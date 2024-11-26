Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, танцевавшая с Путиным на своей свадьбе, будет преподавать в российском вузе. ФОТО
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала на своей свадьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и более года живет в РФ, будет преподавать в Рязанском государственном университете.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности ректора российского вуза Дмитрий Боков.
Он отметил, что Кнайсль посетила Рязанский государственный университет, и поделился "хорошей новостью".
"В рамках ее визита в РГУ имени Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал он и пообещал, что вскоре будут подробности.
Напомним, в августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал Путин.
В июне 2021 года Кнайсль была назначена в совет директоров Роснефти. В мае 2022 года Кнайсль покинула эту должность.
Позже Кнайсль переехала в РФ и сейчас живет в российской деревне Петрушово в Рязанской области.
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Вже не в почьотє ?
Вопрос не праздний - останнім часом вона саме там харчувалась
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"Докотилась до рязані.... курва"
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хоча, як на мене, обидва - ватмани
Намагається продавати "фрмулу штайнмайєра"?
Біда мені з моєю уявою. Бо перше, що уявилося, - Коля Катлєта такий весь у костюмі-трійці з "чеховською" борідкою на морді лиця викладає сопромат студентам політехнічного інституту...
як смоктати в'ялого
Замкадиш. Життєвий тупік.
а поскольку кацапи і в Ливане війну роблять, вони поїхала до раши . Жити за щось треба- не сладка участь агентів - іде працювати до мухосранська