Тело мужчины обнаружено на Ивано-Франковщине недалеко от границы с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области, недалеко от границы с Румынией, обнаружено тело мужчины, которое, вероятнее всего, пролежало там несколько месяцев. Рядом были вещи и документы на имя гражданина Украины 1980 года рождения, жителя Черниговской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда получили информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека.

"Судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом правоохранители нашли вещи и документы, из которых стало известно, что тело, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 года рождения, жителю Черниговской области. Время и причину смерти установит экспертиза", - рассказали в ГПСУ.

В пограничной службе отмечают, что учитывая место обнаружения мужчины и экипировку, которую он с собой имел, с большой долей вероятности можно предположить, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.

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Также пограничники напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на западной границе зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения государственной границы.

"Еще раз подчеркиваем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска - это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья", - добавили в ГПСУ.