УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3778 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 211 43

Тіло чоловіка виявлено на Івано-Франківщині неподалік кордону з Румунією, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області, неподалік кордону з Румунією, виявлено тіло чоловіка, яке, найімовірніше, пролежало там кілька місяців. Поруч були речі та документи на ім’я громадянина України 1980 року народження, мешканця Чернігівської області.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники відділу "Шибени" Чернівецького загону отримали інформацію про виявлення місцевими мешканцями неподалік кордону тіла людини.

"Судячи зі стану тіла, воно пролежало в лісі не один місяць. Поруч правоохоронці знайшли речі та документи, з яких стало відомо, що тіло, ймовірно, належить громадянину України 1980 року народження, мешканцю Чернігівської області. Час та причину смерті встановить експертиза", - розповіли в ДПСУ.

Тіло чоловіка виявили біля кордону з Румунією

У прикордонній службі зауважують, що з огляду на місце виявлення чоловіка та екіпірування, яке він із собою мав, з великою часткою ймовірності можна припустити, що він мав намір незаконно перетнути державний кордон з України до Румунії.

Дивіться також: У Дністрі на кордоні з Молдовою виявили тіло людини, - ДПСУ. ФОТО

Тіло чоловіка виявили біля кордону з Румунією
Тіло чоловіка виявили біля кордону з Румунією

Також дивіться: За $2 тис. на гумовому човні до Молдови: На березі Дністра затримано двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Також прикордонники нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на західному кордоні зафіксовано більш як 40 випадків загибелі людей під час спроб незаконного перетинання державного кордону.

"Вкотре наголошуємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, а й небезпечно для життя і здоров’я", - додали в ДПСУ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) кордон (4838) смерть (6787) Івано-Франківська область (967)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Пошел бы в Армию, был бы живой, а так нет.
показати весь коментар
06.11.2024 14:39 Відповісти
+10
хтось покаже закон забороняючий перетинати державний кордон україни. правильно, його не існує.
показати весь коментар
06.11.2024 14:40 Відповісти
+10
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
показати весь коментар
06.11.2024 14:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пошел бы в Армию, был бы живой, а так нет.
показати весь коментар
06.11.2024 14:39 Відповісти
На якій ділянці фронту воюєш особисто?
показати весь коментар
06.11.2024 14:55 Відповісти
А мерика всьо. Спіши в окоп. Трамп так сказал.
показати весь коментар
06.11.2024 15:27 Відповісти
Мабуть на тій що й ти з своєю датою реєстрації.
показати весь коментар
06.11.2024 15:35 Відповісти
він напевно як і Ви працює на мексиканському кордоні та відновлює політику Трампа "Залишайтеся в Мексиці" та США
показати весь коментар
06.11.2024 19:01 Відповісти
А прийшов без ноги і на тобі 800 гривень і гуляй вася ? Пашол ти на ...
показати весь коментар
06.11.2024 17:33 Відповісти
А так взагалі не прийшов і згнив. Чудово вийшло.
показати весь коментар
06.11.2024 17:53 Відповісти
для когось горе... може думали, що вже перетнув той кордон й просто не виходить на зв'язок., а тут ось воно як... хотів втекти від небезпеки, а все одно помер...
показати весь коментар
06.11.2024 14:40 Відповісти
Чому така впевненість, що він сам помер?
показати весь коментар
06.11.2024 14:43 Відповісти
Могли вбити за гроші , скоріш за все !
показати весь коментар
06.11.2024 14:51 Відповісти
де ви прочитали, що я написала, що він сам помер? сам він помер чи не сам, це не виключає факт смерті
показати весь коментар
06.11.2024 15:35 Відповісти
хтось покаже закон забороняючий перетинати державний кордон україни. правильно, його не існує.
показати весь коментар
06.11.2024 14:40 Відповісти
Кордон з нацистами россії відкритий. Направлення на поїздку безкоштовно видає місцевий ТЦК. Яки питання?
показати весь коментар
06.11.2024 14:44 Відповісти
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
показати весь коментар
06.11.2024 14:49 Відповісти
Щодо захисту України , в Конституції України нічого не написано?
показати весь коментар
06.11.2024 16:09 Відповісти
"Зачекайте, зараз прочитаю."

показати весь коментар
06.11.2024 16:24 Відповісти
Потужно шукає знайомі літери.
показати весь коментар
06.11.2024 17:58 Відповісти
Нет закона гвозди руками в розетки засовывать. Пусть кто покажет закон запрещающий переходить дорогу где мне надо. Плевал я на ваши погран пешеходные переходы
показати весь коментар
06.11.2024 15:59 Відповісти
а от щодо дороги є, ПДР, це не Закон, вони затверджені Постановою КМУ, а це їм дозволено Законом.
показати весь коментар
07.11.2024 18:20 Відповісти
Дозволяється перетинати кордон через відповідні пункти пропуску, при наявності відповідних документів.
показати весь коментар
07.11.2024 18:22 Відповісти
Недотягнув
показати весь коментар
06.11.2024 14:49 Відповісти
Україна пишеться з великої літери ,
а з приводу перетину кордону , Є тільки адміністративна відповідальність - штраф 🙁
показати весь коментар
06.11.2024 14:49 Відповісти
просто штурм пішов не за планом, бо ворог почав наносити щільне вогневе ураження, а фортифікації там ніхєра не було.
показати весь коментар
06.11.2024 14:53 Відповісти
Поруч виявили документи. Про долари ні, ні.
Питання, що до того робили? Що таке патрулювання. Кілька місяців труп пролежав. Дебіли, са мі себе здають.
показати весь коментар
06.11.2024 14:54 Відповісти
Рюкзак вот никак не похож на вещь,пролежавшую в лесу несколько месяцев(особенно липучки).
показати весь коментар
06.11.2024 15:48 Відповісти
Вбив провідник, бо у втікача повинні бути гроші з собою?
показати весь коментар
06.11.2024 14:58 Відповісти
Хто з собою носить гроші?
показати весь коментар
06.11.2024 15:24 Відповісти
Втікачі.
показати весь коментар
06.11.2024 15:26 Відповісти
Что вы все такие кровожадные? Война идет, вам крови мало? Все людей ножами резать. Когда границу лучше переходить? Правильно. Ночью. Местные знают чужие здесь не ходят.
Вскопать в лесу 10 метров полосу. Заскородить. Вкопать 3 столба и метров 40 колючей проволоки. Всё. У вас есть своя граница. Ночью подводите ухилянта. Для правдивости можно метров 30 ползком. Раздвигаете колючку и с благодарностью получаете деньги. Ухилянт ссыкун, против местных не попрет. Вам светит (в самом, при самом плохом случае) 3 года за мошенничество.
Так белорусы арабов переправляют.
Нет, вам Nata, крови подавай.
показати весь коментар
06.11.2024 16:15 Відповісти
мне крови не надо. Беглец кроме платы за услуги имеет еще деньги при себе. Так почему не получить не 3-5 тысяч, а все?
показати весь коментар
06.11.2024 16:36 Відповісти
..дурна, безглузда смерть
показати весь коментар
06.11.2024 15:50 Відповісти
Ще - 1 ухилянтська душонка....не жалко,погано що так мало!
показати весь коментар
06.11.2024 16:08 Відповісти
А якщо то був прокурор-інвалід? Приїхав у Карпати підлікуватися, свіжим повітрям подихати, грибів назбирати. Аж раптом чоловіку стало зле. "Іхня служба і опасна, і трудна..."

показати весь коментар
06.11.2024 16:45 Відповісти
Це наслідки шестирічної державної клоунади.
показати весь коментар
06.11.2024 18:01 Відповісти
Юрку, ти так тут на багатьох гониш... той ухилянт, інший ухилянт, при тому, що що це означає - невідомо. я вже про юридичну сторону цього слова взагалі мовчу. Але мене турбую інше.... А сам то ти на якій частині фронту знаходишся, в окопі якого напрямку? бо пишеш багато всякого сміття про "ухилянтів". А сам ти то хто?

Мені, як особі, яка була на фронті, неприємно читати, коли тиловий "*****" гонить на інших, а сам ні-ні. То підкажи, ти на якій ділянці в окопі зараз?
показати весь коментар
07.11.2024 12:24 Відповісти
Юрко то дерьмаковський ботяра, що в них там зараз в методичці написано, то воно і просуває. А воювати? Воно йому не треба. Якщо прийде кацап - перебіжить на кацапську ботоферму. Як показав 2014 рік вся гнидота переходить на службу до кацапів швидко та в повному складі.
показати весь коментар
07.11.2024 13:06 Відповісти
Ні,диванно-тилова щурятинка,як показують події,першими перебігають такі диванно-тилові ухилянти,як ти. Стають поліцаями,стукачами,старостами тощо..
показати весь коментар
07.11.2024 16:33 Відповісти
Ви тут,всі хто під закордонними папірцями,якшо вас почитати,всі нев"ї.....бенні воїни-фронтовики,які роками били клятого москаля але потім втомилися і виїхали за дармовими євро та дешевим пивом. А тому,фронтовик з дойчепивниці,йдеш 🖕!
показати весь коментар
07.11.2024 16:30 Відповісти
ну то де ти воюєш? бо знову нагнав на всіх тут, а я все ж таки відповіді від тебе, крутого бійця так і не почув - ТИ ДЕ ВОЮЄШ, НЕУХИЛЯНТ?
показати весь коментар
07.11.2024 18:15 Відповісти
Ні, ну так значно краще, чім країну захищати.
показати весь коментар
06.11.2024 18:08 Відповісти
 
 