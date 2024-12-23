"Хватит России": в Братиславе прошла акция протеста из-за визита Фицо к Путину. ФОТОРЕПОРТАЖ
В понедельник, 23 декабря, в Братиславе перед зданием правительства Словакии состоялась акция протеста под названием "Хватит России" в ответ на визит премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву, где тот встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет словацкое издание Aktuality, передает Цензор.НЕТ.
Акция протеста была организована общественным объединением "Мир Украине" в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле.
Организаторы заявили, что воскресная встреча премьер-министра с Путиным усиливает российское влияние и использует вопрос транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией. "Предатель", - выкрикивала толпа в адрес Фицо.
Отмечается, что в протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Гегер, лидеры оппозиции, а также деятели культуры и украинские беженцы.
По словам представителей общественного объединения "Мир Украине", своей поездкой Фицо мог нарушить закон, поскольку он сотрудничает с агрессором. Сегодня они планируют подать жалобу в Генеральную прокуратуру Словакии.
После завершения акции протеста толпа скандировала "Хватит Фицо" и "Слава Украине".
Напомним, что 22 декабря 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Он заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину.
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а от для чого голосували за конченого комуняку ?
У нас в Україні результати останніх президентських і парламентських виборів нажаль ще гірші..
Так що у словаків не все так зле, як деколи здається... Тим більше у них в урядовій коаліції вже почались серйозні непорозуміння по багатьох питанням... а там не за горами розвал коаліції і позачергові вибори...
Головне не слово, а контекст...те ж саме зі словом русь та його похідними...але подібність мов та спільне звертання Пан, все ж мають якось об'єднувати.
Але не Майдан. Шкода.
хочааа....
ми ж обрали зе!гундоса.
Украины, они враги всего человечества, и так должно быть объявлено всему миру, после
окончания войны, а иначе ничего в мире не изменится.