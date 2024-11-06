Пострадавшие в результате войны украинцы могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и мира, - Минздрав. ФОТО

Граждане Украины, которые получили ранения в результате обстрелов, имеют онкологические или редкие заболевания, могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"С начала полномасштабной войны такая медицинская эвакуация в зарубежные клиники осуществляется почти каждую неделю. За это время специализированным медицинским транспортом на лечение доставлены 5 560 пациентов. Среди эвакуированных - 739 детей с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эвакуационные рейсы бесплатные для пациентов. Их организуют благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительств европейских стран и многочисленных партнеров.

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"Расходы на лечение покрывают правительства стран-участниц программы "Medevac", которые принимают украинских пострадавших. Это - почти 30 стран мира: Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Франция, Швеция, Австрия, Латвия и т.д.", - сообщили в Минздраве.

В частности, на лечение за границу направляют взрослых и детей, которые получили ранения в результате обстрелов, имеют онкологические или редкие заболевания, а также военных, нуждающихся в специализированной помощи.







Как уточнили в Минздраве, направлять пациента на зарубежное лечение может врач, который определяет соответствие критериям и оформляет необходимую документацию.

Подать заявку на медэвакуацию можно несколькими способами:

через областной департамент здравоохранения;

через сайт Минздрава(https://bit.ly/3NUxEWl);

через командование Медицинских сил Украины (для военных)(https://bit.ly/3YzvYX5).

Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от состояния пациента, прогресса в восстановлении и результатов терапии.

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