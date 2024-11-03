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Окупанти атакували КАБами п’ять сіл на Харківщині: Пошкоджено будинки та енергомережі. ФОТО

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільному населенню Харківщини. Упродовж дня ворог бив по населених пунктах області КАБами.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні, 3 листопада, ворог завдав авіаударів КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району.

Так, о 15:10 російські війська вдарили трьома КАБами в поле поблизу села Уди.

О 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околицях села Одноробівка. Наслідок атак пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі.

Також дивіться: Доба на Харківщині: ворог поцілив по фермі, обстріляв Куп’янськ-Вузловий, Чугуїв, атакував автомобіль у селі Білий Колодязь, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували КАБами Харківщину 3 листопада

Крім того, о 15:25 завдано авіаудару КАБами по околицях села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки.

О 15:28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих.

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Окупанти атакували КАБами Харківщину 3 листопада

Автор: 

обстріл (29517) Харківщина (6054) КАБ (396)


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https://www.unian.ua/world/raketna-ataka-rosiyska-raketa-vpala-v-krimu-12808368.html
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03.11.2024 17:57 Відповісти
Практически весь северовосток Харьковской обл, сплошной завал, сразу после отступления в сентябре 22г громят твари и с особым рвением именно жил дома, цеха агро, фермы, сельхоз-технику, школы, садики, церквухи маленькие, админздания, клубы, трансформаторы на три улицы. Тогда в марте 22г просто постреляли разбежавшихся коров фирмы ,,Агромол,, дойное стадо, телят в том числе. Даже не ради мяса, просто с акм, с движения. Фото в сети было не раз и видео. В Шебекино Белг обл, примерно от нас 60км или меньше есть большой хлебкомбинат и макаронное производство, большой очень, и там же есть большое производство ещё совковое по СМС, синт моющие средства. Та грохнуть давно пора в ответ за геноцид. Ведь ездили к нам за колбасой, сыром, маслом сливочным еще при совке, по быстрому на автобусе, в Харьков само собой. Знают же твари что делают. Почему не лупим??? И в дребезги по цоколь?! А потом утверждать что порох там делали корейцы, китайцы и прочая шваль. Как они по польским батальонам. Врага всегда старались бить его же оружием и методом. Тогда ну очень больно. А пока нам. Пора глушить и только ночью, с 3 до 6ч, как они лупят Харьков с 24 февраля 22 и по сей день.
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03.11.2024 19:02 Відповісти
 
 