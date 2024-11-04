Ворог обстрілював 3 райони Донеччини: 2 цивільних поранені. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і промзону; в Успенівці пошкоджені 4 будинки. У Мирнограді поранено людину. У Шевченку Покровської громади пошкоджено авто.

Краматорський район

У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки. Обстріляні околиці Лиманської громади.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

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Евакуація з регіону

За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 169 людей, у тому числі 28 дітей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що армія РФ має просування навколо Курахового. Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині.