УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 002 16

"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. ФОТОрепортаж

Зранку 22 листопада війська РФ атакували Суми трьома дронами-камікадзе, які були споряджені шрапнеллю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив начальник ОВА Володимир Артюх.

"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", - зазначив Артюх.

За даними ДСНС України, рятувальники деблокували двох постраждалих зі зруйнованого будинку та передали їх медикам. Також внаслідок російського удару пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків, магазин та 3 автомобілі.

Проводяться пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, зранку 22 листопада російські загарбники атакували Суми "шахедами". Влучили по житловому мікрорайону. 2 людини загинули, ще 12 зазнали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову атакували Суми "шахедами", є жертви

Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада

Автор: 

Суми (884) Шахед (990)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Немає в світі більш огидної істоти чим кацапські варвари .
показати весь коментар
22.11.2024 09:06
+11
вони вже давно втратили людське обличчя..., нажаль. світ цього не бачить...
показати весь коментар
22.11.2024 09:09
+10
Точно так потрібно знищувати цивільне населення рф - шрапнель, напалм. Завдавати удари по їхних школах, учбовим і медичним закладам, базарах, трц , тощо....
Якщо цього не роблять , то Україна грає з цими покитьками в піддавки👈
показати весь коментар
22.11.2024 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звіріють! - чим більше викосити людеи
показати весь коментар
22.11.2024 09:00 Відповісти
вони вже давно втратили людське обличчя..., нажаль. світ цього не бачить...
показати весь коментар
22.11.2024 09:09 Відповісти
В них ніколи не було людського обличчя і не буде.
показати весь коментар
22.11.2024 10:58 Відповісти
Точно так потрібно знищувати цивільне населення рф - шрапнель, напалм. Завдавати удари по їхних школах, учбовим і медичним закладам, базарах, трц , тощо....
Якщо цього не роблять , то Україна грає з цими покитьками в піддавки👈
показати весь коментар
22.11.2024 09:04 Відповісти
Та ви що?! А гутєріш, а гамністі інтернешнл... це ескалація, та мірние рузкие мальчіки в трусіках
показати весь коментар
22.11.2024 09:09 Відповісти
Все , що ви ви перерахували - байка для лохів, якщо "це" не хочуть з кацапами робити, то це означає , що Україну захопили агенти маскви
показати весь коментар
22.11.2024 09:12 Відповісти
що ви маєте під висловом: "У нас немає стільки дурі ..." ??
показати весь коментар
22.11.2024 09:18 Відповісти
У ваЗЕліна немає стільки "дурі".
показати весь коментар
22.11.2024 09:28 Відповісти
так вазелін вже нелигітимний
показати весь коментар
22.11.2024 09:39 Відповісти
Але ж "дурь" вживає.
показати весь коментар
22.11.2024 09:50 Відповісти
Наврядши, хоча може і вживає. (??)
Воно і без дурі тупе, тому його і зробили презом,
показати весь коментар
22.11.2024 09:54 Відповісти
А чого він гундосить? Ніс закоксовався...
показати весь коментар
22.11.2024 09:56 Відповісти
Да путлеру АБСОЛЮТНО ***** НА СВОЮ ЧЕРНЬ, еще даже лучше - меньше рабов за счет газа и нефти содержать прийдется. А чернь ссытся так, что ей проще сдохнуть, как скотине, чем хоть даже в мыслях подумать против. Так что это на параше не сработает.
показати весь коментар
22.11.2024 09:57 Відповісти
троляка х.єва озлоблює людей один на одного - щоб вони скублись і не дивились вгору - де сидять ті, кому ця війна потрібна.
гнида
показати весь коментар
22.11.2024 10:00 Відповісти
Немає в світі більш огидної істоти чим кацапські варвари .
показати весь коментар
22.11.2024 09:06 Відповісти
 
 