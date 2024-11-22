"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. ФОТОрепортаж

Зранку 22 листопада війська РФ атакували Суми трьома дронами-камікадзе, які були споряджені шрапнеллю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив начальник ОВА Володимир Артюх.

"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", - зазначив Артюх.

За даними ДСНС України, рятувальники деблокували двох постраждалих зі зруйнованого будинку та передали їх медикам. Також внаслідок російського удару пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків, магазин та 3 автомобілі.

Проводяться пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, зранку 22 листопада російські загарбники атакували Суми "шахедами". Влучили по житловому мікрорайону. 2 людини загинули, ще 12 зазнали поранення.

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