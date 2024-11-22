"Шахеды", которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью. ФОТОрепортаж
Утром 22 ноября войска РФ атаковали Сумы тремя дронами-камикадзе, которые были снаряжены шрапнелью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник ОВА Владимир Артюх.
"Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - отметил Артюх.
По данным ГСЧС Украины, спасатели деблокировали 2 пострадавших из разрушенного дома и передали их медикам. Также в результате российского удара повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля.
Проводятся поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы.
Напомним, утром 22 ноября российские захватчики атаковали Сумы "шахедами". Попали по жилому микрорайону. 2 человека погибли, 12 получили ранения.
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Якщо цього не роблять , то Україна грає з цими покитьками в піддавки👈
Воно і без дурі тупе, тому його і зробили презом,
гнида