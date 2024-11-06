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Постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу, - МОЗ. ФОТО

Громадяни України, які зазнали поранення внаслідок обстрілів, мають онкологічні або рідкісні захворювання, можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Від початку повномасштабної війни така медична евакуація до закордонних клінік здійснюється майже щотижня. За цей час спеціалізованим медичним транспортом на лікування доставлені 5 560 пацієнтів. Серед евакуйованих — 739 дітей з онкологічними захворюваннями", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, евакуаційні рейси безоплатні для пацієнтів. Їх організовують завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії за підтримки ВООЗ, урядів європейських країн і численних партнерів.

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"Витрати на лікування покривають уряди країн-учасниць програми "Medevac", які приймають українських постраждалих. Це – майже 30 країн світу: Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Франція, Швеція, Австрія, Латвія тощо", - повідомили в МОЗ.

Зокрема, на лікування за кордон направляють дорослих і дітей, які зазнали поранення внаслідок обстрілів, мають онкологічні або рідкісні захворювання, а також військових, які потребують спеціалізованої допомоги.

лікування за кордоном українців
лікування за кордоном українців
лікування за кордоном українців

Як уточнили в МОЗ, скеровувати пацієнта на закордонне лікування може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє необхідну документацію.

Подати заявку на медевакуацію можна у кілька способів:

  •  через обласний департамент охорони здоров’я;
  • через сайт МОЗ (https://bit.ly/3NUxEWl);
  •  через командування Медичних сил України (для військових) (https://bit.ly/3YzvYX5).

Тривалість лікування визначається індивідуально залежно від стану пацієнта, прогресу у відновленні та результатів терапії.

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Автор: 

Європа (1902) МОЗ (5406) лікування (607)


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скеровувати пацієнта на закордонне лікування може лікар, який визначає Джерело: https://censor.net/ua/p3518603

І у скільки це (скерування) обійдеться постраждалим/хворим?
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06.11.2024 11:18 Відповісти
Постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу

Шматок хліба з рота українських лікарів вириваєте, жадюги!
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06.11.2024 11:21 Відповісти
це щоб вони не вдавилися
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06.11.2024 12:22 Відповісти
направлятимуть через мсеки?
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06.11.2024 11:26 Відповісти
"евакуаційні рейси безоплатні для пацієнтів" - а у зворотньому напрямку?
Бо наприклад ТЦК везе безкоштовно тільки до себе, додому "клієнт" повертається за свої.
Так само з тими, кого відправляють "до лісу". Не підійшов - додому повертайся як хочеш.
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06.11.2024 11:29 Відповісти
А ось тут у https://youtu.be/GY0htWIV9Wc?t=191 відео людина розповідає, яку "допомогу" надали за кордоном, у Польщі.
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06.11.2024 11:32 Відповісти
..."вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу женюсь, честное, благородное слово" - перша думка мародера-зрадника, елітного кріпака "слуг народу"..
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06.11.2024 11:32 Відповісти
така можливість була завжди - хоч в Німеччину хоч в США. Були б гроші
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06.11.2024 12:16 Відповісти
Тільки виїхати з України - 12 000 баксів. А лікування безкоштовне!
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06.11.2024 13:09 Відповісти
 
 