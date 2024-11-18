Последствия атаки войск РФ на Одессу. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 18 ноября около 12:00 вооруженные силы РФ осуществили ракетную атаку по Одессе.

Сейчас известно о 8 погибших. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей. Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре города: жилые дома, учебные заведения и автотранспорт.

















"Данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений устанавливаются", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Осмотр продолжается, на местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление РФ.

Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. Впоследствии стало известно, что в результате удара 8 человек погибли и 39 ранены.