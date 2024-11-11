Російський "Shahed-136" за мить до удару по багатоповерхівці у Бєлгороді. ВІДЕО+ФОТО
Пʼятого листопада 2024 року багатопорхівку у російському Бєлгороді атакував Shahed-136.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це можна розгледіти на відеозаписі моменту удару. Ймовірно, це один із ударних дронів, який із невідомих причин "заблукав" дорогою в Україну.
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+31 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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Ото хохма буде, якщо шахед влетів у курятник якогось сво-контрактника, і задвухсотив там його маньку, виводок орчат, і мамашу .)
- Когда перебьют его ментов.