В больнице г.Ривне умер мобилизованный: родственники подозревают избиение, в ОК "Захід" говорят, что он самовольно оставил часть и 3 дня до смерти находился за пределами в/ч (обновлено). ДОКУМЕНТ

22 октября 2024 года в больнице в Ривне умер Юрий Процик, которого 16 октября мобилизовали. Родные подозревают, что его избили, что и могло стать причиной смерти.

Об этом сообщила в фейсбуке родственница умершего Мария Процик, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, 16 октября 2024 года мужчину задержали в городе Новояворовск и отвезли в воинскую часть Львова (НЦ ВСП). На следующий день он позвонил родителям и сообщил, что его и еще около 20 мужчин везут в г.Ривне.

"18 октября разговор был уже несколько странным, но еще не вызывал подозрений. Однако, на утро 19 октября разговор уже явно был в состоянии бреда, несвязная речь, порой оторванная от реальности. Родителям удалось выяснить, что он закрыт в каком-то помещении с еще одним человеком, который сообщил их точную локацию, г. Ривне, улица Коцюбинского 1. Уже после 15:00 того же дня связь оборвалась", - говорится в сообщении.

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Родители не смогли найти сына

Пани Мария утверждает, что 20 октября Юрий так и не вышел на связь, поэтому в понедельник, 21 октября, родители поехали в воинскую часть А 7019, где им сообщили, что их сына там нет, его перевели в другую часть или он сбежал. На проходной женщина обмолвилась, что одного из призывников увезли в психиатрическую больницу, но уточнив с командованием, сообщила, что это не их сын.

"Родители в состоянии шока и ступора вернулись домой. 22 октября начали собственноручно обрывать линии всех больниц Ривне. Выяснили, что Процик Юрий Михайлович поступал в приемное отделение Ривненского наркологического диспансера, но впоследствии был переведен в Ривненскую областную клиническую больницу имени Юрия Семенюка, отделение интенсивной терапии. 23 октября родителям позвонили из больницы и сообщили, что он умер 22 октября в 18:00. Причин не называли, сказали, что сообщат после судмедэкспертизы", - сказано в сообщении.

Результат судмедэкспертизы

По результатам в заключении, причиной указано полиорганную недостаточность, острый геморрагический панкреатит, панкреонекроз. Родителям было сказано, что тело сына смогут забрать во Львове 25 октября.

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"Увидев тело и все следы побоев, родители вызвали криминальную полицию г. Яворов, связались с адвокатом и хотят сделать огласку по этому делу и найти виновных в убийстве. До сегодняшнего дня военная часть ни разу не контактировала с родителями, не было сообщений ни о его так называемом "исчезновении" или транспортировке в отделение больницы. В диагнозе Ривненской областной клинической больницы им. Юрия Семенюка указано, что он поступил 21 октября в 00:51 в состоянии комы!!!! Почему именно в психиатрическую больницу?! Почему родителей обманывали в глаза, что он исчез... Так много вопросов и никаких ответов...Судебно-медицинская экспертиза была проведена в г.Ривне, 23 октября 2024 года, ни слова о побоях, шраме на голове, разбитой губе, синих кистях или следах побоев по телу!!!", - резюмирует автор.

Отметим, что пока в ТЦК и СП ситуацию не комментировали.

Обновленная информация

Как предварительно разъяснили Цензор.НЕТ в управлении коммуникаций оперативного командования "Захід", уточнив, что официальная позиция будет опубликована впоследствии, мобилизованный Юрий Процик после мобилизации осуществил два СОЧ: первое с базы прохождения общевойсковой подготовки Военной службы правопорядка на территории Львовщины, второе 19 октября из пределов расположения части в Ривненской области. С 19 октября 2024 года Процик находился за пределами воинской части до 22 октября, когда зафиксирован факт его смерти.

Также в разговоре нам подчеркнули: что пока неизвестно, что с ним могло произойти в то время. Кроме того, отметили, что Юрий Процик во время пребывания в воинской части в Ривненской области вел себя типично, спокойно и уравновешенно, конфликтов не провоцировал. С 19 октября связь с ним оборвалась, велись поиски.

Относительно наличия на теле умершего следов насилия, в управлении коммуникаций ОК "Захід" отметили, что предположительно будет назначена повторная судмедэкспертиза. Также нам объяснили, что нужно дождаться официальной позиции по данной ситуации.

"Выяснено, что с 19 октября он находился за пределами части, поиски результата не дали. То, что произошло за эти 3 дня - неизвестность. Будет выяснять Нацполиция, ГБР, будет понятно, что и почему произошло. Всегда в таком случае назначается служебное расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства совершенного правонарушения. Они назначаются всегда... Однозначно будет уголовное производство или от Нацполиции или ГБР, надо дождаться официальных заключений повторной экспертизы", - отметили в сообщении.



