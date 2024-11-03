Окупанти атакували КАБами п’ять сіл на Харківщині: Пошкоджено будинки та енергомережі. ФОТО
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільному населенню Харківщини. Упродовж дня ворог бив по населених пунктах області КАБами.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні, 3 листопада, ворог завдав авіаударів КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району.
Так, о 15:10 російські війська вдарили трьома КАБами в поле поблизу села Уди.
О 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околицях села Одноробівка. Наслідок атак пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі.
Крім того, о 15:25 завдано авіаудару КАБами по околицях села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки.
О 15:28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих.
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