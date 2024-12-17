Туск пообещал, что Польша восстановит разрушенную российскими ракетами историческую виллу во Львове. ФОТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна восстановит виллу "Солнышко" во Львове, которую 4 сентября этого года ракетным ударом разрушила Россия.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Садовый рассказал, что это историческое здание, которое является памятником архитектуры местного значения. Эту виллу построили по заказу директора львовского городского театра Людвика Геллера более ста лет назад.
Свое название "Солнышко" здание получило из-за солнца на фасадах, выполненное в резьбе по дереву и лепнине.
В результате российского обстрела 4 сентября была существенно повреждена крыша и часть здания. По предварительным подсчетам ориентировочная стоимость восстановительных работ - 20 миллионов гривен.
Напомним, что ранее Туск обещал, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.
Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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А може на цьому місці 500 років тому жив якийсь Літарчук?
Близько 1272 року місто стало столицею Королівства Русі (Галицько-Волинського князівства).
Невдовзі після смерті князя Юрія II Львів на понад чотири століття опинився під владою Королівства Польського.
1356 року місто отримало маґдебурзьке право; в добу Середньовіччя Львів був важливим торговельним центром.
За австрійського панування місто стало осередком українського та польського національного рухів.
Після розпаду Австро-Угорщини восени 1918 року Львів деякий час був столицею Західноукраїнської Народної Республіки.
16 жовтня 1918 р. імператор Австрії Карл І видав маніфест "До моїх вірних австрійських народів", у якому, серед іншого, проголошувалося, що: "…кожен народ утворює власну державу на території, яку населяє…
З метою реалізації наданого австрійським імператором права на самовизначення 18 жовтня 1918 року у м. Львові відбулися збори українських депутатів обох палат австрійського парламенту, галицького та буковинського крайових сеймів, на яких було утворено Українську національну раду (далі - УНРада) як представницький орган "тієї частини українського народу, яка живе в австро-угорській монархії, на цілій його етнографічній території".
До складу УНРади також увійшли представники партійних організацій з усіх українських областей, єпископат, громадські діячі, представники від молодіжних організацій та виборні представники від повітів та міст.
19 жовтня 1918 р. УНРадою видано Прокламацію, згідно з статтями 1 та 2 якої "ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами Чернівці, Строжинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини - творять одноцілу українську територію. Ця українська національна територія уконституйовується оцим як українська держава".
13 листопада 1918 р. на засіданні УНРади було ухвалено Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії. Цим законом проголошено, що Українська держава, яка проголошена 19 жовтня 1918 року УНРадою у Львові, має назву Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Стаття ІІ визначила межі території ЗУНР: "українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії - то є українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Мармориш, - як вона означена на етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга.
Таким чином, утворення ЗУНР відбулося на українських етнічних землях Східної Галичини, які входили до складу колишньої Австро-Угорської імперії, та у відповідності до порядку, визначеного тогочасним австрійським законодавством.
Таким чином, починаючи з листопада 1918 р. ЗУНР фактично перебувала у стані війни із Польщею.
istpravda.com.ua