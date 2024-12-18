Хвалил Путина и героизировал российских оккупантов: Разоблачен клирик УПЦ МП в Одессе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность со стороны настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). Клирик оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки России.

Также фигурант пытался оправдывать военные преступления рашистов, включая российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Отдельно клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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