:25 Ответить
Тут 2 варината:
1. Серъезное смертельное заболевание - если его пропустили ВЛК и не направили в больницу, то их надо судить за умышленное убийство.
2. Избиение и повреждение внутренних органов - убийство. Поскольку были синяки - то явно это или в сочитании с 1 пунктом.
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28.10.2024 16:26 Ответить
Прекрасно. Це просто прекрасно.
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28.10.2024 16:27 Ответить
ЭТО 12-15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ !!! МАЛО ЗА ЖИЗНЬ !!!
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28.10.2024 18:36 Ответить
По якій би причіпні не помер цей хлопець: тцк, влк, отруєння, він був затриманий і відправлений. Той хто затримав і відправив і несе відповідальність. Навіть якщо той втік.
Бо якщо все було би по закону і конституції - смерті би не настало.
Отже органам треба вияснити, яке саме дзвіно ланцюга не спрацювало для захисту ГРОМАДЯНИНА України і відпрацювати порушення ЗАКОНУ, звісно, якщо Україна вважає себе цивільною країною.
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29.10.2024 00:01 Ответить
 
 