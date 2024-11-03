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Оккупанты атаковали КАБами пять сел на Харьковщине: Повреждены дома и энергосети. ФОТО

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению Харьковщины. В течение дня враг бил по населенным пунктам области КАБами.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 3 ноября, враг нанес авиаудары КАБами по населенным пунктам Золочевской громады Богодуховского района.

Так, в 15:10 российские войска ударили тремя КАБами в поле вблизи села Уды.

В 15:20 еще тремя КАБами враг ударил вблизи села Муравское и окрестностях села Одноробовка. В результате атак повреждены двухэтажный многоквартирный дом, сараи, канализационно-насосная станция и энергосети.

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Окупанти атакували КАБами Харківщину 3 листопада

Кроме того, в 15:25 нанесен авиаудар КАБами по окрестностям села Ковали. Повреждены три частных дома.

В 15:28 вражеский КАБ попал в поле вблизи села Стогнии. Без пострадавших.

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Окупанти атакували КАБами Харківщину 3 листопада

Автор: 

обстрел (28195) Харьковщина (5577) КАБ (395)


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https://www.unian.ua/world/raketna-ataka-rosiyska-raketa-vpala-v-krimu-12808368.html
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03.11.2024 17:57 Ответить
Практически весь северовосток Харьковской обл, сплошной завал, сразу после отступления в сентябре 22г громят твари и с особым рвением именно жил дома, цеха агро, фермы, сельхоз-технику, школы, садики, церквухи маленькие, админздания, клубы, трансформаторы на три улицы. Тогда в марте 22г просто постреляли разбежавшихся коров фирмы ,,Агромол,, дойное стадо, телят в том числе. Даже не ради мяса, просто с акм, с движения. Фото в сети было не раз и видео. В Шебекино Белг обл, примерно от нас 60км или меньше есть большой хлебкомбинат и макаронное производство, большой очень, и там же есть большое производство ещё совковое по СМС, синт моющие средства. Та грохнуть давно пора в ответ за геноцид. Ведь ездили к нам за колбасой, сыром, маслом сливочным еще при совке, по быстрому на автобусе, в Харьков само собой. Знают же твари что делают. Почему не лупим??? И в дребезги по цоколь?! А потом утверждать что порох там делали корейцы, китайцы и прочая шваль. Как они по польским батальонам. Врага всегда старались бить его же оружием и методом. Тогда ну очень больно. А пока нам. Пора глушить и только ночью, с 3 до 6ч, как они лупят Харьков с 24 февраля 22 и по сей день.
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03.11.2024 19:02 Ответить
 
 