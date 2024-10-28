УКР
У лікарні Рівного помер мобілізований: родичі підозрюють побиття, в ОК "Захід" кажуть, що він здійснив СЗЧ і 3 дні до смерті перебував за межами в/ч (оновлено). ДОКУМЕНТ

22 жовтня 2024 року у лікарні в Рівному помер Юрій Процик, якого 16 жовтня мобілізували. Рідні підозрюють, що його побили, що й могло стати причиною смерті.

Про це повідомила у фейсбуці родичка померлого Марія Процик, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, 16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП). Наступного дня він зателефонував батькам та повідомив, що його та ще близько 20 чоловіків везуть у м.Рівне.

"18 жовтня розмова була вже дещо дивною, але ще не викликала підозр. Проте, на ранок 19 жовтня розмова вже явно була у стані марення, незвʼязне мовлення, часом відірване від реальності. Батькам вдалося з'ясувати, що він закритий у якомусь приміщенні зі ще одним чоловіком, який повідомив їх точну локацію, м. Рівне, вулиця Коцюбинського 1. Вже після 15:00 того ж дня звʼязок обірвався", - йдеться у дописі.

Батьки не змогли знайти сина

Пані Марія стверджує, що  20 жовтня Юрій так і не вийшов на звʼязок, тому у понеділок, 21 жовтня, батьки поїхали у військову частину А 7019, де їм повідомили, що їхнього сина там немає, його перевели в іншу частину або він втік. На прохідній жінка обмовилась, що одного із призовників відвезли у психіатричну лікарню, але уточнивши із командуванням, повідомила, що це не їхній син.

"Батьки в стані шоку і ступору повернулися додому. 22 жовтня почали власноруч обривати лінії усіх лікарень Рівного. Зʼясували, що Процик Юрій Михайлович поступав до приймального відділення Рівненського наркологічного диспансеру, але згодом був переведений у Рівненську обласну клінічну лікарню імені Юрія Семенюка, відділення інтенсивної терапії. 23 жовтня батькам зателефонували з лікарні і повідомили, що він помер 22 жовтня о 18:00. Причин не називали, сказали, що повідомлять після судмедекспертизи", - сказано у дописі.

Результат судмедекспертизи

За результатами у висновку, причиною зазначено поліорганну недостатність, гострий геморагічний панкреатит, панкреонекроз. Батькам було сказано, що тіло сина зможуть забрати у Львові 25 жовтня.

помер мобілізований Юрій Процик
"Побачивши тіло і всі сліди побоїв, батьки викликали кримінальну поліцію м. Яворів, звʼязались з адвокатом і хочуть зробити розголос у цій справі та знайти винних у вбивстві. До сьогоднішнього дня військова частина жодного разу не контактувала із батьками, не було повідомлень ні про його так зване "зникнення" чи транспортування у відділення лікарні. В діагнозі Рівненської обласної клінічної лікарні ім. Юрія Семенюка зазначено, що він поступив 21 жовтня о 00:51 у стані коми!!!! Чому саме у психіатричну лікарню?! Чому батьків обманювали в очі, що він зник… Так багато питань і жодних відповідей…Судово-медична експертиза була проведена у м.Рівне, 23 жовтня 2024 року, жодного слова про побої, шрам на голові, розбиту губу, сині кисті чи сліди побоїв по тілу!!!", - резюмує дописувачка. 

Зазначимо, що наразі у ТЦК та СП ситуацію не коментували.

Оновлена інформація

Як попередньо роз'яснили Цензор.НЕТ в управлінні комунікацій оперативного командування "Захід", уточнивши, що офіційна позиція буде опублікована згодом, мобілізований Юрій Процик після мобілізації здійснив два СЗЧ: перше з бази проходження загальновійськової підготовки Військової служби правопорядку на території Львівщини, друге - 19 жовтня з меж розташування частини на Рівненщині. З 19 жовтня 2024 року Процик перебував за межами військової частини аж до 22 жовтня, коли зафіксовано факт його смерті.

Також у розмові нам наголосили: що наразі не відомо, що з ним могло статися у той час. Крім того, зазначили, що Юрій Процик під час перебування у військовій частині на Рівненщині поводився типово, спокійно та урівноважено, конфліктів не провокував. З 19 жовтня зв'язок із ним обірвався, велися пошуки.

Щодо наявності на тілі померлого слідів насилля, в управлінні комунікацій ОК "Захід" зазначили, що, ймовірно, буде призначена повторна судмедекспертиза. Також нам пояснили, що треба дочекатися офіційної позиції щодо даної ситуації.

"Достеменно з'ясовано, що з 19 жовтня він перебував за межами частини, пошуки результату не дали. Те, що відбулося за ці 3 дні - невідомість. Буде з'ясовувати Нацполіція, ДБР, буде зрозуміло, що і чому так відбулося. Завжди у такому випадку призначається службове розслідування для того, щоб з'ясувати всі причини та обставини скоєного правопорушення. Вони призначаються завжди...Однозначно буде кримінальне провадження або від Нацполіції або ДБР, треба дочекатися офіційних висновків повторної експертизи", - сказали там.

28.10.2024 09:45 Відповісти
Не вже російське ІПСО, яке приїхало до Рівно та побило чоловіка до смерті ?
28.10.2024 09:46 Відповісти
Думайте і мрійте про 1000 грн, а не вигадуйте усіляке ІПСО...
28.10.2024 09:51 Відповісти
Результат ''оповіщення'' !
28.10.2024 09:44 Відповісти
Я себе представляю что было бы если бы его еще и социально поддержали
28.10.2024 10:00 Відповісти
28.10.2024 09:45 Відповісти
У просторі говорити потрібно. Але, не розносити непідтверджені нічим чутки і домисли, не пушити гучні заголовки із чіїхсь слів.
Якщшо продовжувати таку практику- завтра з' являться новини, " моя сусідка бачила, як директрр бані людей смажить".
І всі будуть це обговорювати.
28.10.2024 10:44 Відповісти
Директор лазні жарить людей жіночої статі? Цілком можливо
показати весь коментар
А Може й чоловiчої
показати весь коментар
" моя сусідка бачила, як директрр бані людей смажить"

Запросили на травневі шашлики...

28.10.2024 13:48 Відповісти
пздц...
28.10.2024 09:45 Відповісти
Не вже російське ІПСО, яке приїхало до Рівно та побило чоловіка до смерті ?
28.10.2024 09:46 Відповісти
Думайте і мрійте про 1000 грн, а не вигадуйте усіляке ІПСО...
28.10.2024 09:51 Відповісти
Мрій, мрій про ТИЩУ мрій,
Знаєш буде твій
Мрій про нього мрій,
ВЕРНАДСЬКИЙ
28.10.2024 10:04 Відповісти
Буває...
28.10.2024 09:53 Відповісти
Не слабо …..
28.10.2024 09:54 Відповісти
А так бы убили буряты(или корейцы,кто там сейчас по методичке?)...
28.10.2024 09:54 Відповісти
На чеченів якщо що у нас є свій рембо . Тому поки кімчі на порядку денному телемарафонному
28.10.2024 11:51 Відповісти
"План перемоги"...
28.10.2024 09:54 Відповісти
Не драматизуйте:
1. Так кордони закриті. Але єслі очєнь хочется то можна.
2. Тотальної немає
3. Не заклеєні, ми ж з вами тут сидимо ******* спокійно
4. Частково
5. Ще нікого за 3 роки не посадили
28.10.2024 09:57 Відповісти
Київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухилились від призову на військову службу. Зокрема, мешканця Солом'янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п'ять наступних років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Водночас про підозру повідомлено 51 особі.
28.10.2024 10:06 Відповісти
В масштабах країни єто ні а чьом. Та і скільки по апеляції ще пропетляють, або втічуть. Я не думаю, що запобіжний захід в цих справах тримання під вартою.
28.10.2024 10:09 Відповісти
Спершу засуджують а далі вішають. Полтавське тцк знає.
28.10.2024 10:26 Відповісти
так миш тут ******* не ротами
28.10.2024 11:50 Відповісти
Ещё один гвоздь в домовыну мобилизации..
28.10.2024 09:55 Відповісти
Це все єрмазетатарівська "константа.
28.10.2024 09:56 Відповісти
Навіть якщо діагноз справді панкреонекроз, то він ж не виникає різко. Це остання стадія панкреатиту, яка розвивається роками. Тоді питання: а як ВЛК його мобілізувала з хворою підшлунковою? Панкреонекроз - це діагноз для 100% непридатності!
28.10.2024 10:03 Відповісти
Як, як, як, як? Як запор - то дуфалак (с)
У нас всі придатні зараз на ВЛК і крапка!!!
28.10.2024 10:05 Відповісти
Бо ВЛК пофіг! Відповідальності за таке жодної!
28.10.2024 10:05 Відповісти
Так його ж затримали і відразу у в/ч загребли. Тобто "ВЛК" пройдено за півгодини. Хто проводив,ким підписано ....кінців не знайдеш.
28.10.2024 10:17 Відповісти
Левый диагноз,обычно в таких случаях была острая сердечная недостаточность.Патанатома за яйца подвесить-и вся правда откроется.
28.10.2024 10:20 Відповісти
И проверить есть ли у него группа инвалидности
28.10.2024 12:30 Відповісти
хто ж зможе утримати пламєнного добровольця з панкреонекрозом?
28.10.2024 12:01 Відповісти
Якщо подивитися, що було в Україні 100 років назад, то приходиш до висновку, що часу не існує...
28.10.2024 10:19 Відповісти
Чергова потужно мотиваційна історія. Тцкашники і ті що купили собі за хабарі тилові посади у в/ч не бояться руки забруднити якби тільки запхати когось в окоп замість себе.
28.10.2024 10:10 Відповісти
Не хтів захищати інвалідів у владі. Дивись хлопе і з тобою буде вірьовка або бетонний пол в катівні тцк. Потрандіть мені, що герої не вмирають.
28.10.2024 10:14 Відповісти
Гаслами давай. Це потужно.
28.10.2024 10:32 Відповісти
Ми будемо триматись, у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. © Зеленский
28.10.2024 10:17 Відповісти
28.10.2024 12:25 Відповісти
Україна стає резевацією для українців.
Моно етнічна- єврейска шобла Зеленського витворяє, що хоче.
28.10.2024 10:18 Відповісти
Днепр. А потом, будут рассказывать про "приступы эпилепсии", если что...

https://x.com/RudijLis/status/1850800482626732236
28.10.2024 10:20 Відповісти
Тцкашники -типові інваліди. Просто така рознарядка "зверху"-або ви наловите або самі підете. Ось і все. Тому хлопці стараються на славу.
28.10.2024 10:30 Відповісти
Звернітьувагу на які саме ТОТ знімалося "ворогами держави" це іпсЬо.

"16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП)",-

Це так правоохоронці (ВСП) собі кадри готують.
Ще будуть питання стосовно ЗеСправедливості у війську?
28.10.2024 10:23 Відповісти
дЛубінець мабуть вже взяв справу під особистий контроль, розходимось...
28.10.2024 10:28 Відповісти
Самая большая беда в том что до сих пор включена демократия.
Во время войны демократию нужно выключать
И всех кто в этом прямо или косвенно замешан расстрелять
Только так будет в стране порядок
28.10.2024 10:40 Відповісти
У нас патронного завода к сожалению пока нет - на всех патронов не хватит, а европейцы свои патроны под это дело не дадут.
28.10.2024 12:56 Відповісти
Тоб то знову пушать новину, без будь- яких висновків і розслідування.
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..
28.10.2024 10:40 Відповісти
а ти вважаєш, що той хлопець не помер?
28.10.2024 13:19 Відповісти
Ти не схожий на Сенеку, не грай дурня. У тебе вже є результати слідства, що спричинило "гострий панкреатит"?
28.10.2024 13:55 Відповісти
а що могло спричинити гострий панкреатит у здорової людини глибоко в тилу в медзакладі?
28.10.2024 13:56 Відповісти
Сусідська дитина , віком 13- 14 давно колись наїлася тушкованої каспусти. Швидка, кома, " гострий панкреаттит".
28.10.2024 16:34 Відповісти
а, ну тоді все сходиться. точно правда.
28.10.2024 16:38 Відповісти
Меньше жри капусти.
29.10.2024 02:20 Відповісти
Така чутлива для режиму тема і жодного дерьмаковського ботяри в коментарях. Методички ще не підвезли мабуть.
28.10.2024 10:41 Відповісти
Почитайте коментар нижче - вже підвезли методичку типу майданівці самі себе постріляли
28.10.2024 10:58 Відповісти
Від Татарова напевно
28.10.2024 11:00 Відповісти


Тоб то знову пушать новину, без будь- яких висновків і розслідування.
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..

як це нема, типова подоляцькокацапська не всьо так адназначна
28.10.2024 11:44 Відповісти
бляха, я звісно пишу не про цього конкретного чоловіка. Не хочу стверджувати.

Проте - у всіх тут дописувачів - що - нікого зі знайомих останнім часом не мобілізують? Всі рожеві поні? Ніхто не знає що відбувається на пунктах збору та навіть в учебках? Там немає нормального сортування людей, і певний контингент зібраний з вулиць п'є будь-яку гидоту до якої дотягнеться.
Це було ще в 2022 році, а зараз по "примусово мобілізованим" таких випадків вдесятеро більше.
Іноді до них приєднуються перелякані звичайні люди, які в звичайних умовах ніколи б таке не випили. І труяться.
На тих кількостях людей і бардаку отруєння та бійки - основна можливість попадання на лікарню, і може хтось і свідомо це використовує

цей потрапив через наркодиспансер, де провів 1 добу з ССЗВ та комою, що дуже схоже на отруєння. Якщо б його побили і це спричинило смерть, то експертиза відразу це покаже, тіло віддали.

Скоріше за все він отруївся, я про такі випадки чув вже декілька разів.

Але сотні ідіотів не читаючи нічого навіть з прикріплених скрінів будуть розганяти наративи про вбивство
28.10.2024 10:46 Відповісти
Файно в донецькому ТЦК вигадують байки)
28.10.2024 11:03 Відповісти
що, у Тараса Бульби і нікого навіть зі знайомих не мобілізували?
28.10.2024 11:04 Відповісти
Ага, Андрія і Остапа
28.10.2024 11:08 Відповісти
Мобілізували. І все так само як ви кажете, за одним але. Найти бормотуху, від якої люди помирають, набагато важче ніж звичайну магазинну горілку. Її ті самі інструктори з НЦ й продають мобілізованим, з націнкою звичайно. Тим більше це не в ****** якихось, а Новояворівськ чи Львів, тому версія про отруєння ну ніяк не підходить.
28.10.2024 11:12 Відповісти
Там ж написано панкреонекроз... Почитайте, що це, це ХРОНІЧНА хвороба! Панкреонекроз не виникає внаслідок отруєння, це остання стадія панкреатиту,коли починають відмирати тканини підшлункової. З таким діагнозом не можна мобілізувати - це записано в наказі 402.
28.10.2024 11:56 Відповісти
Нічого дивного. Діагноз ставили претенденти до кластерних і надкластерних лікарень.
28.10.2024 12:09 Відповісти
Бачив не раз хлопців з такими симптомами. Раптово кидають пити. Починається біла гарячка, марення. Блукають по корчах, падають, дряпаються. ******* взуття, телефони. Внутрішні органи теж не в найкращому стані від багаторічного алкоголізму. Білу гарячку лікують в психо-неврологічних диспансерах. Сумно, але схоже на це.
28.10.2024 12:15 Відповісти
Таке можна побачити раз чи два за житті, досить вже пздіти? Ну якщо ти бомж якийсь з вокзалу то можливо і кожного дня бачиш таке.
29.10.2024 02:23 Відповісти
Це зрозуміло. Армія - зріз суспільства. В принципі таке було і раніше. Але, якщо люди не довіряють владі - то цю недовіру вони виливають на представниках влади. Зрозуміло, що ніхто масово нікого не б'є в частинах та ТЦК. Але багато людей стикалися з тим, як якщо у тебе дійсно проблеми зі здоров'ям - державі (читац "тцк") - на це чхати. Як каже генерал Сергій Кривонос - завжди винен командир. така нашакомандирська доля. Умовний пересічний громадянин, який сплачував податки все життя, точно не доводив країну до такої дупи. Якось так...
28.10.2024 12:34 Відповісти
так. дякую що не написали що я зелений бот
28.10.2024 13:55 Відповісти
Ти шашличний.
29.10.2024 02:24 Відповісти
Це просто пздц.
28.10.2024 10:57 Відповісти
Одна з причин гострого панкреартиту є травмування в області живота.
28.10.2024 11:15 Відповісти
Моя перша думка - це просто відбили внутрішні органи. Саме смердюче те . Що їм за це нічого не буде. Ні цим , ні іншим, ні тим що будуть ще. Зелений підар перетворив Україну на резервацію.
28.10.2024 12:38 Відповісти
Саме смердюче навіть не в бездіяльності правоПохоронців, а те що медики підераси - і лікарі, і патологоанатоми покривають вбивць.
28.10.2024 23:03 Відповісти
ну хоть не буряти
28.10.2024 11:37 Відповісти
У Рівно судячи з не першого повідомлення якесь чистилище та жахіття коється.
28.10.2024 11:42 Відповісти
Може і гострий панкреатит. А хіба швидку не можна було викликати. Там нелюди чи що.
А синці звідки взялись.
28.10.2024 11:53 Відповісти
смешная вы....
28.10.2024 11:59 Відповісти
З панкреатитом - до наркологічного диспансеру? Згодом напишуть, що синці він сам собі намалював.
28.10.2024 12:03 Відповісти
нелюди
28.10.2024 12:03 Відповісти
Ото вам і все. Пішов у СЗЧ і все шито- крито. Доводьте що не верблюд. Просто треш.
28.10.2024 11:57 Відповісти
ага..придумали 100% схему...
28.10.2024 12:00 Відповісти
пішов у СЗЧ знімати ІПСО
28.10.2024 12:05 Відповісти
..за усе в державі відповідає президент, навіть, якщо то Зєля-Підєрмачна зі своєю свитою мародерів-зрадників.. і вони усі, батя, стараюццца..
28.10.2024 12:03 Відповісти
помічали наскільки особистість президента сильно впливає на загальний стан речей в Україні? я так розумію взагалі не існує якихось стримуючих інституцій, які б сглажували його вплив!!!
таке враження що кожен президент формує реальність під себе!
приходить більш-меньш освідчена демократична особа - "демократія, свободи і права людини"... приходить якась ішачіна - країна перетворюється на "дамбасько-кріворіжську підворотню"
28.10.2024 12:13 Відповісти
1) его били, сильно били при задержании после СЗЧ. Так всегда происходит, произошло и тут
2) версия ТЦК: конечно же, это "он сам себя избил" во время СЗЧ!
3) диагноз острый панкреатит: "одна з причин гострого панкреартиту є травмування в області живота."
4) этот случай резко снижает уровень доверия к ТЦК в целом
5) прокуратура и полиция НЕ работают, так как уже третий день пост родных об этой смерти ходит по фейсбуку, только после публикации в Цензор.нет органы начали шевелиться...
28.10.2024 12:08 Відповісти
Допоки не піднімуть грошове забезпечення військовим, як мінімум вдвічі - мобілізація і далі триватиме з цими ганебними, злочинними, а в деяких випадках, нелюдськими явищами. Звичайно, необхідне суворе покарання винним, звичайно, їх покриватимуть.
Москалі не шкодують грошей на військо. Разові виплати при укладанні першого контракту, премії для штурмовиків за кожен захоплений кілометр нашої землі. Їх нормально мотивують. І на вулицях нікого мєнти російські не виловлюють.
А вбивства мобілізованих в Україні та "заморожене" з лютого 2023 року грошове забезпечення геть не додають мотивації. Та й результати на полі бою з відміною в лютому 2023-го "бойових" стали відповідні.
28.10.2024 12:09 Відповісти
Львівські та рівненські вояки лютують, бо не хочуть потрапити на передову. В тилу краще.
28.10.2024 12:25 Відповісти
28.10.2024 12:30 Відповісти
"За 3 дні до смерті втік із частини" - це та сама пропаганда як і в ***** "Ані уже уволілісь із рядов вааружонних сіл рассії"
28.10.2024 12:54 Відповісти
ОК. СЗЧ. Все зрозуміло. ІПСО рашистів і все таке.
Одне лише питання, а чому тоді (за свідченнями рідних) підроблене свідоцтво про смерть, де "не помітили" сліди побоїв? При смерті в СЗЧ завжди підроблюють такі документи?
28.10.2024 13:13 Відповісти
Мабудь проблемний був " воїн "
28.10.2024 13:32 Відповісти
На 5 лєт лагєрєй усю сім'ю.
https://bukvy.org/v-odesi-cholovika-zasudyly-do-5-rokiv-vyaznyczi-cherez-publikacziyu-video-zi-spivrobitnykamy-tczk/
28.10.2024 14:43 Відповісти
Варіант 1 тцк визнали придатним людину, яка була взагалі непридатна.
Варіант 2 побили тцекуни або на полігоні.
Інших варіантів бути просто не може, але скажуть що сам вмер бо впав у полі з драбини.
28.10.2024 15:02 Відповісти
То він помер від Зеленої пандемії.
28.10.2024 15:43 Відповісти
Тцк замітає сліди свого злочину.
На мерця можна повісити і відсутність в частині і не вихід на зв'язок з родичами.
Просто чорна діра, а не комплектація армії.
По опису виходить так, ми його обмежений в волі, обмежили в діях. А через три дні він мертвий.
І Бог його знає чого ніхто більше не може коментувати подій окрім людей які фактично його позбавили волі.
А так, все гарно.
28.10.2024 15:45 Відповісти
ІПСО, да да. Керівництво Сухопутних військ не можна обсирати. Навіть якшо кажуть, шо людину вбили і прикрили цей факт
28.10.2024 16:25 Відповісти
Тут 2 варината:
1. Серъезное смертельное заболевание - если его пропустили ВЛК и не направили в больницу, то их надо судить за умышленное убийство.
2. Избиение и повреждение внутренних органов - убийство. Поскольку были синяки - то явно это или в сочитании с 1 пунктом.
28.10.2024 16:26 Відповісти
Прекрасно. Це просто прекрасно.
28.10.2024 16:27 Відповісти
ЭТО 12-15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ !!! МАЛО ЗА ЖИЗНЬ !!!
28.10.2024 18:36 Відповісти
По якій би причіпні не помер цей хлопець: тцк, влк, отруєння, він був затриманий і відправлений. Той хто затримав і відправив і несе відповідальність. Навіть якщо той втік.
Бо якщо все було би по закону і конституції - смерті би не настало.
Отже органам треба вияснити, яке саме дзвіно ланцюга не спрацювало для захисту ГРОМАДЯНИНА України і відпрацювати порушення ЗАКОНУ, звісно, якщо Україна вважає себе цивільною країною.
29.10.2024 00:01 Відповісти
 
 