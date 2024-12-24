Нардеп Кисилев пересел на незадекларированный Range Rover за 6,5 млн грн на фоне проверок НАПК, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Народный депутат Игорь Кисилев и его жена регулярно пользуются элитным автомобилем Range Rover 2023 года, который не был внесен в его декларацию. Это произошло на фоне мониторинга образа жизни НАПК, которое в июле выявило у Кисилева признаки незаконного обогащения на более 70 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

В начале года журналисты выяснили, что Кисилев, избранный от запрещенной ныне партии "ОПЗЖ", пользуется квартирой тещи в элитном ЖК Diamond Hill в центре Киева.

Стоимость такого помещения площадью 360 кв. м оценивается в 2-5 млн долларов. Mercedes, оформленный на жену Анну Кисилеву, также был замечен на территории комплекса и используется самим депутатом.

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После выхода расследования юристы проекта Тисни (Bihus.Info) обратились в НАПК с заявлением о несоответствии уровня жизни Кисилева его официальным доходам. По результатам мониторинга, агентство выявило признаки незаконного обогащения на более 70 млн грн и направило материалы в Офис Генпрокурора.

Журналисты заметили, что супруги Кисилевы начали пользоваться люксовым внедорожником именно в период скандала, связанного с несоответствием уровня жизни семьи задекларированным доходам.

Владельцем автомобиля, по документам, является компания "ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ", где работает жена депутата. Именно этот автомобиль журналисты неоднократно замечали возле столичных ресторанов и загородных комплексов для отдыха.

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Кроме того, по данным источников Bihus.Info, этот автомобиль использовался для пересечения государственной границы: 9 июня 2024 года семья Кисилевых выехала из Украины и находилась за границей около двух месяцев.

В ответ на запрос журналистов Игорь Кисилев заявил, что автомобиль является служебным транспортом его жены, поэтому, по его словам, декларировать его он не обязан.

Ранее сообщалось, что народные депутаты, избранные от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Игорь Кисилев,поехали на конференцию по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине 11 июня 2024 года.

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