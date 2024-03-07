УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4512 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 842 21

Річниця загибелі Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): у Києві провели панахиду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку в бою з російськими окупантами загинув Герой України командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять полеглого Героя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

Ввечері 7 березня 2023 року стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.

21 лютого журналістка Віолетта Кіртока записала з ним інтерв’ю. Цензор.НЕТ публікува останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): ВIДЕОВЕРСІЯ та ТЕКСТВОВА ВЕРСІЯ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві з’явиться сквер імені Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)

10 березня з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. У цей же день Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно).

У квітні фонтан, присвячений Герою України Да Вінчі, відкрили у Львові, а у червні у Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

Сьогодні, 7 березня 2024 року, у Києві провели панахиду в річницю загибелі військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який похований на Аскольдовій могилі, повідомляє Суспільне.

Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року

Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року

Автор: 

пам’ять (1193) панахида (54) Коцюбайло Дмитро (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
07.03.2024 16:50 Відповісти
+19
Слава нашим, полеглим Захисникам України!!
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
показати весь коментар
07.03.2024 16:59 Відповісти
+18
Світла та вічна пам'ять Герою України! Низький уклін захиснику.
показати весь коментар
07.03.2024 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як швидко зараз летить час... наче вчора загинув Герой, а вже рік минув.
показати весь коментар
07.03.2024 16:46 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 16:50 Відповісти
Світла та вічна пам'ять Герою України! Низький уклін захиснику.
показати весь коментар
07.03.2024 16:51 Відповісти
Слава нашим, полеглим Захисникам України!!
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
показати весь коментар
07.03.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 17:21 Відповісти
Горіть у пеклі усі кацапи. Дмитро із неба захищає Україну 🙏
показати весь коментар
07.03.2024 17:25 Відповісти
Куча людей погибло, а они носятся с одним человеком. Стыдоба. Дети вот недавно в Одессе.
показати весь коментар
07.03.2024 17:34 Відповісти
Это мышление тусовочки, когда только члены тусовочки живые люди, а остальные мусор, худшее что есть в Украине. Клановое мышление.
показати весь коментар
07.03.2024 17:35 Відповісти
Так він прібліжонний до Зеклоуна, як сцирський
показати весь коментар
08.03.2024 07:19 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 17:51 Відповісти
А " удовиця" маліна відібрала таки квартиру у родини Дмитра?
показати весь коментар
07.03.2024 18:11 Відповісти
Світла Пам'ять Герою і щира подяка за захист України. Простий хлопець, доброволець, який так хотів для неї волі, що поклав на вівтар свободи своє життя. Царство Небесне тобі, легендарний Да Вінчі 💔💙💛
показати весь коментар
07.03.2024 18:21 Відповісти
Ви б краще поспiлкувались з тим хто його знав, або почитали тих хто його знав.

Iншого тут й бути не могло.
показати весь коментар
07.03.2024 22:04 Відповісти
Слава ,Дмитру на віка!
показати весь коментар
07.03.2024 18:27 Відповісти
А де його рідні, мати, брати і сестри. Адже не можна вважати родичкою дівчину з я кою він навіть не заручився, і яка тепер грає роль єдиної родички.
показати весь коментар
07.03.2024 18:42 Відповісти
вони всі з далекого села Тернопільської області, їм не просто добиратися в Київ , дуже прості і виховані люди.

дякуємо за такого воїна
показати весь коментар
07.03.2024 19:30 Відповісти
Вічна Слава і світла пам'ять Герою України ДМИТРУ КОЦЮБАЙЛУ !
показати весь коментар
07.03.2024 22:29 Відповісти
Уже рік 😥😥😥
Вічна пам'ять!!
показати весь коментар
08.03.2024 02:23 Відповісти
Ви б так Мацієвського вшанували, а не жополиза зеленського
показати весь коментар
08.03.2024 07:21 Відповісти
А інших захисників що немає? Чому лише цього постійно піарять? Може тому що перед смертю Зелю та єрмака облизував. Слава всім захисникам, а тільки не улюбленцям влади
показати весь коментар
08.03.2024 08:25 Відповісти
 
 