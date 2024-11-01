Доба на Донеччині: РФ 15 разів обстріляла область, поранено 2 особи. ФОТОрепортаж

Росіяни 31 жовтня 15 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого поранено 2 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

1 особу поранено у Кураховому, у Дачному пошкоджено 7 будинків, в Успенівці - ще 3.

Краматорський район

Росіяни обстріляли промзону в Краматорську. У Слов'янську пошкоджено 10 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

Читайте також: Російські окупанти залишаються в східних околицях Торецька на Донеччині. Сили оборони України стабілізували лінію зіткнення, - ОТУ "Луганськ"

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки, у Дронівці поранено людину і пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Протягом доби російські окупанти 15 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуювали 247 осіб, зокрема 16 дітей.

31 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Кураховому і Дронівці.

Також читайте: Ворог просунувся на Донеччині біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці, - DeepState





