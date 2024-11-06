Тело мужчины обнаружено на Ивано-Франковщине недалеко от границы с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковской области, недалеко от границы с Румынией, обнаружено тело мужчины, которое, вероятнее всего, пролежало там несколько месяцев. Рядом были вещи и документы на имя гражданина Украины 1980 года рождения, жителя Черниговской области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда получили информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека.
"Судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом правоохранители нашли вещи и документы, из которых стало известно, что тело, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 года рождения, жителю Черниговской области. Время и причину смерти установит экспертиза", - рассказали в ГПСУ.
В пограничной службе отмечают, что учитывая место обнаружения мужчины и экипировку, которую он с собой имел, с большой долей вероятности можно предположить, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.
Также пограничники напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на западной границе зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения государственной границы.
"Еще раз подчеркиваем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска - это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья", - добавили в ГПСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
погранпешеходные переходы
а з приводу перетину кордону , Є тільки адміністративна відповідальність - штраф 🙁
Питання, що до того робили? Що таке патрулювання. Кілька місяців труп пролежав. Дебіли, са мі себе здають.
Вскопать в лесу 10 метров полосу. Заскородить. Вкопать 3 столба и метров 40 колючей проволоки. Всё. У вас есть своя граница. Ночью подводите ухилянта. Для правдивости можно метров 30 ползком. Раздвигаете колючку и с благодарностью получаете деньги. Ухилянт ссыкун, против местных не попрет. Вам светит (в самом, при самом плохом случае) 3 года за мошенничество.
Так белорусы арабов переправляют.
Нет, вам Nata, крови подавай.
Мені, як особі, яка була на фронті, неприємно читати, коли тиловий "*****" гонить на інших, а сам ні-ні. То підкажи, ти на якій ділянці в окопі зараз?