Помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) - Іван Коцюбайло. ФОТО

Помер молодший брат загиблого на війні командира батальйону "Вовки да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) - Іван Коцюбайло. Йому було 27 років.

Про це у соцмережі Facebook повідомили міськрада Івано-Франківської області та сестра Івана й Дмитра - Мар'яна Коцюбайло-Семененко, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася напередодні дня народження Да Вінчі. Причина смерті Івана Коцюбайла не уточнюється.

"Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, Героя України Дмитра Коцюбайла… Напередодні його дня народження пішов у засвіти його молодший брат Іван…", - пише міськрада Івано-Франківської області.

"На превеликий жаль, в нашій сімʼї сталося горе. Пішов з життя, Наш Братик Іван... Напередодні дня народження старшого брата молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх у іншому бутті. Ніби якийсь невидимий зв’язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті",- написала сестра Івана та Дмитра Мар'яна.

Раніше ми повідомляли, що молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) – Олександра – вступила до лав 1го окремого штурмового батальйону імені свого брата.

