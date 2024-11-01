Умер младший брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) – Иван Коцюбайло. ФОТО
Умер младший брат погибшего на войне командира батальона "Волки да Винчи" Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Иван Коцюбайло. Ему было 27 лет.
Об этом в соцсети Facebook сообщили горсовет Ивано-Франковской области и сестра Ивана и Дмитрия - Марьяна Коцюбайло-Семененко, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла накануне дня рождения Да Винчи. Причина смерти Ивана Коцюбайло не уточняется.
"Снова страшное горе пришло в семью нашего защитника, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло... Накануне его дня рождения ушел в мир иной его младший брат Иван..." - пишет горсовет Ивано-Франковской области.
"К большому сожалению, в нашей семье случилось горе. Ушел из жизни наш братик Иван... Накануне дня рождения старшего брата младший брат последовал за ним. Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь соединила их в другом бытии. Будто какая-то невидимая связь соединила их даже в смерти, как объединяла в жизни",- написала сестра Ивана и Дмитрия Марьяна.
Ранее мы сообщали, что младшая сестра Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Александра - вступила в ряды 1-го отдельного штурмового батальона имени своего брата.
