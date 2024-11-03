Оккупанты атаковали КАБами пять сел на Харьковщине: Повреждены дома и энергосети. ФОТО

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению Харьковщины. В течение дня враг бил по населенным пунктам области КАБами.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 3 ноября, враг нанес авиаудары КАБами по населенным пунктам Золочевской громады Богодуховского района.



Так, в 15:10 российские войска ударили тремя КАБами в поле вблизи села Уды.



В 15:20 еще тремя КАБами враг ударил вблизи села Муравское и окрестностях села Одноробовка. В результате атак повреждены двухэтажный многоквартирный дом, сараи, канализационно-насосная станция и энергосети.

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Кроме того, в 15:25 нанесен авиаудар КАБами по окрестностям села Ковали. Повреждены три частных дома.



В 15:28 вражеский КАБ попал в поле вблизи села Стогнии. Без пострадавших.

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