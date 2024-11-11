Российский "Shahed-136" за секунду до удара по многоэтажке в Белгороде. ВИДЕО+ФОТО

Пятого ноября 2024 года многоэтажку в российском Белгороде атаковал Shahed-136.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это можно разглядеть на видеозаписи момента удара. Вероятно, это один из ударных дронов, который по неизвестным причинам "заблудился" по дороге в Украину.

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