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Львов (4507) Польша (8154) Туск (677) восстановления (130) война в Украине (1209)

Туск пообещал, что Польша восстановит разрушенную российскими ракетами историческую виллу во Львове. ФОТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна восстановит виллу "Солнышко" во Львове, которую 4 сентября этого года ракетным ударом разрушила Россия.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Садовый рассказал, что это историческое здание, которое является памятником архитектуры местного значения. Эту виллу построили по заказу директора львовского городского театра Людвика Геллера более ста лет назад.

Польща відновить віллу у Львові

Свое название "Солнышко" здание получило из-за солнца на фасадах, выполненное в резьбе по дереву и лепнине.

В результате российского обстрела 4 сентября была существенно повреждена крыша и часть здания. По предварительным подсчетам ориентировочная стоимость восстановительных работ - 20 миллионов гривен.

Польща відновить віллу у Львові

Напомним, что ранее Туск обещал, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.

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Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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Топ комментарии
+7
Краще з поляками не зв'язуватися.
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17.12.2024 22:42
+7
Львів заснував король Данило приблизно у 1231-1235 роках (перша згадка від 1256 року).
Близько 1272 року місто стало столицею Королівства Русі (Галицько-Волинського князівства).
Невдовзі після смерті князя Юрія II Львів на понад чотири століття опинився під владою Королівства Польського.
1356 року місто отримало маґдебурзьке право; в добу Середньовіччя Львів був важливим торговельним центром.
За австрійського панування місто стало осередком українського та польського національного рухів.
Після розпаду Австро-Угорщини восени 1918 року Львів деякий час був столицею Західноукраїнської Народної Республіки.
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18.12.2024 00:12
+6
А таблички на могилах воїнів УПА? Які там терміни відновлення?
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17.12.2024 23:13
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"історична вілла" виглядає як огидний "курятник". Побудуйте щось людське, або зробіть скверик з фонтаном.
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17.12.2024 22:40 Ответить
Краще з поляками не зв'язуватися.
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17.12.2024 22:42 Ответить
"Цю віллу збудували на замовлення директора львівського міського театру Людвіка Геллера понад сто років тому."
А може на цьому місці 500 років тому жив якийсь Літарчук?
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17.12.2024 23:11 Ответить
з ким ще "не зв'язуватись"?
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17.12.2024 23:14 Ответить
хороша новина…
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17.12.2024 22:42 Ответить
Так собі.
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17.12.2024 23:17 Ответить
А таблички на могилах воїнів УПА? Які там терміни відновлення?
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17.12.2024 23:13 Ответить
Львів заснував король Данило приблизно у 1231-1235 роках (перша згадка від 1256 року).
Близько 1272 року місто стало столицею Королівства Русі (Галицько-Волинського князівства).
Невдовзі після смерті князя Юрія II Львів на понад чотири століття опинився під владою Королівства Польського.
1356 року місто отримало маґдебурзьке право; в добу Середньовіччя Львів був важливим торговельним центром.
За австрійського панування місто стало осередком українського та польського національного рухів.
Після розпаду Австро-Угорщини восени 1918 року Львів деякий час був столицею Західноукраїнської Народної Республіки.
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18.12.2024 00:12 Ответить
1772 року внаслідок першого поділу Речі Посполитої Львів відійшов до складу Габсбурзької монархії, ставши столицею коронної провінції - Королівства Галичини і Лодомерії.
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18.12.2024 00:19 Ответить
"До завершення Першої світової війни восени 1918 р. територія Східної Галичини - ******* Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська (за виключенням території ********* Кременецького району) області - входили до складу Австро-Угорщини як коронний край Галичини і Лодомерії.

16 жовтня 1918 р. імператор Австрії Карл І видав маніфест "До моїх вірних австрійських народів", у якому, серед іншого, проголошувалося, що: "…кожен народ утворює власну державу на території, яку населяє…

З метою реалізації наданого австрійським імператором права на самовизначення 18 жовтня 1918 року у м. Львові відбулися збори українських депутатів обох палат австрійського парламенту, галицького та буковинського крайових сеймів, на яких було утворено Українську національну раду (далі - УНРада) як представницький орган "тієї частини українського народу, яка живе в австро-угорській монархії, на цілій його етнографічній території".

До складу УНРади також увійшли представники партійних організацій з усіх українських областей, єпископат, громадські діячі, представники від молодіжних організацій та виборні представники від повітів та міст.

19 жовтня 1918 р. УНРадою видано Прокламацію, згідно з статтями 1 та 2 якої "ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами Чернівці, Строжинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини - творять одноцілу українську територію. Ця українська національна територія уконституйовується оцим як українська держава".

13 листопада 1918 р. на засіданні УНРади було ухвалено Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії. Цим законом проголошено, що Українська держава, яка проголошена 19 жовтня 1918 року УНРадою у Львові, має назву Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Стаття ІІ визначила межі території ЗУНР: "українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії - то є українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Мармориш, - як вона означена на етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга.
Таким чином, утворення ЗУНР відбулося на українських етнічних землях Східної Галичини, які входили до складу колишньої Австро-Угорської імперії, та у відповідності до порядку, визначеного тогочасним австрійським законодавством.
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18.12.2024 06:49 Ответить
Офіційно Польська держава ніколи не оголошувала війну ЗУНР. Однак бойові дії проти збройних сил ЗУНР на території Східної Галичини, починаючи з листопада 1918 р. велися: силами польських збройних загонів, сформованих із місцевих поляків - мешканців Східної Галичини (спочатку формально підпорядковувалися Польській ліквідаційній комісії, а пізніше польському уряду у Варшаві); силами польських збройних формувань, які прибули з-поза меж території Східної Галичини (де-факто підпорядковувалися польському уряду у Варшаві); силами регулярних формувань польської армії, як-то Польська армія у Франції (також відома як "Блакитна армія" або "Армія Галлера"), яка підпорядковувалися польському уряду у Варшаві.

Таким чином, починаючи з листопада 1918 р. ЗУНР фактично перебувала у стані війни із Польщею.
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18.12.2024 06:52 Ответить
Бойові дії між збройними силами ЗУНР (Західної області Української Народної Республіки - ЗО УНР) та Польщі на території Східної Галичини тривали з перервами з листопада 1918 р. по 18 липня 1919 р., коли збройні сили ЗУНР (ЗО УНР) перейшли р. Збруч та припинили опір Польщі."

istpravda.com.ua
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18.12.2024 06:53 Ответить
Що там розумні люди кажуть про безкоштовний сир?
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18.12.2024 15:23 Ответить
 
 