Ворог обстрілював 3 райони Донеччини: 2 цивільних поранені. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і промзону; в Успенівці пошкоджені 4 будинки. У Мирнограді поранено людину. У Шевченку Покровської громади пошкоджено авто.
Краматорський район
У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки. Обстріляні околиці Лиманської громади.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.
Евакуація з регіону
За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 169 людей, у тому числі 28 дітей.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що армія РФ має просування навколо Курахового. Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині.
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