Туск пообещал, что Польша восстановит разрушенную российскими ракетами историческую виллу во Львове. ФОТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна восстановит виллу "Солнышко" во Львове, которую 4 сентября этого года ракетным ударом разрушила Россия.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Садовый рассказал, что это историческое здание, которое является памятником архитектуры местного значения. Эту виллу построили по заказу директора львовского городского театра Людвика Геллера более ста лет назад.

Свое название "Солнышко" здание получило из-за солнца на фасадах, выполненное в резьбе по дереву и лепнине.

В результате российского обстрела 4 сентября была существенно повреждена крыша и часть здания. По предварительным подсчетам ориентировочная стоимость восстановительных работ - 20 миллионов гривен.

Напомним, что ранее Туск обещал, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.

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Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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