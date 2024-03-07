Річниця загибелі Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): у Києві провели панахиду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку в бою з російськими окупантами загинув Герой України командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять полеглого Героя.
У Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".
Ввечері 7 березня 2023 року стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.
21 лютого журналістка Віолетта Кіртока записала з ним інтерв’ю. Цензор.НЕТ публікува останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): ВIДЕОВЕРСІЯ та ТЕКСТВОВА ВЕРСІЯ.
10 березня з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. У цей же день Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно).
У квітні фонтан, присвячений Герою України Да Вінчі, відкрили у Львові, а у червні у Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).
Сьогодні, 7 березня 2024 року, у Києві провели панахиду в річницю загибелі військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який похований на Аскольдовій могилі, повідомляє Суспільне.
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
Iншого тут й бути не могло.
дякуємо за такого воїна
Вічна пам'ять!!