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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, танцевавшая с Путиным на своей свадьбе, будет преподавать в российском вузе. ФОТО

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала на своей свадьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и более года живет в РФ, будет преподавать в Рязанском государственном университете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности ректора российского вуза Дмитрий Боков.

Он отметил, что Кнайсль посетила Рязанский государственный университет, и поделился "хорошей новостью".

"В рамках ее визита в РГУ имени Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал он и пообещал, что вскоре будут подробности.

Читайте также: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші

Напомним, в августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал Путин.

В июне 2021 года Кнайсль была назначена в совет директоров Роснефти. В мае 2022 года Кнайсль покинула эту должность.

Позже Кнайсль переехала в РФ и сейчас живет в российской деревне Петрушово в Рязанской области.

Читайте также: Танцевавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала жить в Россию

Автор: 

Австрия (808) россия (95441) Кнайсль Карин (25)


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Топ комментарии
+19
Не треба це сприймати як правду. Нічого вона там не буде викладати. Ну для ************ телевізора та підставних студентів шось і розкаже на німецькій, а ті уважно послухають та ще й може якесь запитання на тій же мові щоб задав когось із студентів привезуть і все. Це не що інше як кацапсяча пропаганда, не більше не меньше.
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26.11.2024 18:30
+17
Не дивно. Все гівно пливе у кацапстан.
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26.11.2024 18:30
+15
І що саме вона викладатиме? "Наїбаловку корупційну"? І якою мовою? Невже вона володіє російською? Бо я сумніваюсь, що "рязани" знають німецьку... Хіба що зі словником...
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26.11.2024 18:27
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Сортировать:
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І що саме вона викладатиме? "Наїбаловку корупційну"? І якою мовою? Невже вона володіє російською? Бо я сумніваюсь, що "рязани" знають німецьку... Хіба що зі словником...
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26.11.2024 18:27 Ответить
Не треба це сприймати як правду. Нічого вона там не буде викладати. Ну для ************ телевізора та підставних студентів шось і розкаже на німецькій, а ті уважно послухають та ще й може якесь запитання на тій же мові щоб задав когось із студентів привезуть і все. Це не що інше як кацапсяча пропаганда, не більше не меньше.
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26.11.2024 18:30 Ответить
Та я розумію... Від Шрьодера кацапам і то більше користі було...
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26.11.2024 18:38 Ответить
Шановний, це чергова кандидатка на посаду викладача руzzкого азика в курську область. Вузькопльоночні КНДРівці її вже чекають.
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26.11.2024 19:00 Ответить
Хто дівчину танцює, той...
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27.11.2024 01:22 Ответить
За то вартість тієї лекції в книгу рекордів.
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26.11.2024 18:57 Ответить
Балет!
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26.11.2024 18:57 Ответить
расс-путінсткий

.
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26.11.2024 19:22 Ответить
А що ж грязьпром?
Вже не в почьотє ?

Вопрос не праздний - останнім часом вона саме там харчувалась

.
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26.11.2024 19:25 Ответить
в Австрії про таких кажуть

"Докотилась до рязані.... курва"

.
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26.11.2024 20:18 Ответить
Туди їй і дорога...
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26.11.2024 18:27 Ответить
Повна дупа карьєри. Гірше просто бути не може.
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26.11.2024 18:27 Ответить
Стара дурна австрійська курва.
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26.11.2024 18:29 Ответить
Не дивно. Все гівно пливе у кацапстан.
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26.11.2024 18:30 Ответить
Молодець бабка, добре прилаштувалася.
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26.11.2024 18:31 Ответить
Ага. Обміняла Альпи на село у ерзянській вобласті 😂
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26.11.2024 18:33 Ответить
Коли Жерар Депардьє пожив кілька місяців у подарованій йому в Росії квартирі, він її продав та втік назад, до Франції (не зважаючи на те, що його там очікувала кримінальна справа за ухилення від податків...). Коли його запитали, чи не нудьгує він по Росії, він відповів: "Якщо я колись ще захочу пожить в Росії - мені достатньо буде просто переселиться на деякий час у сарай - на задньому дворі мого дому...".
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26.11.2024 18:44 Ответить
😂
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27.11.2024 01:21 Ответить
Добре прилаштувався Штайнмайєр десь в Газпромі. А ця шлюшка дотягнула лише до Рязані...
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26.11.2024 18:34 Ответить
Шредер у гаспромі, а Штайнмайєр ще голодний i горланить у європах.
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26.11.2024 18:43 Ответить
пан плутає шреЙдера із штангенциркулем,

хоча, як на мене, обидва - ватмани
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26.11.2024 19:28 Ответить
"...горланить у європах"
Намагається продавати "фрмулу штайнмайєра"?
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26.11.2024 21:20 Ответить
мабуть в якісь борги в Австрії влізла....
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26.11.2024 18:32 Ответить
замочить по п'яні якийсь херой севео...
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26.11.2024 18:33 Ответить
баба яга знайшла своє місце..
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26.11.2024 18:33 Ответить
Танці?
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26.11.2024 18:34 Ответить
Поїхала до фюрера.Австрія в захоплені.
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26.11.2024 18:35 Ответить
Подивимось, після перевиборів, скільки Слуг будуть викладачами в рф...
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26.11.2024 18:36 Ответить

Біда мені з моєю уявою. Бо перше, що уявилося, - Коля Катлєта такий весь у костюмі-трійці з "чеховською" борідкою на морді лиця викладає сопромат студентам політехнічного інституту...
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26.11.2024 22:01 Ответить
Ну а куди ж іі іще іі -- після танців
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26.11.2024 18:37 Ответить
Пощастило їй!
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26.11.2024 18:42 Ответить
У червні 2023 року, після виступу Кнайсль на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, голова дипломатичної академії у Відні Еміль Брікс заявив про можливість позбавлення її австрійського громадянства, але міністр закордонних справ Александр Шалленберг нагадав, що міжнародне право забороняє позбавляти людину єдиного громадянства.
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26.11.2024 18:43 Ответить
У серпні 2023 року стало відомо, що Карін Кнайсль була запрошена для співпраці в центрі G.O.R.K.I. («Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії») при Санкт-Петербурзькому державному університеті, де вона обіймає посаду керівника.
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26.11.2024 18:45 Ответить
Фактично Кнайсль викладатиме у: "Ряза́нском гварде́йском вы́сшем возду́шно-деса́нтном кома́ндном учи́лище, военном учебном заведение Министерства обороны РФ, подчинено командующему Воздушно-десантными войсками Российской Федерации. Один из двух (второй- ДВОКУ) в России специализированный ВВУЗ, готовящий офицеров-десантников."
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26.11.2024 18:59 Ответить
Мабуть помилка. Не "викладатиме", а "відкладатиме"!)
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26.11.2024 18:44 Ответить
викладатиме у російському виші
як смоктати в'ялого
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26.11.2024 18:44 Ответить
Мабуть у цієі фрау дідусь був солдатом з російських ,,визволителів " під час другоі сітовоі. Бо як інакше пояснити що в неі раптом прокинулися російськи гени і така любов до болот..... Колись давно бачив відео з одним дідусем з Німеччини, який розповідав про те що з дитинства помітив у собі любов до російськоі мови, культури. І не міг зрозуміти звідки в нього оте все. Бо батьки були німцями і жив він у Німеччині, про росію знав тільки з картинок та книжок.... І тільки перед смертю його мати розповіла йому що багато разів була згвалтована російськими солдатами у 45-му.....
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26.11.2024 18:45 Ответить
у Рязанському державному університеті

Замкадиш. Життєвий тупік.
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26.11.2024 18:52 Ответить
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26.11.2024 18:58 Ответить
студенти звертатимуться до неї "дорогая наша кнайслюха"
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26.11.2024 19:04 Ответить
Буде викладати, як правильно танцювати з путіним.
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26.11.2024 19:09 Ответить
Справжня відьма!
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26.11.2024 19:18 Ответить
Можна багато кепкувати і з *****, і з його партнеркою по танцям. Але реально подивіться як високо у державні інституції західних країн залізли російські агенти. Міністр МЗС це дуже впливова людина, а ще більше обізнана з різноманітними секретами. І думаю не тільки з австрійськими.
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26.11.2024 19:24 Ответить
Що це вона на себе натягнула ? Я такі хустки бачила на циганах і дуже стареньких бабусях ))))
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26.11.2024 19:34 Ответить
Тю! Та це ж арєнґбурскай пуховий платок!
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26.11.2024 21:24 Ответить
Щось страшне , наче з того світу
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26.11.2024 21:44 Ответить
***** она и в африке *****!
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26.11.2024 20:33 Ответить
Хосподі, це ж скікі треба випити?
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26.11.2024 22:11 Ответить
Живе в раше, щоб не сісти у вʼязницю в Австрії. Уявляєте скільки вона агентурної інфи із МЗС росіянам передала , треба ще подивитись кого вона на роботу приймала .
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27.11.2024 02:24 Ответить
5 июля 2022 года американская газета Вашингтон пост опубликовала статью об аресте в Австрии высокопоставленного офицера спецслужб Эгисто Отта (Egisto Ott), обвинённого в шпионаже в пользу России. По сведениям газеты, в период нахождения Кнайсль на посту министра иностранных дел Отт планировал реорганизацию внешней разведки и передачу её в структуру Министерства иностранных дел, но никаких документов, доказывающих её причастность к этим планам, не обнаружено. Сама Кнайсль сообщила журналистам через текстовые сообщения Вотс АП , что не даёт интервью, и что она эмигрировала из Австрии, поскольку получала угрозы убийства С 2022 года проживала в Ливане

а поскольку кацапи і в Ливане війну роблять, вони поїхала до раши . Жити за щось треба- не сладка участь агентів - іде працювати до мухосранська
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27.11.2024 02:35 Ответить
В июне 2023 года после выступления Кнайсль на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC Петербургском международном экономическом форуме глава дипломатической академии в Вене Ємиль Брикс заявил о возможности лишения её австрийского гражданства, однако министр иностранных дел Александр Шеленберг напомнил, что международное право запрещает лишать человека единственного гражданства
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27.11.2024 02:37 Ответить
Так это же Трамп в женском!
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27.11.2024 13:08 Ответить
 
 