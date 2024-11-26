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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з російським диктатором Володимиром Путіним і понад рік живе у РФ, викладатиме у Рязанському державному університеті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обовʼязків ректора російського ВИШу Дмитро Боков.

Він зазначив, що Кнайсль відвідала Рязанський державний університет, і поділився "гарною новиною"

"У межах її візиту до РГУ імені Єсеніна вдалося домовитися: Карін Кнайсль викладатиме у нас", - написав він та пообіцяв, що незабаром будуть подробиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала жити в Росію 

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші

Нагадаємо, у серпні 2018 року на весіллі Кнайсль був присутній Путін.

У червні 2021 року Кнайсль було призначено до ради директорів Роснефти. У травні 2022 року Кнайсль залишила цю посаду.

Пізніше Кнайсль переїхала до РФ і зараз живе в російському селі Петрушово в Рязанській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, заявила, що емігрувала з країни через нібито погрози

Автор: 

Австрія (957) росія (64871) Кнайсль Карін (25)


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Топ коментарі
+19
Не треба це сприймати як правду. Нічого вона там не буде викладати. Ну для ************ телевізора та підставних студентів шось і розкаже на німецькій, а ті уважно послухають та ще й може якесь запитання на тій же мові щоб задав когось із студентів привезуть і все. Це не що інше як кацапсяча пропаганда, не більше не меньше.
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26.11.2024 18:30
+17
Не дивно. Все гівно пливе у кацапстан.
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26.11.2024 18:30
+15
І що саме вона викладатиме? "Наїбаловку корупційну"? І якою мовою? Невже вона володіє російською? Бо я сумніваюсь, що "рязани" знають німецьку... Хіба що зі словником...
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26.11.2024 18:27
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І що саме вона викладатиме? "Наїбаловку корупційну"? І якою мовою? Невже вона володіє російською? Бо я сумніваюсь, що "рязани" знають німецьку... Хіба що зі словником...
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26.11.2024 18:27 Відповісти
Не треба це сприймати як правду. Нічого вона там не буде викладати. Ну для ************ телевізора та підставних студентів шось і розкаже на німецькій, а ті уважно послухають та ще й може якесь запитання на тій же мові щоб задав когось із студентів привезуть і все. Це не що інше як кацапсяча пропаганда, не більше не меньше.
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26.11.2024 18:30 Відповісти
Та я розумію... Від Шрьодера кацапам і то більше користі було...
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26.11.2024 18:38 Відповісти
Шановний, це чергова кандидатка на посаду викладача руzzкого азика в курську область. Вузькопльоночні КНДРівці її вже чекають.
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26.11.2024 19:00 Відповісти
Хто дівчину танцює, той...
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27.11.2024 01:22 Відповісти
За то вартість тієї лекції в книгу рекордів.
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26.11.2024 18:57 Відповісти
Балет!
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26.11.2024 18:57 Відповісти
расс-путінсткий

.
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26.11.2024 19:22 Відповісти
А що ж грязьпром?
Вже не в почьотє ?

Вопрос не праздний - останнім часом вона саме там харчувалась

.
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26.11.2024 19:25 Відповісти
в Австрії про таких кажуть

"Докотилась до рязані.... курва"

.
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26.11.2024 20:18 Відповісти
Туди їй і дорога...
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26.11.2024 18:27 Відповісти
Повна дупа карьєри. Гірше просто бути не може.
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26.11.2024 18:27 Відповісти
Стара дурна австрійська курва.
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26.11.2024 18:29 Відповісти
Не дивно. Все гівно пливе у кацапстан.
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26.11.2024 18:30 Відповісти
Молодець бабка, добре прилаштувалася.
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26.11.2024 18:31 Відповісти
Ага. Обміняла Альпи на село у ерзянській вобласті 😂
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26.11.2024 18:33 Відповісти
Коли Жерар Депардьє пожив кілька місяців у подарованій йому в Росії квартирі, він її продав та втік назад, до Франції (не зважаючи на те, що його там очікувала кримінальна справа за ухилення від податків...). Коли його запитали, чи не нудьгує він по Росії, він відповів: "Якщо я колись ще захочу пожить в Росії - мені достатньо буде просто переселиться на деякий час у сарай - на задньому дворі мого дому...".
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26.11.2024 18:44 Відповісти
😂
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27.11.2024 01:21 Відповісти
Добре прилаштувався Штайнмайєр десь в Газпромі. А ця шлюшка дотягнула лише до Рязані...
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26.11.2024 18:34 Відповісти
Шредер у гаспромі, а Штайнмайєр ще голодний i горланить у європах.
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26.11.2024 18:43 Відповісти
пан плутає шреЙдера із штангенциркулем,

хоча, як на мене, обидва - ватмани
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26.11.2024 19:28 Відповісти
"...горланить у європах"
Намагається продавати "фрмулу штайнмайєра"?
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26.11.2024 21:20 Відповісти
мабуть в якісь борги в Австрії влізла....
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26.11.2024 18:32 Відповісти
замочить по п'яні якийсь херой севео...
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26.11.2024 18:33 Відповісти
баба яга знайшла своє місце..
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26.11.2024 18:33 Відповісти
Танці?
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26.11.2024 18:34 Відповісти
Поїхала до фюрера.Австрія в захоплені.
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26.11.2024 18:35 Відповісти
Подивимось, після перевиборів, скільки Слуг будуть викладачами в рф...
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26.11.2024 18:36 Відповісти

Біда мені з моєю уявою. Бо перше, що уявилося, - Коля Катлєта такий весь у костюмі-трійці з "чеховською" борідкою на морді лиця викладає сопромат студентам політехнічного інституту...
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26.11.2024 22:01 Відповісти
Ну а куди ж іі іще іі -- після танців
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26.11.2024 18:37 Відповісти
Пощастило їй!
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26.11.2024 18:42 Відповісти
У червні 2023 року, після виступу Кнайсль на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, голова дипломатичної академії у Відні Еміль Брікс заявив про можливість позбавлення її австрійського громадянства, але міністр закордонних справ Александр Шалленберг нагадав, що міжнародне право забороняє позбавляти людину єдиного громадянства.
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26.11.2024 18:43 Відповісти
У серпні 2023 року стало відомо, що Карін Кнайсль була запрошена для співпраці в центрі G.O.R.K.I. («Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії») при Санкт-Петербурзькому державному університеті, де вона обіймає посаду керівника.
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26.11.2024 18:45 Відповісти
Фактично Кнайсль викладатиме у: "Ряза́нском гварде́йском вы́сшем возду́шно-деса́нтном кома́ндном учи́лище, военном учебном заведение Министерства обороны РФ, подчинено командующему Воздушно-десантными войсками Российской Федерации. Один из двух (второй- ДВОКУ) в России специализированный ВВУЗ, готовящий офицеров-десантников."
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26.11.2024 18:59 Відповісти
Мабуть помилка. Не "викладатиме", а "відкладатиме"!)
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26.11.2024 18:44 Відповісти
викладатиме у російському виші
як смоктати в'ялого
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26.11.2024 18:44 Відповісти
Мабуть у цієі фрау дідусь був солдатом з російських ,,визволителів " під час другоі сітовоі. Бо як інакше пояснити що в неі раптом прокинулися російськи гени і така любов до болот..... Колись давно бачив відео з одним дідусем з Німеччини, який розповідав про те що з дитинства помітив у собі любов до російськоі мови, культури. І не міг зрозуміти звідки в нього оте все. Бо батьки були німцями і жив він у Німеччині, про росію знав тільки з картинок та книжок.... І тільки перед смертю його мати розповіла йому що багато разів була згвалтована російськими солдатами у 45-му.....
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26.11.2024 18:45 Відповісти
у Рязанському державному університеті

Замкадиш. Життєвий тупік.
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26.11.2024 18:52 Відповісти
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26.11.2024 18:58 Відповісти
студенти звертатимуться до неї "дорогая наша кнайслюха"
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26.11.2024 19:04 Відповісти
Буде викладати, як правильно танцювати з путіним.
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Справжня відьма!
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26.11.2024 19:18 Відповісти
Можна багато кепкувати і з *****, і з його партнеркою по танцям. Але реально подивіться як високо у державні інституції західних країн залізли російські агенти. Міністр МЗС це дуже впливова людина, а ще більше обізнана з різноманітними секретами. І думаю не тільки з австрійськими.
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26.11.2024 19:24 Відповісти
Що це вона на себе натягнула ? Я такі хустки бачила на циганах і дуже стареньких бабусях ))))
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26.11.2024 19:34 Відповісти
Тю! Та це ж арєнґбурскай пуховий платок!
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26.11.2024 21:24 Відповісти
Щось страшне , наче з того світу
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26.11.2024 21:44 Відповісти
***** она и в африке *****!
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26.11.2024 20:33 Відповісти
Хосподі, це ж скікі треба випити?
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26.11.2024 22:11 Відповісти
Живе в раше, щоб не сісти у вʼязницю в Австрії. Уявляєте скільки вона агентурної інфи із МЗС росіянам передала , треба ще подивитись кого вона на роботу приймала .
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27.11.2024 02:24 Відповісти
5 июля 2022 года американская газета Вашингтон пост опубликовала статью об аресте в Австрии высокопоставленного офицера спецслужб Эгисто Отта (Egisto Ott), обвинённого в шпионаже в пользу России. По сведениям газеты, в период нахождения Кнайсль на посту министра иностранных дел Отт планировал реорганизацию внешней разведки и передачу её в структуру Министерства иностранных дел, но никаких документов, доказывающих её причастность к этим планам, не обнаружено. Сама Кнайсль сообщила журналистам через текстовые сообщения Вотс АП , что не даёт интервью, и что она эмигрировала из Австрии, поскольку получала угрозы убийства С 2022 года проживала в Ливане

а поскольку кацапи і в Ливане війну роблять, вони поїхала до раши . Жити за щось треба- не сладка участь агентів - іде працювати до мухосранська
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27.11.2024 02:35 Відповісти
В июне 2023 года после выступления Кнайсль на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC Петербургском международном экономическом форуме глава дипломатической академии в Вене Ємиль Брикс заявил о возможности лишения её австрийского гражданства, однако министр иностранных дел Александр Шеленберг напомнил, что международное право запрещает лишать человека единственного гражданства
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27.11.2024 02:37 Відповісти
Так это же Трамп в женском!
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27.11.2024 13:08 Відповісти
 
 