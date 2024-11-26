Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО
Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з російським диктатором Володимиром Путіним і понад рік живе у РФ, викладатиме у Рязанському державному університеті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обовʼязків ректора російського ВИШу Дмитро Боков.
Він зазначив, що Кнайсль відвідала Рязанський державний університет, і поділився "гарною новиною"
"У межах її візиту до РГУ імені Єсеніна вдалося домовитися: Карін Кнайсль викладатиме у нас", - написав він та пообіцяв, що незабаром будуть подробиці.
Нагадаємо, у серпні 2018 року на весіллі Кнайсль був присутній Путін.
У червні 2021 року Кнайсль було призначено до ради директорів Роснефти. У травні 2022 року Кнайсль залишила цю посаду.
Пізніше Кнайсль переїхала до РФ і зараз живе в російському селі Петрушово в Рязанській області.
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Вже не в почьотє ?
Вопрос не праздний - останнім часом вона саме там харчувалась
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"Докотилась до рязані.... курва"
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хоча, як на мене, обидва - ватмани
Намагається продавати "фрмулу штайнмайєра"?
Біда мені з моєю уявою. Бо перше, що уявилося, - Коля Катлєта такий весь у костюмі-трійці з "чеховською" борідкою на морді лиця викладає сопромат студентам політехнічного інституту...
як смоктати в'ялого
Замкадиш. Життєвий тупік.
а поскольку кацапи і в Ливане війну роблять, вони поїхала до раши . Жити за щось треба- не сладка участь агентів - іде працювати до мухосранська