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Пострадавшие в результате войны украинцы могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и мира, - Минздрав. ФОТО

Граждане Украины, которые получили ранения в результате обстрелов, имеют онкологические или редкие заболевания, могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"С начала полномасштабной войны такая медицинская эвакуация в зарубежные клиники осуществляется почти каждую неделю. За это время специализированным медицинским транспортом на лечение доставлены 5 560 пациентов. Среди эвакуированных - 739 детей с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эвакуационные рейсы бесплатные для пациентов. Их организуют благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительств европейских стран и многочисленных партнеров.

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"Расходы на лечение покрывают правительства стран-участниц программы "Medevac", которые принимают украинских пострадавших. Это - почти 30 стран мира: Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Франция, Швеция, Австрия, Латвия и т.д.", - сообщили в Минздраве.

В частности, на лечение за границу направляют взрослых и детей, которые получили ранения в результате обстрелов, имеют онкологические или редкие заболевания, а также военных, нуждающихся в специализированной помощи.

лікування за кордоном українців
лікування за кордоном українців
лікування за кордоном українців

Как уточнили в Минздраве, направлять пациента на зарубежное лечение может врач, который определяет соответствие критериям и оформляет необходимую документацию.

Подать заявку на медэвакуацию можно несколькими способами:

  • через областной департамент здравоохранения;
  • через сайт Минздрава(https://bit.ly/3NUxEWl);
  • через командование Медицинских сил Украины (для военных)(https://bit.ly/3YzvYX5).

Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от состояния пациента, прогресса в восстановлении и результатов терапии.

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Автор: 

Европа (1941) Минздрав (4906) лечение (922)


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скеровувати пацієнта на закордонне лікування може лікар, який визначає Джерело: https://censor.net/ua/p3518603

І у скільки це (скерування) обійдеться постраждалим/хворим?
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06.11.2024 11:18 Ответить
Постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу

Шматок хліба з рота українських лікарів вириваєте, жадюги!
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06.11.2024 11:21 Ответить
це щоб вони не вдавилися
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06.11.2024 12:22 Ответить
направлятимуть через мсеки?
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06.11.2024 11:26 Ответить
"евакуаційні рейси безоплатні для пацієнтів" - а у зворотньому напрямку?
Бо наприклад ТЦК везе безкоштовно тільки до себе, додому "клієнт" повертається за свої.
Так само з тими, кого відправляють "до лісу". Не підійшов - додому повертайся як хочеш.
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06.11.2024 11:29 Ответить
А ось тут у https://youtu.be/GY0htWIV9Wc?t=191 відео людина розповідає, яку "допомогу" надали за кордоном, у Польщі.
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06.11.2024 11:32 Ответить
..."вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу женюсь, честное, благородное слово" - перша думка мародера-зрадника, елітного кріпака "слуг народу"..
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06.11.2024 11:32 Ответить
така можливість була завжди - хоч в Німеччину хоч в США. Були б гроші
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06.11.2024 12:16 Ответить
Тільки виїхати з України - 12 000 баксів. А лікування безкоштовне!
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06.11.2024 13:09 Ответить
 
 