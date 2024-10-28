В больнице г.Ривне умер мобилизованный: родственники подозревают избиение, в ОК "Захід" говорят, что он самовольно оставил часть и 3 дня до смерти находился за пределами в/ч (обновлено). ДОКУМЕНТ
22 октября 2024 года в больнице в Ривне умер Юрий Процик, которого 16 октября мобилизовали. Родные подозревают, что его избили, что и могло стать причиной смерти.
Об этом сообщила в фейсбуке родственница умершего Мария Процик, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, 16 октября 2024 года мужчину задержали в городе Новояворовск и отвезли в воинскую часть Львова (НЦ ВСП). На следующий день он позвонил родителям и сообщил, что его и еще около 20 мужчин везут в г.Ривне.
"18 октября разговор был уже несколько странным, но еще не вызывал подозрений. Однако, на утро 19 октября разговор уже явно был в состоянии бреда, несвязная речь, порой оторванная от реальности. Родителям удалось выяснить, что он закрыт в каком-то помещении с еще одним человеком, который сообщил их точную локацию, г. Ривне, улица Коцюбинского 1. Уже после 15:00 того же дня связь оборвалась", - говорится в сообщении.
Родители не смогли найти сына
Пани Мария утверждает, что 20 октября Юрий так и не вышел на связь, поэтому в понедельник, 21 октября, родители поехали в воинскую часть А 7019, где им сообщили, что их сына там нет, его перевели в другую часть или он сбежал. На проходной женщина обмолвилась, что одного из призывников увезли в психиатрическую больницу, но уточнив с командованием, сообщила, что это не их сын.
"Родители в состоянии шока и ступора вернулись домой. 22 октября начали собственноручно обрывать линии всех больниц Ривне. Выяснили, что Процик Юрий Михайлович поступал в приемное отделение Ривненского наркологического диспансера, но впоследствии был переведен в Ривненскую областную клиническую больницу имени Юрия Семенюка, отделение интенсивной терапии. 23 октября родителям позвонили из больницы и сообщили, что он умер 22 октября в 18:00. Причин не называли, сказали, что сообщат после судмедэкспертизы", - сказано в сообщении.
Результат судмедэкспертизы
По результатам в заключении, причиной указано полиорганную недостаточность, острый геморрагический панкреатит, панкреонекроз. Родителям было сказано, что тело сына смогут забрать во Львове 25 октября.
"Увидев тело и все следы побоев, родители вызвали криминальную полицию г. Яворов, связались с адвокатом и хотят сделать огласку по этому делу и найти виновных в убийстве. До сегодняшнего дня военная часть ни разу не контактировала с родителями, не было сообщений ни о его так называемом "исчезновении" или транспортировке в отделение больницы. В диагнозе Ривненской областной клинической больницы им. Юрия Семенюка указано, что он поступил 21 октября в 00:51 в состоянии комы!!!! Почему именно в психиатрическую больницу?! Почему родителей обманывали в глаза, что он исчез... Так много вопросов и никаких ответов...Судебно-медицинская экспертиза была проведена в г.Ривне, 23 октября 2024 года, ни слова о побоях, шраме на голове, разбитой губе, синих кистях или следах побоев по телу!!!", - резюмирует автор.
Отметим, что пока в ТЦК и СП ситуацию не комментировали.
Обновленная информация
Как предварительно разъяснили Цензор.НЕТ в управлении коммуникаций оперативного командования "Захід", уточнив, что официальная позиция будет опубликована впоследствии, мобилизованный Юрий Процик после мобилизации осуществил два СОЧ: первое с базы прохождения общевойсковой подготовки Военной службы правопорядка на территории Львовщины, второе 19 октября из пределов расположения части в Ривненской области. С 19 октября 2024 года Процик находился за пределами воинской части до 22 октября, когда зафиксирован факт его смерти.
Также в разговоре нам подчеркнули: что пока неизвестно, что с ним могло произойти в то время. Кроме того, отметили, что Юрий Процик во время пребывания в воинской части в Ривненской области вел себя типично, спокойно и уравновешенно, конфликтов не провоцировал. С 19 октября связь с ним оборвалась, велись поиски.
Относительно наличия на теле умершего следов насилия, в управлении коммуникаций ОК "Захід" отметили, что предположительно будет назначена повторная судмедэкспертиза. Также нам объяснили, что нужно дождаться официальной позиции по данной ситуации.
"Выяснено, что с 19 октября он находился за пределами части, поиски результата не дали. То, что произошло за эти 3 дня - неизвестность. Будет выяснять Нацполиция, ГБР, будет понятно, что и почему произошло. Всегда в таком случае назначается служебное расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства совершенного правонарушения. Они назначаются всегда... Однозначно будет уголовное производство или от Нацполиции или ГБР, надо дождаться официальных заключений повторной экспертизы", - отметили в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Якщшо продовжувати таку практику- завтра з' являться новини, " моя сусідка бачила, як директрр бані людей смажить".
І всі будуть це обговорювати.
Запросили на травневі шашлики...
Знаєш буде твій
Мрій про нього мрій,
ВЕРНАДСЬКИЙ
1. Так кордони закриті. Але єслі очєнь хочется то можна.
2. Тотальної немає
3. Не заклеєні, ми ж з вами тут сидимо ******* спокійно
4. Частково
5. Ще нікого за 3 роки не посадили
Зазначається, що з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Водночас про підозру повідомлено 51 особі.
У нас всі придатні зараз на ВЛК і крапка!!!
Моно етнічна- єврейска шобла Зеленського витворяє, що хоче.
https://x.com/RudijLis/status/1850800482626732236
"16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП)",-
Це так правоохоронці (ВСП) собі кадри готують.
Ще будуть питання стосовно ЗеСправедливості у війську?
Во время войны демократию нужно выключать
И всех кто в этом прямо или косвенно замешан расстрелять
Только так будет в стране порядок
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..
Тоб то знову пушать новину, без будь- яких висновків і розслідування.
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..
як це нема, типова подоляцькокацапська не всьо так адназначна
Проте - у всіх тут дописувачів - що - нікого зі знайомих останнім часом не мобілізують? Всі рожеві поні? Ніхто не знає що відбувається на пунктах збору та навіть в учебках? Там немає нормального сортування людей, і певний контингент зібраний з вулиць п'є будь-яку гидоту до якої дотягнеться.
Це було ще в 2022 році, а зараз по "примусово мобілізованим" таких випадків вдесятеро більше.
Іноді до них приєднуються перелякані звичайні люди, які в звичайних умовах ніколи б таке не випили. І труяться.
На тих кількостях людей і бардаку отруєння та бійки - основна можливість попадання на лікарню, і може хтось і свідомо це використовує
цей потрапив через наркодиспансер, де провів 1 добу з ССЗВ та комою, що дуже схоже на отруєння. Якщо б його побили і це спричинило смерть, то експертиза відразу це покаже, тіло віддали.
Скоріше за все він отруївся, я про такі випадки чув вже декілька разів.
Але сотні ідіотів не читаючи нічого навіть з прикріплених скрінів будуть розганяти наративи про вбивство
А синці звідки взялись.
таке враження що кожен президент формує реальність під себе!
приходить більш-меньш освідчена демократична особа - "демократія, свободи і права людини"... приходить якась ішачіна - країна перетворюється на "дамбасько-кріворіжську підворотню"
2) версия ТЦК: конечно же, это "он сам себя избил" во время СЗЧ!
3) диагноз острый панкреатит: "одна з причин гострого панкреартиту є травмування в області живота."
4) этот случай резко снижает уровень доверия к ТЦК в целом
5) прокуратура и полиция НЕ работают, так как уже третий день пост родных об этой смерти ходит по фейсбуку, только после публикации в Цензор.нет органы начали шевелиться...
Москалі не шкодують грошей на військо. Разові виплати при укладанні першого контракту, премії для штурмовиків за кожен захоплений кілометр нашої землі. Їх нормально мотивують. І на вулицях нікого мєнти російські не виловлюють.
А вбивства мобілізованих в Україні та "заморожене" з лютого 2023 року грошове забезпечення геть не додають мотивації. Та й результати на полі бою з відміною в лютому 2023-го "бойових" стали відповідні.
Одне лише питання, а чому тоді (за свідченнями рідних) підроблене свідоцтво про смерть, де "не помітили" сліди побоїв? При смерті в СЗЧ завжди підроблюють такі документи?
https://bukvy.org/v-odesi-cholovika-zasudyly-do-5-rokiv-vyaznyczi-cherez-publikacziyu-video-zi-spivrobitnykamy-tczk/
Варіант 2 побили тцекуни або на полігоні.
Інших варіантів бути просто не може, але скажуть що сам вмер бо впав у полі з драбини.
На мерця можна повісити і відсутність в частині і не вихід на зв'язок з родичами.
Просто чорна діра, а не комплектація армії.
По опису виходить так, ми його обмежений в волі, обмежили в діях. А через три дні він мертвий.
І Бог його знає чого ніхто більше не може коментувати подій окрім людей які фактично його позбавили волі.
А так, все гарно.
1. Серъезное смертельное заболевание - если его пропустили ВЛК и не направили в больницу, то их надо судить за умышленное убийство.
2. Избиение и повреждение внутренних органов - убийство. Поскольку были синяки - то явно это или в сочитании с 1 пунктом.
Бо якщо все було би по закону і конституції - смерті би не настало.
Отже органам треба вияснити, яке саме дзвіно ланцюга не спрацювало для захисту ГРОМАДЯНИНА України і відпрацювати порушення ЗАКОНУ, звісно, якщо Україна вважає себе цивільною країною.