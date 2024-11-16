Сутки на Донетчине: Трое погибших и один раненый, под обстрелами находились три района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 15 ноября, российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации в области по состоянию на утро 16 ноября рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово погиб человек, повреждены многочисленные дома; в громаде повреждены 13 домов. В Покровске повреждены 2 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждены админздание, магазин и заведение питания. В Славянске погиб человек, повреждены склад и линия электропередач. В Николаевке поврежден склад. В Романовке Ильиновской ТГ повреждены 11 объектов. В Константиновке повреждены 3 дома и 2 нежилых помещения; в Новодмитровке повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, хозяйственное помещение, газопровод и 2 линии электропередач; в Иванополье повреждены многочисленные дома и 2 админздания.

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Бахмутский район

В Сиверске разрушены 4 частных дома, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Резниковке разрушены 3 дома. В Часовоярской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен.

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Как отмечается, всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 555 человек, в том числе - 89 детей.





