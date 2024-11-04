Враг обстреливал 3 района Донбасса: 2 гражданских ранены. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Курахово ранен человек, повреждены частные дома, многоэтажки и промзона; в Успеновке повреждены 4 дома. В Мирнограде ранен человек. В Шевченко Покровской громады повреждено авто.
Краматорский район
В Николаевке Константиновской громады повреждены 4 дома. Обстреляны окрестности Лиманской громады.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание.
Эвакуация из региона
По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 169 человек, в том числе 28 детей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что армия РФ имеет продвижение вокруг Курахово. Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области.
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