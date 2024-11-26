Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, танцевавшая с Путиным на своей свадьбе, будет преподавать в российском вузе. ФОТО

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала на своей свадьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и более года живет в РФ, будет преподавать в Рязанском государственном университете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности ректора российского вуза Дмитрий Боков.

Он отметил, что Кнайсль посетила Рязанский государственный университет, и поделился "хорошей новостью".

"В рамках ее визита в РГУ имени Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал он и пообещал, что вскоре будут подробности.

Читайте также: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.

Напомним, в августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал Путин.

В июне 2021 года Кнайсль была назначена в совет директоров Роснефти. В мае 2022 года Кнайсль покинула эту должность.

Позже Кнайсль переехала в РФ и сейчас живет в российской деревне Петрушово в Рязанской области.

Читайте также: Танцевавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала жить в Россию