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"Шахеды", которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью. ФОТОрепортаж

Утром 22 ноября войска РФ атаковали Сумы тремя дронами-камикадзе, которые были снаряжены шрапнелью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник ОВА Владимир Артюх.

"Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - отметил Артюх.

По данным ГСЧС Украины, спасатели деблокировали 2 пострадавших из разрушенного дома и передали их медикам. Также в результате российского удара повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля.

Проводятся поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Напомним, утром 22 ноября российские захватчики атаковали Сумы "шахедами". Попали по жилому микрорайону. 2 человека погибли, 12 получили ранения.

Читайте также: В Киевской области работает ПВО: Россия атакует "шахедами"

Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада

Автор: 

Сумы (1148) Шахед (1001)


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Топ комментарии
+13
Немає в світі більш огидної істоти чим кацапські варвари .
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22.11.2024 09:06
+11
вони вже давно втратили людське обличчя..., нажаль. світ цього не бачить...
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22.11.2024 09:09
+10
Точно так потрібно знищувати цивільне населення рф - шрапнель, напалм. Завдавати удари по їхних школах, учбовим і медичним закладам, базарах, трц , тощо....
Якщо цього не роблять , то Україна грає з цими покитьками в піддавки👈
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22.11.2024 09:04
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Звіріють! - чим більше викосити людеи
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22.11.2024 09:00 Ответить
вони вже давно втратили людське обличчя..., нажаль. світ цього не бачить...
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22.11.2024 09:09 Ответить
В них ніколи не було людського обличчя і не буде.
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22.11.2024 10:58 Ответить
Точно так потрібно знищувати цивільне населення рф - шрапнель, напалм. Завдавати удари по їхних школах, учбовим і медичним закладам, базарах, трц , тощо....
Якщо цього не роблять , то Україна грає з цими покитьками в піддавки👈
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22.11.2024 09:04 Ответить
Та ви що?! А гутєріш, а гамністі інтернешнл... це ескалація, та мірние рузкие мальчіки в трусіках
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22.11.2024 09:09 Ответить
Все , що ви ви перерахували - байка для лохів, якщо "це" не хочуть з кацапами робити, то це означає , що Україну захопили агенти маскви
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22.11.2024 09:12 Ответить
що ви маєте під висловом: "У нас немає стільки дурі ..." ??
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22.11.2024 09:18 Ответить
У ваЗЕліна немає стільки "дурі".
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22.11.2024 09:28 Ответить
так вазелін вже нелигітимний
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22.11.2024 09:39 Ответить
Але ж "дурь" вживає.
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22.11.2024 09:50 Ответить
Наврядши, хоча може і вживає. (??)
Воно і без дурі тупе, тому його і зробили презом,
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22.11.2024 09:54 Ответить
А чого він гундосить? Ніс закоксовався...
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22.11.2024 09:56 Ответить
Да путлеру АБСОЛЮТНО ***** НА СВОЮ ЧЕРНЬ, еще даже лучше - меньше рабов за счет газа и нефти содержать прийдется. А чернь ссытся так, что ей проще сдохнуть, как скотине, чем хоть даже в мыслях подумать против. Так что это на параше не сработает.
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22.11.2024 09:57 Ответить
троляка х.єва озлоблює людей один на одного - щоб вони скублись і не дивились вгору - де сидять ті, кому ця війна потрібна.
гнида
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22.11.2024 10:00 Ответить
Немає в світі більш огидної істоти чим кацапські варвари .
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22.11.2024 09:06 Ответить
 
 