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протест (5834) Словакия (911) Фицо (127)

"Хватит России": в Братиславе прошла акция протеста из-за визита Фицо к Путину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 23 декабря, в Братиславе перед зданием правительства Словакии состоялась акция протеста под названием "Хватит России" в ответ на визит премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву, где тот встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет словацкое издание Aktuality, передает Цензор.НЕТ.

Акция протеста была организована общественным объединением "Мир Украине" в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле.

У Словаччині 23 грудня протестували через візит Фіцо до Росії

Организаторы заявили, что воскресная встреча премьер-министра с Путиным усиливает российское влияние и использует вопрос транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией. "Предатель", - выкрикивала толпа в адрес Фицо.

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Отмечается, что в протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Гегер, лидеры оппозиции, а также деятели культуры и украинские беженцы.

По словам представителей общественного объединения "Мир Украине", своей поездкой Фицо мог нарушить закон, поскольку он сотрудничает с агрессором. Сегодня они планируют подать жалобу в Генеральную прокуратуру Словакии.

После завершения акции протеста толпа скандировала "Хватит Фицо" и "Слава Украине".

Читайте также: Фицо заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину

У Словаччині 23 грудня протестували через візит Фіцо до Росії
У Словаччині 23 грудня протестували через візит Фіцо до Росії

Напомним, что 22 декабря 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Он заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину.
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Топ комментарии
+42
подяка притомним Громадянам Євросоюзу...
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23.12.2024 17:37
+35
Женіть кацапню, брати слов'яни!
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23.12.2024 17:38
+34
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23.12.2024 17:47
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подяка притомним Громадянам Євросоюзу...
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23.12.2024 17:37 Ответить
Молодці за те , що вийшли проти цього холуя кремлівського Фіцо,
а от для чого голосували за конченого комуняку ?
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23.12.2024 17:38 Ответить
бо він маскувався під європейця
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23.12.2024 17:44 Ответить
Фіцо - прем'єр від Словацької ''світлофорної'' коаліції, а його партія на виборах набрала усього 28,5%, але це найбільший результат з поміж усіх партій.
У нас в Україні результати останніх президентських і парламентських виборів нажаль ще гірші..
Так що у словаків не все так зле, як деколи здається... Тим більше у них в урядовій коаліції вже почались серйозні непорозуміння по багатьох питанням... а там не за горами розвал коаліції і позачергові вибори...
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24.12.2024 03:16 Ответить
Женіть кацапню, брати слов'яни!
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23.12.2024 17:38 Ответить
Словаки.
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23.12.2024 17:51 Ответить
А що, словаки не слов'яни? То угро-фіни, розбадяжені татарами не слов'яни - кацапи.
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23.12.2024 18:35 Ответить
Для філологів, як група мов...а у політичному - . Слов'янофі́льство - ідеологічна підтечія російського націоналізму в Росії, що зародилася у 1840 - 1870 роки.
Головне не слово, а контекст...те ж саме зі словом русь та його похідними...але подібність мов та спільне звертання Пан, все ж мають якось об'єднувати.
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23.12.2024 18:42 Ответить
Молодці!
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23.12.2024 17:39 Ответить
Цей корисний ідіот довго не проживе.
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23.12.2024 17:44 Ответить
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23.12.2024 17:47 Ответить
Два кота - Роз'їбай і Х¥їта.
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23.12.2024 18:11 Ответить
Казахи кажуть, що балалайку кацапи вкрали у них. А от ликові лапті з онучами це "ісконно" їхнє. Слов*янські народи лаптів не знали, вони користувались шкіряними поршами.
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24.12.2024 09:35 Ответить
Недостреленный
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23.12.2024 17:49 Ответить
багатенько зібралось...
Але не Майдан. Шкода.
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23.12.2024 17:52 Ответить
Сходи до офтальмолога, якщо не бачиш, - Словаччина маленька країна.
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24.12.2024 09:36 Ответить
Там гарне місце для мітингу- хороша розв'язка і проходняк людей. Дуже помітно буде
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25.12.2024 03:31 Ответить
спочатку, бєлорасейци обирають бульбадраника, грузини, кацапського іванішвілю, мадяри, відбитого орбана, словаки, недостреленого фіцо, а потім вимагають припинити?
хочааа....
ми ж обрали зе!гундоса.
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23.12.2024 18:09 Ответить
Після віктара фьодаравіча нам би заткнутися. Ну і після зе. Куди ж без нього?
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23.12.2024 18:18 Ответить
Проснулися!!! На решті!!!
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23.12.2024 18:21 Ответить
фицо, орбан, сяо пин, моди, лукашенко, путлер и прочие упыри, это враги не только

Украины, они враги всего человечества, и так должно быть объявлено всему миру, после

окончания войны, а иначе ничего в мире не изменится.
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23.12.2024 18:25 Ответить
Хтось бував у Словаччині? Як там люди живуть, чого вони голосують за таких підорів?
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23.12.2024 18:40 Ответить
Як можна було вибрати таку потвору, це вже якийсь "словацький сором"
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23.12.2024 18:51 Ответить
"Серйозна" акція... Людей з 200 хоч прийшло?
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23.12.2024 18:56 Ответить
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23.12.2024 20:18 Ответить
 
 