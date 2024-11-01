Сутки на Донетчине: РФ 15 раз обстреляла область, ранены 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне 31 октября 15 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранены 2 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
1 человек ранен в Курахово, в Дачном повреждены 7 домов, в Успеновке - еще 3.
Краматорский район
Россияне обстреляли промзону в Краматорске. В Славянске повреждены 10 домов. В Романовке Ильиновской громады поврежден 1 объект.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома, в Дроновке ранен человек и поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и промышленное здание.
В течение суток российские оккупанты 15 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуировали 247 человек, в том числе 16 детей.
31 октября россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Курахово и Дроновке.
