Війська РФ атакували дроном маршрутку з пасажирами у Запорізькій області. ФОТО
Зранку 12 листопада 2024 року війська РФ поцілили FPV-дроном по автобусу з пасажирами у Приморському Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус "Богдан", у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 12 листопада російські загарбники атакували Степногірськ Запорізької області. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі.
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