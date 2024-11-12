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Війська РФ атакували дроном маршрутку з пасажирами у Запорізькій області. ФОТО

Зранку 12 листопада 2024 року війська РФ поцілили FPV-дроном по автобусу з пасажирами у Приморському Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус "Богдан", у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.

Атаковано маршрутку у Приморському

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 12 листопада російські загарбники атакували Степногірськ Запорізької області. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі.

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маршрутки (347) обстріл (28449) Запорізька область (3601)


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