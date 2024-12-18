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Одесса (7740) Одесская область (3379) СБУ (19472) УПЦ МП (1551) Одесский район (16) война в Украине (1209)

Хвалил Путина и героизировал российских оккупантов: Разоблачен клирик УПЦ МП в Одессе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность со стороны настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). Клирик оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки России.

Также фигурант пытался оправдывать военные преступления рашистов, включая российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Отдельно клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ.

СБУ викрила настоятеля храму Одеської єпархії УПЦ МП

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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Топ комментарии
+10
Придурок кіпер і про цього ряженого ватніка розкаже що ходив шторм викликати проти кацапні?
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18.12.2024 15:21
+10
"Викрито".... а то він шифрувався та ховався!
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18.12.2024 15:24
+9
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18.12.2024 15:32
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Придурок кіпер і про цього ряженого ватніка розкаже що ходив шторм викликати проти кацапні?
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18.12.2024 15:21 Ответить
Можливо шкіпер невірно трактував дії попа з іконою. Той, читаючи спеціальні молитви, намагався викликати із пекла дух адмірала нахімова та екіпажу крейсера москва, щоб ті припинили шторм і щоб вода розступилася і кацо-десант, як Моісей, безперешкодно пройшов по дну моря до Українського берега?
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18.12.2024 15:47 Ответить
Так тут двояко могло бути. Невідомо, може молився за "побьєду русского оружия", якби орки зайшли в Одесу, то сказав би що то його молитвами а по берегу їздив щоб припинився шторм. В будь якому разі - профіт.
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18.12.2024 16:34 Ответить
А з Бойко ЗЄ не дозволяє так зробити.

ОПЗЖ ЗЄ потрібна бо без неї СН у сраці під час голосувань.
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18.12.2024 15:23 Ответить
"Викрито".... а то він шифрувався та ховався!
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18.12.2024 15:24 Ответить
"Айвазовський! Картина 9-й вал! " - так от хто ініціатор потужних хвиль!
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18.12.2024 15:28 Ответить
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18.12.2024 15:32 Ответить
Що затримали добре, що не повідомили про прізвище гандона, зовсім недобре, хто вирішує питання про анонімізацію ворогів?
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18.12.2024 15:38 Ответить
всякі гамнесті інтернешенели і нші борцуни за права людини, типа поки не доведено судом, то не можна, бо порушує права людини. інколи справді людини, кого незаконно звинувачують, а інколи і не...., але тому вимушені всім однаково чекати рішення суду.
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18.12.2024 17:10 Ответить
Чому ці ФСБшні агенти досі спокійно пересуваються Україною???
Або на рашку, або за грати, або знімають чорні платтячка та до ЗСУ - змивати кровʼю свої злочини проти України.
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18.12.2024 15:42 Ответить
бо фесебе списки агентів не оприлюднило, такий варіант ти не розгялдав.
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20.12.2024 11:11 Ответить
Всі кацапські попи є агентами ФСБ, без виключення…
І монашки також…
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21.12.2024 10:09 Ответить
з тким же успіхом можна сказати, що всі Mefodovskiy д..би
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21.12.2024 12:07 Ответить
Можеш казати…
чи багато людей тобі повірять??? (людей, а не кацапів)🤡
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21.12.2024 21:19 Ответить
а твій висер розрахований на кацапів, ок, д...бе, візьми пару рублів, заробило.
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21.12.2024 21:30 Ответить
В тебе вус відклеївся…
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21.12.2024 22:38 Ответить
факт, що що всі Mefodovskiy д..би ти не заперечуєш, ок.
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22.12.2024 06:24 Ответить
Поп-культура...
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18.12.2024 15:50 Ответить
це ж друзі кіпера
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18.12.2024 15:54 Ответить
Невже Агафангела? (Шютка, йому скоро медаль дадуть скоріш за все). Так а чого тут дивуватись, ще давно колись був документ, що розсилали церквам мп щоб таємно молилися за путіна і гундяєва?
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18.12.2024 16:32 Ответить
.... це той , що рятував Одесу ,за словами кіпера ?
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18.12.2024 17:50 Ответить
 
 