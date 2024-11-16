Доба на Донеччині: Троє загиблих і один поранений, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 15 листопала, російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію в області станом на ранок 16 листопада розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому загинула людина, пошкоджено численні будинки; у громаді пошкоджено 13 будинків. У Покровську пошкоджено 2 будинки.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і заклад харчування. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено склад і лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено склад. У Романівці Іллінівської ТГ пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і 2 нежитлові приміщення; у Новодмитрівці пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, господарське приміщення, газогін і 2 лінії електропередач; в Іванопіллі пошкоджено численні будинки і 2 адмінбудівлі.

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Бахмутський район

У Сіверську зруйновано 4 приватні будинки, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Різниківці зруйновано 3 будинки. У Часовоярській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

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Як зазначається, загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 555 людей, зокрема 89 дітей.





