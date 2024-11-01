Сутки на Донетчине: РФ 15 раз обстреляла область, ранены 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне 31 октября 15 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранены 2 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

1 человек ранен в Курахово, в Дачном повреждены 7 домов, в Успеновке - еще 3.

Краматорский район

Россияне обстреляли промзону в Краматорске. В Славянске повреждены 10 домов. В Романовке Ильиновской громады поврежден 1 объект.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома, в Дроновке ранен человек и поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и промышленное здание.

В течение суток российские оккупанты 15 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуировали 247 человек, в том числе 16 детей.

31 октября россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Курахово и Дроновке.

