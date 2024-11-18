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Последствия атаки войск РФ на Одессу. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 18 ноября около 12:00 вооруженные силы РФ осуществили ракетную атаку по Одессе.

Сейчас известно о 8 погибших. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей. Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре города: жилые дома, учебные заведения и автотранспорт.

наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі

"Данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений устанавливаются", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Осмотр продолжается, на местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление РФ.

Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. Впоследствии стало известно, что в результате удара 8 человек погибли и 39 ранены.

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879)


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Пушкін пріді, булгаков спасі наш мацковский пархат! - Ну ок.
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18.11.2024 14:41 Ответить
Зараз це недоречно...
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18.11.2024 16:02 Ответить
Нагадую, труханов- громадянин расії, можливо- корегувальник( суб'єктивна думка)...
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18.11.2024 15:32 Ответить
 
 