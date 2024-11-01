УКР
Помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) - Іван Коцюбайло. ФОТО

Помер молодший брат загиблого на війні командира батальйону "Вовки да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) - Іван Коцюбайло. Йому було 27 років.

Про це у соцмережі Facebook повідомили міськрада Івано-Франківської області та сестра Івана й Дмитра - Мар'яна Коцюбайло-Семененко, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася напередодні дня народження Да Вінчі. Причина смерті Івана Коцюбайла не уточнюється.

Помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)

"Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, Героя України Дмитра Коцюбайла… Напередодні його дня народження пішов у засвіти його молодший брат Іван…", - пише міськрада Івано-Франківської області.

"На превеликий жаль, в нашій сімʼї сталося горе. Пішов з життя, Наш Братик Іван... Напередодні дня народження старшого брата молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх у іншому бутті. Ніби якийсь невидимий зв’язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті",- написала сестра Івана та Дмитра Мар'яна.

Раніше ми повідомляли, що молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) – Олександра – вступила до лав 1го окремого штурмового батальйону імені свого брата.

Дивіться також: Річниця загибелі Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): у Києві провели панахиду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

+21
Наскільки я пам'ятаю, він був на інвалідності з дитинства . Співчуття родині .
01.11.2024 19:23
+17
Вічна пам'ять.
01.11.2024 18:55
+14
а ким він був і чим займався, окрім того що був братом давінчі?
01.11.2024 19:14
Вічна пам'ять.
01.11.2024 18:55
Відпрацювала якась група спецназу гру ереф.
01.11.2024 18:56
а ким він був і чим займався, окрім того що був братом давінчі?
01.11.2024 19:14
Цього достатньо.
01.11.2024 19:31
Навряд.
01.11.2024 19:32
Наскільки я пам'ятаю, він був на інвалідності з дитинства . Співчуття родині .
01.11.2024 19:23
Важко навіть уявити таку відданість до загиблого брата.
01.11.2024 20:05
Ребята ! Слава Вам !!! И здесь и там !
01.11.2024 22:32
 
 