Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з російським диктатором Володимиром Путіним і понад рік живе у РФ, викладатиме у Рязанському державному університеті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обовʼязків ректора російського ВИШу Дмитро Боков.

Він зазначив, що Кнайсль відвідала Рязанський державний університет, і поділився "гарною новиною"

"У межах її візиту до РГУ імені Єсеніна вдалося домовитися: Карін Кнайсль викладатиме у нас", - написав він та пообіцяв, що незабаром будуть подробиці.

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Нагадаємо, у серпні 2018 року на весіллі Кнайсль був присутній Путін.

У червні 2021 року Кнайсль було призначено до ради директорів Роснефти. У травні 2022 року Кнайсль залишила цю посаду.

Пізніше Кнайсль переїхала до РФ і зараз живе в російському селі Петрушово в Рязанській області.

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