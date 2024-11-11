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Российский "Shahed-136" за секунду до удара по многоэтажке в Белгороде. ВИДЕО+ФОТО

Пятого ноября 2024 года многоэтажку в российском Белгороде атаковал Shahed-136.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это можно разглядеть на видеозаписи момента удара. Вероятно, это один из ударных дронов, который по неизвестным причинам "заблудился" по дороге в Украину.

російський дрон атакує будинок у бєлгороді

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители российского Белгорода бегут в укрытие во время работы сил ПВО армии РФ. ВИДЕО камер наблюдения

Читайте также: РФ снова "уронила" ФАБ-500 на Белгородскую область, - росСМИ

Автор: 

дома (288) дроны (3912) Белгород (449)


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Топ комментарии
+31
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11.11.2024 13:26
+27
А где на видео радостные свинособаки, встречающие своего Асвабадителя?
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11.11.2024 13:06
+26
Мой дельтаплААААААААААААААААн
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11.11.2024 13:08
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А где на видео радостные свинособаки, встречающие своего Асвабадителя?
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11.11.2024 13:06 Ответить
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11.11.2024 13:26 Ответить
О, молодцы, ваньки...
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11.11.2024 13:07 Ответить
О, це круто, що є ці кадри. Потрібно їх скрізь по західних ЗМІ розповсюдити, щоб московіти не змогли звинуватити нас, що ми по мирних б'ємо.
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11.11.2024 13:07 Ответить
Кацапи навіть на власні очі побачивши це, все одно казатимуть що то укрошофизди вдарили
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11.11.2024 14:09 Ответить
Я не про кацапів, їх не перевихувати. Я про репутацію України у цивілізованому світі.
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11.11.2024 15:01 Ответить
Мой дельтаплААААААААААААААААн
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11.11.2024 13:08 Ответить
Оце справжній "локаційно втрачений". Слава Силам Оборони.!
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11.11.2024 13:08 Ответить
Нужно что бы наши инженеры придумали какойнибудь дешевенький дрон перехватчик, чтобы он прилипал на шахед и брал управление на себя. Вот бы умора была бы.
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11.11.2024 13:13 Ответить
Жаль на крылатые ракеты РЕБ не работает. Так бы можно было координаты на лету перепрописывать план маршрута
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11.11.2024 13:10 Ответить
Ну не прям таки совсем не работает... Кацапы не просто так защиту все время усложняют от РЭБ на своих крылатых ракетах. Улучшат - некоторое время не работает, затем наши усовершенствуют РЭБ и снова работает и снова кацапы что-то у себя улучшают...
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11.11.2024 13:14 Ответить
буде !
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11.11.2024 13:15 Ответить
Вроде как Ай Петри работает и таки падают шлюхеды
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11.11.2024 14:26 Ответить
працює і по КР, але вони мають ще інерціалку і російський аналог TERCOM (тому у быльшості літають по світлому).
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11.11.2024 22:00 Ответить
"Вот это поворот !"
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11.11.2024 13:13 Ответить
Побільше та пачастіше такої гойди. Дуг скрєпно.
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11.11.2024 13:14 Ответить
Це новий тип БПЛА, називається "Бумеранг".
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11.11.2024 13:14 Ответить
китайці придумали чип з самонаведенням на фашистів, і передали новинку москалям.
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11.11.2024 13:21 Ответить
.... лет Бимбили Белгород
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11.11.2024 13:19 Ответить
"Камни с неба"...
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11.11.2024 13:19 Ответить
вєрнулся в родную говєнь
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11.11.2024 13:19 Ответить
Мабуть Всеволод має рацію. Хтось запрограмував "шахед" на знищення фашистів от він таки безпомилково визачив фашистів.
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11.11.2024 13:25 Ответить
Непонятно ведь за что?! По какой причине?! Ведь он ехал убивать, А его убили...
Ото хохма буде, якщо шахед влетів у курятник якогось сво-контрактника, і задвухсотив там його маньку, виводок орчат, і мамашу .)
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11.11.2024 13:50 Ответить
Так вроде был похожий случай, там кто-то застрелился, когда узнал, что его бомба упала на свой дом в белгородской или что-то типа того. Если не путаю ничего.
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11.11.2024 17:36 Ответить
Подпольщик работал на военном складе у немцев. И приговаривал "Получай фашист гранату, от советского бойца"
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11.11.2024 14:52 Ответить
а когда ху.ло объявил ЭсвЭо в Белгородской республике ?
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11.11.2024 13:27 Ответить
Хм-м-м... Цікаве питання. А ще мене цікавить: що там з "багатостраждальним" Воронєжем?
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11.11.2024 20:02 Ответить
Той випадок, коли на таке можна дивитись вічно... Прикро, що не має свиноматок волаючих та кратера на весь будинок... Ні, я не садист, а прихильник дзеркальної карми.
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11.11.2024 13:28 Ответить
+100500!!!
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11.11.2024 14:04 Ответить
Щиро бажаю, щоб усі ''герані'' і ''шахеди'' так працювали.
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11.11.2024 13:37 Ответить
Чудово! Потерпаючі від листопадових холодів хочаб відігріються! Радий за них!
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11.11.2024 14:00 Ответить
"Нада єщьо нємного патєрпєть" (с)
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11.11.2024 14:16 Ответить
тому, хто запускає ці шахеди абсолютно пофігу, куди вони попадуть, сказали пускати, ось і пускають... кацапи це просто руйнівна сила, на Заході або це ще не зрозуміли, або вже зрозуміли й тепер в них є хибна теорія, що якщо голодному звіру віддадуть Україну, він одразу зупиниться...
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11.11.2024 14:24 Ответить
русня у себя в ТГ пишет что это ВСУ сделали, в очередной раз срут своим гражданам в головы
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11.11.2024 14:25 Ответить
Да пусть пишут что угодно, всем пофик
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11.11.2024 18:56 Ответить
якщо бути точним, то правда. Дрон "заблукав" від спуфінгу, і його система самонаведення показувала у той момент що він атакує підстанцію у Чугуєві. А у будинок він влучив просто випадково, цим бєлгород-овцам просто не повезло. Але вони про це ніколи не узнають, бо тупі.
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11.11.2024 22:13 Ответить
Как там говорится - не рой другому яму?
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11.11.2024 17:39 Ответить
До речі, те, що сталося, могло бути і не випадковим. Усі ж пам'ятають історію з "рязанським цукром"...
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11.11.2024 19:15 Ответить
звісно не випадково. Це спуфінг.
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11.11.2024 22:14 Ответить
...а ось тут мешканцям Воронєжа стало абідна...
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11.11.2024 19:59 Ответить
КАКОЙ ПУТИН КОНЧЕННЫЙ ДЕБИЛ !!!
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12.11.2024 00:00 Ответить
- Когда Путина задушат?

- Когда перебьют его ментов.
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12.11.2024 01:50 Ответить
 
 