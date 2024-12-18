Хвалил Путина и героизировал российских оккупантов: Разоблачен клирик УПЦ МП в Одессе, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность со стороны настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). Клирик оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки России.
Также фигурант пытался оправдывать военные преступления рашистов, включая российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Отдельно клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
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шкіпер невірно трактував дії попа з іконою. Той, читаючи спеціальні молитви, намагався викликати із пекла дух адмірала нахімова та екіпажу крейсера москва, щоб ті припинили шторм і щоб вода розступилася і кацо-десант, як Моісей, безперешкодно пройшов по дну моря до Українського берега?
ОПЗЖ ЗЄ потрібна бо без неї СН у сраці під час голосувань.
Або на рашку, або за грати, або знімають чорні платтячка та до ЗСУ - змивати кровʼю свої злочини проти України.
І монашки також…
чи багато людей тобі повірять??? (людей, а не кацапів)🤡