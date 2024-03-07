Річниця загибелі Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): у Києві провели панахиду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку в бою з російськими окупантами загинув Герой України командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять полеглого Героя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

Ввечері 7 березня 2023 року стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.

21 лютого журналістка Віолетта Кіртока записала з ним інтерв’ю. Цензор.НЕТ публікува останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): ВIДЕОВЕРСІЯ та ТЕКСТВОВА ВЕРСІЯ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві з’явиться сквер імені Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)

10 березня з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. У цей же день Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно).

У квітні фонтан, присвячений Герою України Да Вінчі, відкрили у Львові, а у червні у Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

Сьогодні, 7 березня 2024 року, у Києві провели панахиду в річницю загибелі військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який похований на Аскольдовій могилі, повідомляє Суспільне.

Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року















