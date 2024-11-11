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Російський "Shahed-136" за мить до удару по багатоповерхівці у Бєлгороді. ВІДЕО+ФОТО

Пʼятого листопада 2024 року багатопорхівку у російському Бєлгороді атакував Shahed-136.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це можна розгледіти на відеозаписі моменту удару. Ймовірно, це один із ударних дронів, який із невідомих причин "заблукав" дорогою в Україну.

російський дрон атакує будинок у бєлгороді

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці російського Бєлгорода біжать в укриття під час роботи сил ППО армії РФ. ВIДЕО камер спостереження

Читайте також: РФ знову "впустила" ФАБ-500 на Бєлгородську область, - росЗМІ

Автор: 

будинки (166) дрони (4690) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+31
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11.11.2024 13:26
+27
А где на видео радостные свинособаки, встречающие своего Асвабадителя?
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11.11.2024 13:06
+26
Мой дельтаплААААААААААААААААн
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11.11.2024 13:08
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А где на видео радостные свинособаки, встречающие своего Асвабадителя?
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11.11.2024 13:06 Відповісти
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11.11.2024 13:26 Відповісти
О, молодцы, ваньки...
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11.11.2024 13:07 Відповісти
О, це круто, що є ці кадри. Потрібно їх скрізь по західних ЗМІ розповсюдити, щоб московіти не змогли звинуватити нас, що ми по мирних б'ємо.
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11.11.2024 13:07 Відповісти
Кацапи навіть на власні очі побачивши це, все одно казатимуть що то укрошофизди вдарили
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11.11.2024 14:09 Відповісти
Я не про кацапів, їх не перевихувати. Я про репутацію України у цивілізованому світі.
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11.11.2024 15:01 Відповісти
Мой дельтаплААААААААААААААААн
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11.11.2024 13:08 Відповісти
Оце справжній "локаційно втрачений". Слава Силам Оборони.!
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11.11.2024 13:08 Відповісти
Нужно что бы наши инженеры придумали какойнибудь дешевенький дрон перехватчик, чтобы он прилипал на шахед и брал управление на себя. Вот бы умора была бы.
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11.11.2024 13:13 Відповісти
Жаль на крылатые ракеты РЕБ не работает. Так бы можно было координаты на лету перепрописывать план маршрута
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11.11.2024 13:10 Відповісти
Ну не прям таки совсем не работает... Кацапы не просто так защиту все время усложняют от РЭБ на своих крылатых ракетах. Улучшат - некоторое время не работает, затем наши усовершенствуют РЭБ и снова работает и снова кацапы что-то у себя улучшают...
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11.11.2024 13:14 Відповісти
буде !
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11.11.2024 13:15 Відповісти
Вроде как Ай Петри работает и таки падают шлюхеды
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11.11.2024 14:26 Відповісти
працює і по КР, але вони мають ще інерціалку і російський аналог TERCOM (тому у быльшості літають по світлому).
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11.11.2024 22:00 Відповісти
"Вот это поворот !"
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11.11.2024 13:13 Відповісти
Побільше та пачастіше такої гойди. Дуг скрєпно.
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11.11.2024 13:14 Відповісти
Це новий тип БПЛА, називається "Бумеранг".
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11.11.2024 13:14 Відповісти
китайці придумали чип з самонаведенням на фашистів, і передали новинку москалям.
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11.11.2024 13:21 Відповісти
.... лет Бимбили Белгород
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11.11.2024 13:19 Відповісти
"Камни с неба"...
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11.11.2024 13:19 Відповісти
вєрнулся в родную говєнь
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11.11.2024 13:19 Відповісти
Мабуть Всеволод має рацію. Хтось запрограмував "шахед" на знищення фашистів от він таки безпомилково визачив фашистів.
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11.11.2024 13:25 Відповісти
Непонятно ведь за что?! По какой причине?! Ведь он ехал убивать, А его убили...
Ото хохма буде, якщо шахед влетів у курятник якогось сво-контрактника, і задвухсотив там його маньку, виводок орчат, і мамашу .)
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11.11.2024 13:50 Відповісти
Так вроде был похожий случай, там кто-то застрелился, когда узнал, что его бомба упала на свой дом в белгородской или что-то типа того. Если не путаю ничего.
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11.11.2024 17:36 Відповісти
Подпольщик работал на военном складе у немцев. И приговаривал "Получай фашист гранату, от советского бойца"
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11.11.2024 14:52 Відповісти
а когда ху.ло объявил ЭсвЭо в Белгородской республике ?
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11.11.2024 13:27 Відповісти
Хм-м-м... Цікаве питання. А ще мене цікавить: що там з "багатостраждальним" Воронєжем?
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11.11.2024 20:02 Відповісти
Той випадок, коли на таке можна дивитись вічно... Прикро, що не має свиноматок волаючих та кратера на весь будинок... Ні, я не садист, а прихильник дзеркальної карми.
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11.11.2024 13:28 Відповісти
+100500!!!
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11.11.2024 14:04 Відповісти
Щиро бажаю, щоб усі ''герані'' і ''шахеди'' так працювали.
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11.11.2024 13:37 Відповісти
Чудово! Потерпаючі від листопадових холодів хочаб відігріються! Радий за них!
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11.11.2024 14:00 Відповісти
"Нада єщьо нємного патєрпєть" (с)
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11.11.2024 14:16 Відповісти
тому, хто запускає ці шахеди абсолютно пофігу, куди вони попадуть, сказали пускати, ось і пускають... кацапи це просто руйнівна сила, на Заході або це ще не зрозуміли, або вже зрозуміли й тепер в них є хибна теорія, що якщо голодному звіру віддадуть Україну, він одразу зупиниться...
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11.11.2024 14:24 Відповісти
русня у себя в ТГ пишет что это ВСУ сделали, в очередной раз срут своим гражданам в головы
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11.11.2024 14:25 Відповісти
Да пусть пишут что угодно, всем пофик
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11.11.2024 18:56 Відповісти
якщо бути точним, то правда. Дрон "заблукав" від спуфінгу, і його система самонаведення показувала у той момент що він атакує підстанцію у Чугуєві. А у будинок він влучив просто випадково, цим бєлгород-овцам просто не повезло. Але вони про це ніколи не узнають, бо тупі.
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11.11.2024 22:13 Відповісти
Как там говорится - не рой другому яму?
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11.11.2024 17:39 Відповісти
До речі, те, що сталося, могло бути і не випадковим. Усі ж пам'ятають історію з "рязанським цукром"...
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11.11.2024 19:15 Відповісти
звісно не випадково. Це спуфінг.
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11.11.2024 22:14 Відповісти
...а ось тут мешканцям Воронєжа стало абідна...
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11.11.2024 19:59 Відповісти
КАКОЙ ПУТИН КОНЧЕННЫЙ ДЕБИЛ !!!
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12.11.2024 00:00 Відповісти
- Когда Путина задушат?

- Когда перебьют его ментов.
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12.11.2024 01:50 Відповісти
 
 