Пострадавшие в результате войны украинцы могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и мира, - Минздрав. ФОТО
Граждане Украины, которые получили ранения в результате обстрелов, имеют онкологические или редкие заболевания, могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"С начала полномасштабной войны такая медицинская эвакуация в зарубежные клиники осуществляется почти каждую неделю. За это время специализированным медицинским транспортом на лечение доставлены 5 560 пациентов. Среди эвакуированных - 739 детей с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эвакуационные рейсы бесплатные для пациентов. Их организуют благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительств европейских стран и многочисленных партнеров.
"Расходы на лечение покрывают правительства стран-участниц программы "Medevac", которые принимают украинских пострадавших. Это - почти 30 стран мира: Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Франция, Швеция, Австрия, Латвия и т.д.", - сообщили в Минздраве.
В частности, на лечение за границу направляют взрослых и детей, которые получили ранения в результате обстрелов, имеют онкологические или редкие заболевания, а также военных, нуждающихся в специализированной помощи.
Как уточнили в Минздраве, направлять пациента на зарубежное лечение может врач, который определяет соответствие критериям и оформляет необходимую документацию.
Подать заявку на медэвакуацию можно несколькими способами:
- через областной департамент здравоохранения;
- через сайт Минздрава(https://bit.ly/3NUxEWl);
- через командование Медицинских сил Украины (для военных)(https://bit.ly/3YzvYX5).
Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от состояния пациента, прогресса в восстановлении и результатов терапии.
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І у скільки це (скерування) обійдеться постраждалим/хворим?
Шматок хліба з рота українських лікарів вириваєте, жадюги!
Бо наприклад ТЦК везе безкоштовно тільки до себе, додому "клієнт" повертається за свої.
Так само з тими, кого відправляють "до лісу". Не підійшов - додому повертайся як хочеш.