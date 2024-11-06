Тіло чоловіка виявлено на Івано-Франківщині неподалік кордону з Румунією, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області, неподалік кордону з Румунією, виявлено тіло чоловіка, яке, найімовірніше, пролежало там кілька місяців. Поруч були речі та документи на ім’я громадянина України 1980 року народження, мешканця Чернігівської області.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники відділу "Шибени" Чернівецького загону отримали інформацію про виявлення місцевими мешканцями неподалік кордону тіла людини.

"Судячи зі стану тіла, воно пролежало в лісі не один місяць. Поруч правоохоронці знайшли речі та документи, з яких стало відомо, що тіло, ймовірно, належить громадянину України 1980 року народження, мешканцю Чернігівської області. Час та причину смерті встановить експертиза", - розповіли в ДПСУ.

У прикордонній службі зауважують, що з огляду на місце виявлення чоловіка та екіпірування, яке він із собою мав, з великою часткою ймовірності можна припустити, що він мав намір незаконно перетнути державний кордон з України до Румунії.

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Також прикордонники нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на західному кордоні зафіксовано більш як 40 випадків загибелі людей під час спроб незаконного перетинання державного кордону.

"Вкотре наголошуємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, а й небезпечно для життя і здоров’я", - додали в ДПСУ.