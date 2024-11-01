Доба на Донеччині: РФ 15 разів обстріляла область, поранено 2 особи. ФОТОрепортаж
Росіяни 31 жовтня 15 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого поранено 2 особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
1 особу поранено у Кураховому, у Дачному пошкоджено 7 будинків, в Успенівці - ще 3.
Краматорський район
Росіяни обстріляли промзону в Краматорську. У Слов'янську пошкоджено 10 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки, у Дронівці поранено людину і пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і промислова будівля.
Протягом доби російські окупанти 15 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуювали 247 осіб, зокрема 16 дітей.
31 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Кураховому і Дронівці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль