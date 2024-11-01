РУС
Умер младший брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) – Иван Коцюбайло. ФОТО

Умер младший брат погибшего на войне командира батальона "Волки да Винчи" Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Иван Коцюбайло. Ему было 27 лет.

Об этом в соцсети Facebook сообщили горсовет Ивано-Франковской области и сестра Ивана и Дмитрия - Марьяна Коцюбайло-Семененко, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла накануне дня рождения Да Винчи. Причина смерти Ивана Коцюбайло не уточняется.

Помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)

"Снова страшное горе пришло в семью нашего защитника, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло... Накануне его дня рождения ушел в мир иной его младший брат Иван..." - пишет горсовет Ивано-Франковской области.

"К большому сожалению, в нашей семье случилось горе. Ушел из жизни наш братик Иван... Накануне дня рождения старшего брата младший брат последовал за ним. Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь соединила их в другом бытии. Будто какая-то невидимая связь соединила их даже в смерти, как объединяла в жизни",- написала сестра Ивана и Дмитрия Марьяна.

Ранее мы сообщали, что младшая сестра Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Александра - вступила в ряды 1-го отдельного штурмового батальона имени своего брата.

Смотрите также: Годовщина гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): в Киеве провели панихиду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

смерть (9299) Коцюбайло Дмитрий (62)
+21
Наскільки я пам'ятаю, він був на інвалідності з дитинства . Співчуття родині .
01.11.2024 19:23 Ответить
+17
Вічна пам'ять.
01.11.2024 18:55 Ответить
+14
а ким він був і чим займався, окрім того що був братом давінчі?
01.11.2024 19:14 Ответить
Вічна пам'ять.
01.11.2024 18:55 Ответить
Відпрацювала якась група спецназу гру ереф.
01.11.2024 18:56 Ответить
а ким він був і чим займався, окрім того що був братом давінчі?
01.11.2024 19:14 Ответить
Цього достатньо.
01.11.2024 19:31 Ответить
Навряд.
01.11.2024 19:32 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, він був на інвалідності з дитинства . Співчуття родині .
01.11.2024 19:23 Ответить
Важко навіть уявити таку відданість до загиблого брата.
01.11.2024 20:05 Ответить
Ребята ! Слава Вам !!! И здесь и там !
01.11.2024 22:32 Ответить
 
 