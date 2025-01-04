Помощник криворожской депутатки совершил под наркотой ДТП в Одессе и пытался сбежать: у него уже 5 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии. ВИДЕО

3 января 2025 года в Одессе произошло ДТП, которое спровоцировал водитель, находившийся под воздействием наркотических средств.

О дорожном происшествии рассказал одесский активист, председатель "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко - брат водителя машины, в которую врезался виновник ДТП, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по опубликованному Гордиенко фото, виновник ДТП - помощник депутата Криворожского городского совета Инны Потаповой Александр Комаровский.

Также автор сообщения утверждает, что в Кривом Роге Днепропетровской области патрульные составили на Комаровского пять протоколов за вождение в состоянии опьянения за 2024 год.

"Приехал с места ДТП. В машину моего брата, в лоб, врезается обдолбанное наркотой криворожское чудовище. Почему чудовище? Этот "красавец" имеет 5 протоколов за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения, и это только за 2024 год. И все у него прекрасно", - написал Гордиенко.

Однако наказание за эти правонарушения, по словам Гордиенко, Комаровский так и не понес, ведь "его негодяи-судьи отмазывали".

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ДТП, о котором идет речь сейчас, произошло в Одессе.

"И вот 3 января снова, но не повезло мерзавцу, что это Одесса... Он пытался скрыться с места происшествия, не дали, потом заблокировался в машине и час игнорировал требования полицейских", - продолжает автор сообщения.

"Кстати, в машине, при поверхностном осмотре нашли наркотики и гранату, похожую на учебную... И килограммовые упаковки с черной икрой", - отмечает Гордиенко.

Заметим, что Инна Потапова депутат от Блока Вилкула "Украинская перспектива".

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