Тіло чоловіка виявлено на Івано-Франківщині неподалік кордону з Румунією, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківській області, неподалік кордону з Румунією, виявлено тіло чоловіка, яке, найімовірніше, пролежало там кілька місяців. Поруч були речі та документи на ім’я громадянина України 1980 року народження, мешканця Чернігівської області.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прикордонники відділу "Шибени" Чернівецького загону отримали інформацію про виявлення місцевими мешканцями неподалік кордону тіла людини.
"Судячи зі стану тіла, воно пролежало в лісі не один місяць. Поруч правоохоронці знайшли речі та документи, з яких стало відомо, що тіло, ймовірно, належить громадянину України 1980 року народження, мешканцю Чернігівської області. Час та причину смерті встановить експертиза", - розповіли в ДПСУ.
У прикордонній службі зауважують, що з огляду на місце виявлення чоловіка та екіпірування, яке він із собою мав, з великою часткою ймовірності можна припустити, що він мав намір незаконно перетнути державний кордон з України до Румунії.
Також прикордонники нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на західному кордоні зафіксовано більш як 40 випадків загибелі людей під час спроб незаконного перетинання державного кордону.
"Вкотре наголошуємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, а й небезпечно для життя і здоров’я", - додали в ДПСУ.
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України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
погранпешеходные переходы
а з приводу перетину кордону , Є тільки адміністративна відповідальність - штраф 🙁
Питання, що до того робили? Що таке патрулювання. Кілька місяців труп пролежав. Дебіли, са мі себе здають.
Вскопать в лесу 10 метров полосу. Заскородить. Вкопать 3 столба и метров 40 колючей проволоки. Всё. У вас есть своя граница. Ночью подводите ухилянта. Для правдивости можно метров 30 ползком. Раздвигаете колючку и с благодарностью получаете деньги. Ухилянт ссыкун, против местных не попрет. Вам светит (в самом, при самом плохом случае) 3 года за мошенничество.
Так белорусы арабов переправляют.
Нет, вам Nata, крови подавай.
Мені, як особі, яка була на фронті, неприємно читати, коли тиловий "*****" гонить на інших, а сам ні-ні. То підкажи, ти на якій ділянці в окопі зараз?