Войска РФ атаковали дроном маршрутку с пассажирами в Запорожской области. ФОТО
Утром 12 ноября 2024 года войска РФ попали FPV-дроном по автобусу с пассажирами в Приморском Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг устроил охоту на маршрутку с гражданскими пассажирами. В Приморском россияне попали FPV-дроном в автобус "Богдан", в котором ехали мирные жители прифронтовых сел. К счастью, повреждения получило только транспортное средство", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 12 ноября российские захватчики атаковали Степногорск Запорожской области. Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие.
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