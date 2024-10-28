У лікарні Рівного помер мобілізований: родичі підозрюють побиття, в ОК "Захід" кажуть, що він здійснив СЗЧ і 3 дні до смерті перебував за межами в/ч (оновлено). ДОКУМЕНТ
22 жовтня 2024 року у лікарні в Рівному помер Юрій Процик, якого 16 жовтня мобілізували. Рідні підозрюють, що його побили, що й могло стати причиною смерті.
Про це повідомила у фейсбуці родичка померлого Марія Процик, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, 16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП). Наступного дня він зателефонував батькам та повідомив, що його та ще близько 20 чоловіків везуть у м.Рівне.
"18 жовтня розмова була вже дещо дивною, але ще не викликала підозр. Проте, на ранок 19 жовтня розмова вже явно була у стані марення, незвʼязне мовлення, часом відірване від реальності. Батькам вдалося з'ясувати, що він закритий у якомусь приміщенні зі ще одним чоловіком, який повідомив їх точну локацію, м. Рівне, вулиця Коцюбинського 1. Вже після 15:00 того ж дня звʼязок обірвався", - йдеться у дописі.
Батьки не змогли знайти сина
Пані Марія стверджує, що 20 жовтня Юрій так і не вийшов на звʼязок, тому у понеділок, 21 жовтня, батьки поїхали у військову частину А 7019, де їм повідомили, що їхнього сина там немає, його перевели в іншу частину або він втік. На прохідній жінка обмовилась, що одного із призовників відвезли у психіатричну лікарню, але уточнивши із командуванням, повідомила, що це не їхній син.
"Батьки в стані шоку і ступору повернулися додому. 22 жовтня почали власноруч обривати лінії усіх лікарень Рівного. Зʼясували, що Процик Юрій Михайлович поступав до приймального відділення Рівненського наркологічного диспансеру, але згодом був переведений у Рівненську обласну клінічну лікарню імені Юрія Семенюка, відділення інтенсивної терапії. 23 жовтня батькам зателефонували з лікарні і повідомили, що він помер 22 жовтня о 18:00. Причин не називали, сказали, що повідомлять після судмедекспертизи", - сказано у дописі.
Результат судмедекспертизи
За результатами у висновку, причиною зазначено поліорганну недостатність, гострий геморагічний панкреатит, панкреонекроз. Батькам було сказано, що тіло сина зможуть забрати у Львові 25 жовтня.
"Побачивши тіло і всі сліди побоїв, батьки викликали кримінальну поліцію м. Яворів, звʼязались з адвокатом і хочуть зробити розголос у цій справі та знайти винних у вбивстві. До сьогоднішнього дня військова частина жодного разу не контактувала із батьками, не було повідомлень ні про його так зване "зникнення" чи транспортування у відділення лікарні. В діагнозі Рівненської обласної клінічної лікарні ім. Юрія Семенюка зазначено, що він поступив 21 жовтня о 00:51 у стані коми!!!! Чому саме у психіатричну лікарню?! Чому батьків обманювали в очі, що він зник… Так багато питань і жодних відповідей…Судово-медична експертиза була проведена у м.Рівне, 23 жовтня 2024 року, жодного слова про побої, шрам на голові, розбиту губу, сині кисті чи сліди побоїв по тілу!!!", - резюмує дописувачка.
Зазначимо, що наразі у ТЦК та СП ситуацію не коментували.
Оновлена інформація
Як попередньо роз'яснили Цензор.НЕТ в управлінні комунікацій оперативного командування "Захід", уточнивши, що офіційна позиція буде опублікована згодом, мобілізований Юрій Процик після мобілізації здійснив два СЗЧ: перше з бази проходження загальновійськової підготовки Військової служби правопорядку на території Львівщини, друге - 19 жовтня з меж розташування частини на Рівненщині. З 19 жовтня 2024 року Процик перебував за межами військової частини аж до 22 жовтня, коли зафіксовано факт його смерті.
Також у розмові нам наголосили: що наразі не відомо, що з ним могло статися у той час. Крім того, зазначили, що Юрій Процик під час перебування у військовій частині на Рівненщині поводився типово, спокійно та урівноважено, конфліктів не провокував. З 19 жовтня зв'язок із ним обірвався, велися пошуки.
Щодо наявності на тілі померлого слідів насилля, в управлінні комунікацій ОК "Захід" зазначили, що, ймовірно, буде призначена повторна судмедекспертиза. Також нам пояснили, що треба дочекатися офіційної позиції щодо даної ситуації.
"Достеменно з'ясовано, що з 19 жовтня він перебував за межами частини, пошуки результату не дали. Те, що відбулося за ці 3 дні - невідомість. Буде з'ясовувати Нацполіція, ДБР, буде зрозуміло, що і чому так відбулося. Завжди у такому випадку призначається службове розслідування для того, щоб з'ясувати всі причини та обставини скоєного правопорушення. Вони призначаються завжди...Однозначно буде кримінальне провадження або від Нацполіції або ДБР, треба дочекатися офіційних висновків повторної експертизи", - сказали там.
Якщшо продовжувати таку практику- завтра з' являться новини, " моя сусідка бачила, як директрр бані людей смажить".
І всі будуть це обговорювати.
Запросили на травневі шашлики...
Знаєш буде твій
Мрій про нього мрій,
ВЕРНАДСЬКИЙ
1. Так кордони закриті. Але єслі очєнь хочется то можна.
2. Тотальної немає
3. Не заклеєні, ми ж з вами тут сидимо ******* спокійно
4. Частково
5. Ще нікого за 3 роки не посадили
Зазначається, що з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Водночас про підозру повідомлено 51 особі.
У нас всі придатні зараз на ВЛК і крапка!!!
Моно етнічна- єврейска шобла Зеленського витворяє, що хоче.
https://x.com/RudijLis/status/1850800482626732236
"16 жовтня 2024 року чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину м.Львова (НЦ ВСП)",-
Це так правоохоронці (ВСП) собі кадри готують.
Ще будуть питання стосовно ЗеСправедливості у війську?
Во время войны демократию нужно выключать
И всех кто в этом прямо или косвенно замешан расстрелять
Только так будет в стране порядок
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..
Тоб то знову пушать новину, без будь- яких висновків і розслідування.
" Родичі так вважають"..
Знову збуджують російських тролів..
як це нема, типова подоляцькокацапська не всьо так адназначна
Проте - у всіх тут дописувачів - що - нікого зі знайомих останнім часом не мобілізують? Всі рожеві поні? Ніхто не знає що відбувається на пунктах збору та навіть в учебках? Там немає нормального сортування людей, і певний контингент зібраний з вулиць п'є будь-яку гидоту до якої дотягнеться.
Це було ще в 2022 році, а зараз по "примусово мобілізованим" таких випадків вдесятеро більше.
Іноді до них приєднуються перелякані звичайні люди, які в звичайних умовах ніколи б таке не випили. І труяться.
На тих кількостях людей і бардаку отруєння та бійки - основна можливість попадання на лікарню, і може хтось і свідомо це використовує
цей потрапив через наркодиспансер, де провів 1 добу з ССЗВ та комою, що дуже схоже на отруєння. Якщо б його побили і це спричинило смерть, то експертиза відразу це покаже, тіло віддали.
Скоріше за все він отруївся, я про такі випадки чув вже декілька разів.
Але сотні ідіотів не читаючи нічого навіть з прикріплених скрінів будуть розганяти наративи про вбивство
А синці звідки взялись.
таке враження що кожен президент формує реальність під себе!
приходить більш-меньш освідчена демократична особа - "демократія, свободи і права людини"... приходить якась ішачіна - країна перетворюється на "дамбасько-кріворіжську підворотню"
2) версия ТЦК: конечно же, это "он сам себя избил" во время СЗЧ!
3) диагноз острый панкреатит: "одна з причин гострого панкреартиту є травмування в області живота."
4) этот случай резко снижает уровень доверия к ТЦК в целом
5) прокуратура и полиция НЕ работают, так как уже третий день пост родных об этой смерти ходит по фейсбуку, только после публикации в Цензор.нет органы начали шевелиться...
Москалі не шкодують грошей на військо. Разові виплати при укладанні першого контракту, премії для штурмовиків за кожен захоплений кілометр нашої землі. Їх нормально мотивують. І на вулицях нікого мєнти російські не виловлюють.
А вбивства мобілізованих в Україні та "заморожене" з лютого 2023 року грошове забезпечення геть не додають мотивації. Та й результати на полі бою з відміною в лютому 2023-го "бойових" стали відповідні.
Одне лише питання, а чому тоді (за свідченнями рідних) підроблене свідоцтво про смерть, де "не помітили" сліди побоїв? При смерті в СЗЧ завжди підроблюють такі документи?
https://bukvy.org/v-odesi-cholovika-zasudyly-do-5-rokiv-vyaznyczi-cherez-publikacziyu-video-zi-spivrobitnykamy-tczk/
Варіант 2 побили тцекуни або на полігоні.
Інших варіантів бути просто не може, але скажуть що сам вмер бо впав у полі з драбини.
На мерця можна повісити і відсутність в частині і не вихід на зв'язок з родичами.
Просто чорна діра, а не комплектація армії.
По опису виходить так, ми його обмежений в волі, обмежили в діях. А через три дні він мертвий.
І Бог його знає чого ніхто більше не може коментувати подій окрім людей які фактично його позбавили волі.
А так, все гарно.
1. Серъезное смертельное заболевание - если его пропустили ВЛК и не направили в больницу, то их надо судить за умышленное убийство.
2. Избиение и повреждение внутренних органов - убийство. Поскольку были синяки - то явно это или в сочитании с 1 пунктом.
Бо якщо все було би по закону і конституції - смерті би не настало.
Отже органам треба вияснити, яке саме дзвіно ланцюга не спрацювало для захисту ГРОМАДЯНИНА України і відпрацювати порушення ЗАКОНУ, звісно, якщо Україна вважає себе цивільною країною.