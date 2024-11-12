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Войска РФ атаковали дроном маршрутку с пассажирами в Запорожской области. ФОТО

Утром 12 ноября 2024 года войска РФ попали FPV-дроном по автобусу с пассажирами в Приморском Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг устроил охоту на маршрутку с гражданскими пассажирами. В Приморском россияне попали FPV-дроном в автобус "Богдан", в котором ехали мирные жители прифронтовых сел. К счастью, повреждения получило только транспортное средство", - говорится в сообщении.

Атаковано маршрутку у Приморському

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 12 ноября российские захватчики атаковали Степногорск Запорожской области. Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие.

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