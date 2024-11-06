Постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу, - МОЗ. ФОТО

Громадяни України, які зазнали поранення внаслідок обстрілів, мають онкологічні або рідкісні захворювання, можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Від початку повномасштабної війни така медична евакуація до закордонних клінік здійснюється майже щотижня. За цей час спеціалізованим медичним транспортом на лікування доставлені 5 560 пацієнтів. Серед евакуйованих — 739 дітей з онкологічними захворюваннями", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, евакуаційні рейси безоплатні для пацієнтів. Їх організовують завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії за підтримки ВООЗ, урядів європейських країн і численних партнерів.

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"Витрати на лікування покривають уряди країн-учасниць програми "Medevac", які приймають українських постраждалих. Це – майже 30 країн світу: Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Франція, Швеція, Австрія, Латвія тощо", - повідомили в МОЗ.

Зокрема, на лікування за кордон направляють дорослих і дітей, які зазнали поранення внаслідок обстрілів, мають онкологічні або рідкісні захворювання, а також військових, які потребують спеціалізованої допомоги.







Як уточнили в МОЗ, скеровувати пацієнта на закордонне лікування може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє необхідну документацію.

Подати заявку на медевакуацію можна у кілька способів:

через обласний департамент охорони здоров’я;

через сайт МОЗ (https://bit.ly/3NUxEWl );

через командування Медичних сил України (для військових) (https://bit.ly/3YzvYX5 ).

Тривалість лікування визначається індивідуально залежно від стану пацієнта, прогресу у відновленні та результатів терапії.

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