У лікарні Рівного помер мобілізований: родичі підозрюють побиття, в ОК "Захід" кажуть, що він здійснив СЗЧ і 3 дні до смерті перебував за межами в/ч (оновлено). ДОКУМЕНТ

22 жовтня 2024 року у лікарні в Рівному помер Юрій Процик, якого 16 жовтня мобілізували. Рідні підозрюють, що його побили, що й могло стати причиною смерті.

За її словами, 16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП). Наступного дня він зателефонував батькам та повідомив, що його та ще близько 20 чоловіків везуть у м.Рівне.

"18 жовтня розмова була вже дещо дивною, але ще не викликала підозр. Проте, на ранок 19 жовтня розмова вже явно була у стані марення, незвʼязне мовлення, часом відірване від реальності. Батькам вдалося з'ясувати, що він закритий у якомусь приміщенні зі ще одним чоловіком, який повідомив їх точну локацію, м. Рівне, вулиця Коцюбинського 1. Вже після 15:00 того ж дня звʼязок обірвався", - йдеться у дописі.

Батьки не змогли знайти сина

Пані Марія стверджує, що 20 жовтня Юрій так і не вийшов на звʼязок, тому у понеділок, 21 жовтня, батьки поїхали у військову частину А 7019, де їм повідомили, що їхнього сина там немає, його перевели в іншу частину або він втік. На прохідній жінка обмовилась, що одного із призовників відвезли у психіатричну лікарню, але уточнивши із командуванням, повідомила, що це не їхній син.

"Батьки в стані шоку і ступору повернулися додому. 22 жовтня почали власноруч обривати лінії усіх лікарень Рівного. Зʼясували, що Процик Юрій Михайлович поступав до приймального відділення Рівненського наркологічного диспансеру, але згодом був переведений у Рівненську обласну клінічну лікарню імені Юрія Семенюка, відділення інтенсивної терапії. 23 жовтня батькам зателефонували з лікарні і повідомили, що він помер 22 жовтня о 18:00. Причин не називали, сказали, що повідомлять після судмедекспертизи", - сказано у дописі.

Результат судмедекспертизи

За результатами у висновку, причиною зазначено поліорганну недостатність, гострий геморагічний панкреатит, панкреонекроз. Батькам було сказано, що тіло сина зможуть забрати у Львові 25 жовтня.

"Побачивши тіло і всі сліди побоїв, батьки викликали кримінальну поліцію м. Яворів, звʼязались з адвокатом і хочуть зробити розголос у цій справі та знайти винних у вбивстві. До сьогоднішнього дня військова частина жодного разу не контактувала із батьками, не було повідомлень ні про його так зване "зникнення" чи транспортування у відділення лікарні. В діагнозі Рівненської обласної клінічної лікарні ім. Юрія Семенюка зазначено, що він поступив 21 жовтня о 00:51 у стані коми!!!! Чому саме у психіатричну лікарню?! Чому батьків обманювали в очі, що він зник… Так багато питань і жодних відповідей…Судово-медична експертиза була проведена у м.Рівне, 23 жовтня 2024 року, жодного слова про побої, шрам на голові, розбиту губу, сині кисті чи сліди побоїв по тілу!!!", - резюмує дописувачка.

Зазначимо, що наразі у ТЦК та СП ситуацію не коментували.

Оновлена інформація

Як попередньо роз'яснили Цензор.НЕТ в управлінні комунікацій оперативного командування "Захід", уточнивши, що офіційна позиція буде опублікована згодом, мобілізований Юрій Процик після мобілізації здійснив два СЗЧ: перше з бази проходження загальновійськової підготовки Військової служби правопорядку на території Львівщини, друге - 19 жовтня з меж розташування частини на Рівненщині. З 19 жовтня 2024 року Процик перебував за межами військової частини аж до 22 жовтня, коли зафіксовано факт його смерті.

Також у розмові нам наголосили: що наразі не відомо, що з ним могло статися у той час. Крім того, зазначили, що Юрій Процик під час перебування у військовій частині на Рівненщині поводився типово, спокійно та урівноважено, конфліктів не провокував. З 19 жовтня зв'язок із ним обірвався, велися пошуки.

Щодо наявності на тілі померлого слідів насилля, в управлінні комунікацій ОК "Захід" зазначили, що, ймовірно, буде призначена повторна судмедекспертиза. Також нам пояснили, що треба дочекатися офіційної позиції щодо даної ситуації.

"Достеменно з'ясовано, що з 19 жовтня він перебував за межами частини, пошуки результату не дали. Те, що відбулося за ці 3 дні - невідомість. Буде з'ясовувати Нацполіція, ДБР, буде зрозуміло, що і чому так відбулося. Завжди у такому випадку призначається службове розслідування для того, щоб з'ясувати всі причини та обставини скоєного правопорушення. Вони призначаються завжди...Однозначно буде кримінальне провадження або від Нацполіції або ДБР, треба дочекатися офіційних висновків повторної експертизи", - сказали там.



