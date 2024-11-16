УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5255 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
414 0

Доба на Донеччині: Троє загиблих і один поранений, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 15 листопала, російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію в області станом на ранок 16 листопада розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому загинула людина, пошкоджено численні будинки; у громаді пошкоджено 13 будинків. У Покровську пошкоджено 2 будинки.

Читайте: Рашисти обстріляли Слов’янськ: загинула людина

Обстріли Донеччини 15 листопада

Краматорський район

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і заклад харчування. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено склад і лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено склад. У Романівці Іллінівської ТГ пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і 2 нежитлові приміщення; у Новодмитрівці пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, господарське приміщення, газогін і 2 лінії електропередач; в Іванопіллі пошкоджено численні будинки і 2 адмінбудівлі.

Читайте: Ворог окупував Максимівку та просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині і Харківщині. КАРТА

Обстріли Донеччини 15 листопада
Обстріли Донеччини 15 листопада

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано 4 приватні будинки, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Різниківці зруйновано 3 будинки. У Часовоярській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

Читайте: Покровськ на 40% без електрики, немає води й опалення, - МВА

Як зазначається, загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 555 людей, зокрема 89 дітей.

Обстріли Донеччини 15 листопада
Обстріли Донеччини 15 листопада
Обстріли Донеччини 15 листопада

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 