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декларация (1340) НАПК (1214) Бигус (187) незаконное обогащение (125) Игорь Киселев (1)

Нардеп Кисилев пересел на незадекларированный Range Rover за 6,5 млн грн на фоне проверок НАПК, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Народный депутат Игорь Кисилев и его жена регулярно пользуются элитным автомобилем Range Rover 2023 года, который не был внесен в его декларацию. Это произошло на фоне мониторинга образа жизни НАПК, которое в июле выявило у Кисилева признаки незаконного обогащения на более 70 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

В начале года журналисты выяснили, что Кисилев, избранный от запрещенной ныне партии "ОПЗЖ", пользуется квартирой тещи в элитном ЖК Diamond Hill в центре Киева.

Стоимость такого помещения площадью 360 кв. м оценивается в 2-5 млн долларов. Mercedes, оформленный на жену Анну Кисилеву, также был замечен на территории комплекса и используется самим депутатом.

Депутат Ігор Кісільов їздить на незадекларованому Range Rover

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После выхода расследования юристы проекта Тисни (Bihus.Info) обратились в НАПК с заявлением о несоответствии уровня жизни Кисилева его официальным доходам. По результатам мониторинга, агентство выявило признаки незаконного обогащения на более 70 млн грн и направило материалы в Офис Генпрокурора.

Журналисты заметили, что супруги Кисилевы начали пользоваться люксовым внедорожником именно в период скандала, связанного с несоответствием уровня жизни семьи задекларированным доходам.

Владельцем автомобиля, по документам, является компания "ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ", где работает жена депутата. Именно этот автомобиль журналисты неоднократно замечали возле столичных ресторанов и загородных комплексов для отдыха.

Депутат Ігор Кісільов їздить на незадекларованому Range Rover - Бігус

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Кроме того, по данным источников Bihus.Info, этот автомобиль использовался для пересечения государственной границы: 9 июня 2024 года семья Кисилевых выехала из Украины и находилась за границей около двух месяцев.

В ответ на запрос журналистов Игорь Кисилев заявил, что автомобиль является служебным транспортом его жены, поэтому, по его словам, декларировать его он не обязан.

Депутат Ігор Кісільов їздить на незадекларованому Range Rover

Ранее сообщалось, что народные депутаты, избранные от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Игорь Кисилев,поехали на конференцию по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине 11 июня 2024 года.

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Топ комментарии
+14
Глисти...
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24.12.2024 21:26
+9
Чому дивуватися? Це наша влада.
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24.12.2024 21:26
+9
Негуиово він себе чухає - небожитель
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24.12.2024 21:27
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Чому дивуватися? Це наша влада.
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24.12.2024 21:26 Ответить
Глисти...
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24.12.2024 21:26 Ответить
Опариши
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24.12.2024 21:33 Ответить
Негуиово він себе чухає - небожитель
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24.12.2024 21:27 Ответить
Ой, враховуючи кількість завезених в Україну люксових авто, якийсь нещасний рендж не виглядає чимось дивним і диким. просто норма для нашої країни.
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24.12.2024 21:29 Ответить
Це норма
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24.12.2024 21:29 Ответить
Це йому Порошенко оплачує, за те що "опзж" разом з партією "ЄС" антинародні закони приймають.
Я нічого не наплутав?
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24.12.2024 21:35 Ответить
Наплутав. Йди похмелись.
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25.12.2024 00:38 Ответить
про сарказм чув?
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25.12.2024 07:58 Ответить
Все ти, zakvova, подляцька ботня, написав навмисно. Бо усім відомо, що слуги путіна і опезж (риівці ахмєтова-путіна) це КОАЛІЦІЯ, яка стоїть
"у замку" проти України як і ти і зелепутінці-73.
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26.12.2024 08:07 Ответить
БАГАТІ - НЕ ЛЮДИ.
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24.12.2024 21:36 Ответить
Все для фронту, все для перемоги!
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24.12.2024 21:49 Ответить
Шобло нелоха рахує народ України лохам
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24.12.2024 21:50 Ответить
А ти, Миколо, воюй.
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24.12.2024 22:19 Ответить
І що , вони срали на всіх, тому що теперішня влада вся така.
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25.12.2024 07:37 Ответить
Если бы была такая возможность, я бы задал вопрос, всему украинскому народу - вам не надоело 32 года выбирать во власть одних и тех же воров, уголовников и проходимцев?

Зачем вам нужна эта верховная рада, что она вам даёт, кроме как ворует ваши деньги и издевается над народом?

Сколько ещё нужно десятилетий такого безобразия, чтобы вы поняли, что Украине нужна президентская форма правления, чтобы вы знали, с кого нужно спрашивать за происходящее в стране ?
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25.12.2024 07:50 Ответить
На Їшака б тобі пересісти, козел...
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25.12.2024 17:02 Ответить
 
 