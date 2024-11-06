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Тело мужчины обнаружено на Ивано-Франковщине недалеко от границы с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области, недалеко от границы с Румынией, обнаружено тело мужчины, которое, вероятнее всего, пролежало там несколько месяцев. Рядом были вещи и документы на имя гражданина Украины 1980 года рождения, жителя Черниговской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда получили информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека.

"Судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом правоохранители нашли вещи и документы, из которых стало известно, что тело, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 года рождения, жителю Черниговской области. Время и причину смерти установит экспертиза", - рассказали в ГПСУ.

Тіло чоловіка виявили біля кордону з Румунією

В пограничной службе отмечают, что учитывая место обнаружения мужчины и экипировку, которую он с собой имел, с большой долей вероятности можно предположить, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.

Также смотрите: Пятерых мужчин, заплативших переправщикам от 8 до 17 тыс. долл., задержали на берегу Тисы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тіло чоловіка виявили біля кордону з Румунією
Тіло чоловіка виявили біля кордону з Румунією

Смотрите также: Задержаны четыре мужчины, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Трое из них заплатили по $5 тыс. за "навигационные" услуги. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также пограничники напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на западной границе зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения государственной границы.

"Еще раз подчеркиваем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска - это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья", - добавили в ГПСУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6646) граница (5312) смерть (9261) Ивано-Франковская область (938)


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Топ комментарии
+10
Пошел бы в Армию, был бы живой, а так нет.
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06.11.2024 14:39 Ответить
+10
хтось покаже закон забороняючий перетинати державний кордон україни. правильно, його не існує.
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06.11.2024 14:40 Ответить
+10
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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06.11.2024 14:49 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошел бы в Армию, был бы живой, а так нет.
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06.11.2024 14:39 Ответить
На якій ділянці фронту воюєш особисто?
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06.11.2024 14:55 Ответить
А мерика всьо. Спіши в окоп. Трамп так сказал.
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06.11.2024 15:27 Ответить
Мабуть на тій що й ти з своєю датою реєстрації.
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06.11.2024 15:35 Ответить
він напевно як і Ви працює на мексиканському кордоні та відновлює політику Трампа "Залишайтеся в Мексиці" та США
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06.11.2024 19:01 Ответить
А прийшов без ноги і на тобі 800 гривень і гуляй вася ? Пашол ти на ...
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06.11.2024 17:33 Ответить
А так взагалі не прийшов і згнив. Чудово вийшло.
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06.11.2024 17:53 Ответить
для когось горе... може думали, що вже перетнув той кордон й просто не виходить на зв'язок., а тут ось воно як... хотів втекти від небезпеки, а все одно помер...
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06.11.2024 14:40 Ответить
Чому така впевненість, що він сам помер?
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06.11.2024 14:43 Ответить
Могли вбити за гроші , скоріш за все !
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06.11.2024 14:51 Ответить
де ви прочитали, що я написала, що він сам помер? сам він помер чи не сам, це не виключає факт смерті
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06.11.2024 15:35 Ответить
хтось покаже закон забороняючий перетинати державний кордон україни. правильно, його не існує.
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06.11.2024 14:40 Ответить
Кордон з нацистами россії відкритий. Направлення на поїздку безкоштовно видає місцевий ТЦК. Яки питання?
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06.11.2024 14:44 Ответить
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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06.11.2024 14:49 Ответить
Щодо захисту України , в Конституції України нічого не написано?
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06.11.2024 16:09 Ответить
"Зачекайте, зараз прочитаю."

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06.11.2024 16:24 Ответить
Потужно шукає знайомі літери.
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06.11.2024 17:58 Ответить
Нет закона гвозди руками в розетки засовывать. Пусть кто покажет закон запрещающий переходить дорогу где мне надо. Плевал я на ваши погран пешеходные переходы
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06.11.2024 15:59 Ответить
а от щодо дороги є, ПДР, це не Закон, вони затверджені Постановою КМУ, а це їм дозволено Законом.
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07.11.2024 18:20 Ответить
Дозволяється перетинати кордон через відповідні пункти пропуску, при наявності відповідних документів.
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07.11.2024 18:22 Ответить
Недотягнув
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06.11.2024 14:49 Ответить
Україна пишеться з великої літери ,
а з приводу перетину кордону , Є тільки адміністративна відповідальність - штраф 🙁
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06.11.2024 14:49 Ответить
просто штурм пішов не за планом, бо ворог почав наносити щільне вогневе ураження, а фортифікації там ніхєра не було.
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06.11.2024 14:53 Ответить
Поруч виявили документи. Про долари ні, ні.
Питання, що до того робили? Що таке патрулювання. Кілька місяців труп пролежав. Дебіли, са мі себе здають.
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06.11.2024 14:54 Ответить
Рюкзак вот никак не похож на вещь,пролежавшую в лесу несколько месяцев(особенно липучки).
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06.11.2024 15:48 Ответить
Вбив провідник, бо у втікача повинні бути гроші з собою?
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06.11.2024 14:58 Ответить
Хто з собою носить гроші?
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06.11.2024 15:24 Ответить
Втікачі.
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06.11.2024 15:26 Ответить
Что вы все такие кровожадные? Война идет, вам крови мало? Все людей ножами резать. Когда границу лучше переходить? Правильно. Ночью. Местные знают чужие здесь не ходят.
Вскопать в лесу 10 метров полосу. Заскородить. Вкопать 3 столба и метров 40 колючей проволоки. Всё. У вас есть своя граница. Ночью подводите ухилянта. Для правдивости можно метров 30 ползком. Раздвигаете колючку и с благодарностью получаете деньги. Ухилянт ссыкун, против местных не попрет. Вам светит (в самом, при самом плохом случае) 3 года за мошенничество.
Так белорусы арабов переправляют.
Нет, вам Nata, крови подавай.
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06.11.2024 16:15 Ответить
мне крови не надо. Беглец кроме платы за услуги имеет еще деньги при себе. Так почему не получить не 3-5 тысяч, а все?
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06.11.2024 16:36 Ответить
..дурна, безглузда смерть
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06.11.2024 15:50 Ответить
Ще - 1 ухилянтська душонка....не жалко,погано що так мало!
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06.11.2024 16:08 Ответить
А якщо то був прокурор-інвалід? Приїхав у Карпати підлікуватися, свіжим повітрям подихати, грибів назбирати. Аж раптом чоловіку стало зле. "Іхня служба і опасна, і трудна..."

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06.11.2024 16:45 Ответить
Це наслідки шестирічної державної клоунади.
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06.11.2024 18:01 Ответить
Юрку, ти так тут на багатьох гониш... той ухилянт, інший ухилянт, при тому, що що це означає - невідомо. я вже про юридичну сторону цього слова взагалі мовчу. Але мене турбую інше.... А сам то ти на якій частині фронту знаходишся, в окопі якого напрямку? бо пишеш багато всякого сміття про "ухилянтів". А сам ти то хто?

Мені, як особі, яка була на фронті, неприємно читати, коли тиловий "*****" гонить на інших, а сам ні-ні. То підкажи, ти на якій ділянці в окопі зараз?
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07.11.2024 12:24 Ответить
Юрко то дерьмаковський ботяра, що в них там зараз в методичці написано, то воно і просуває. А воювати? Воно йому не треба. Якщо прийде кацап - перебіжить на кацапську ботоферму. Як показав 2014 рік вся гнидота переходить на службу до кацапів швидко та в повному складі.
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07.11.2024 13:06 Ответить
Ні,диванно-тилова щурятинка,як показують події,першими перебігають такі диванно-тилові ухилянти,як ти. Стають поліцаями,стукачами,старостами тощо..
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07.11.2024 16:33 Ответить
Ви тут,всі хто під закордонними папірцями,якшо вас почитати,всі нев"ї.....бенні воїни-фронтовики,які роками били клятого москаля але потім втомилися і виїхали за дармовими євро та дешевим пивом. А тому,фронтовик з дойчепивниці,йдеш 🖕!
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07.11.2024 16:30 Ответить
ну то де ти воюєш? бо знову нагнав на всіх тут, а я все ж таки відповіді від тебе, крутого бійця так і не почув - ТИ ДЕ ВОЮЄШ, НЕУХИЛЯНТ?
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07.11.2024 18:15 Ответить
Ні, ну так значно краще, чім країну захищати.
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06.11.2024 18:08 Ответить
 
 