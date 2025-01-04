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Помощник криворожской депутатки совершил под наркотой ДТП в Одессе и пытался сбежать: у него уже 5 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии. ВИДЕО

3 января 2025 года в Одессе произошло ДТП, которое спровоцировал водитель, находившийся под воздействием наркотических средств.

О дорожном происшествии рассказал одесский активист, председатель "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко - брат водителя машины, в которую врезался виновник ДТП, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по опубликованному Гордиенко фото, виновник ДТП - помощник депутата Криворожского городского совета Инны Потаповой Александр Комаровский.

Комаровський ДТП Одеса

Также автор сообщения утверждает, что в Кривом Роге Днепропетровской области патрульные составили на Комаровского пять протоколов за вождение в состоянии опьянения за 2024 год.

"Приехал с места ДТП. В машину моего брата, в лоб, врезается обдолбанное наркотой криворожское чудовище. Почему чудовище? Этот "красавец" имеет 5 протоколов за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения, и это только за 2024 год. И все у него прекрасно", - написал Гордиенко.

Однако наказание за эти правонарушения, по словам Гордиенко, Комаровский так и не понес, ведь "его негодяи-судьи отмазывали".

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ДТП, о котором идет речь сейчас, произошло в Одессе.

"И вот 3 января снова, но не повезло мерзавцу, что это Одесса... Он пытался скрыться с места происшествия, не дали, потом заблокировался в машине и час игнорировал требования полицейских", - продолжает автор сообщения.

"Кстати, в машине, при поверхностном осмотре нашли наркотики и гранату, похожую на учебную... И килограммовые упаковки с черной икрой", - отмечает Гордиенко.

Заметим, что Инна Потапова депутат от Блока Вилкула "Украинская перспектива".

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Комаровський ДТП Одеса

Автор: 

ДТП (7676) Кривой Рог (1403) Одесса (7890) Одесская область (3579) Днепропетровская область (3975) Криворожский район (122) Одесский район (148)


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Топ комментарии
+23
країна мрії зеленського - де всі свої,всі наркомани.
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04.01.2025 15:08
+22
Судді-інваліди порішають, не вперше.
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04.01.2025 15:11
+21
ПЯТЬ РАЗ ловили пьяным за рулём и не лишили прав !!! Вот это кривосудие в Кривом Роге .
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04.01.2025 15:07
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зеленим чомусь засмерділо
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04.01.2025 14:57 Ответить
А насправді воно вілкуловське! Не вгадав...
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04.01.2025 16:38 Ответить
Хлоп попав - але "відмажуть" 99,9;;;;;
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04.01.2025 15:00 Ответить
Судді-інваліди порішають, не вперше.
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04.01.2025 15:11 Ответить
5 протоколів за водіння у нетверезому стані? Це шо за маячня?

Який штраф за водіння у нетверезому стані: сума Штраф у розмірі 17 000 гривень (тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.
Які в сраку протоколи?
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04.01.2025 15:20 Ответить
То вже давно треба зайнятися тими суддями... Та хто ж собі око виклює?
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04.01.2025 16:41 Ответить
Цікаво, як йому подушка мордяку не розфіячила..
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04.01.2025 15:22 Ответить
заснув за кермом під дією .... (не тією Дією) - і впав під торпеду.....
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04.01.2025 15:28 Ответить
Може під обома! На другій кешбек чи тисячу оформлював))
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04.01.2025 15:36 Ответить
100 відсотків. Ще й винними постраждалих призначать
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04.01.2025 18:34 Ответить
Та може він просто на перекурі стояв з підвітряного боку від Бубочки...
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04.01.2025 15:01 Ответить
Таке придумати міг тільки той, що самий шось ткаого нанюхався
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04.01.2025 16:48 Ответить
криворізьку еліту не чіпать! Це свої.
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04.01.2025 15:01 Ответить
...і не нюхать...!
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04.01.2025 15:07 Ответить
ПЯТЬ РАЗ ловили пьяным за рулём и не лишили прав !!! Вот это кривосудие в Кривом Роге .
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04.01.2025 15:07 Ответить
А в Києві (Тандир) чи в будь-якому іншому місті інакше? Скрізь судді - продажні тварюки.
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04.01.2025 15:13 Ответить
країна мрії зеленського - де всі свої,всі наркомани.
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04.01.2025 15:08 Ответить
от ти довбойобь.по твоєму коли мужики в чергах під тцк в 22 році стояли - то за грошенята.коли зброю отримували на вулицях.ти от мені довбойоббєєє,скажи - хто з майдану сьогодні при владі ? назви хоч одне прізвище - хто наскакав цю владу ?
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04.01.2025 16:15 Ответить
уявіть що творять самі депутати, міністри та їх зами, якщо НІХТО, так себе веде...
яб запропонував звільнити тих патрульних які виписували другий третій четвертий та п,ятий протоколи!!!
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04.01.2025 15:11 Ответить
Тут не патрульні, тут їх начальство та прокурвори з сцуддями повинні відповісти.
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04.01.2025 15:14 Ответить
постанову винесли (можливо) - але суд...? І тут цікавий момент...
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04.01.2025 15:15 Ответить
Так може і звільнили декілька патрулів, які до цього виписували. Ми ж не знаємо. Таке свавілля скрізь. А ще хтось хоче від воєнкоматчиків дотримання законів та інструкцій, коли в країні суцільне свавілля. Тільки намахані вояки, які погрожують "приїхати на "Буханці" зі зброєю", в таких темах мовчать
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04.01.2025 15:21 Ответить
Комаровськии - це не синок Комаровського? - позашлюбнии
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04.01.2025 15:15 Ответить
Того дохтура?))
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04.01.2025 15:23 Ответить
Помічник! Я уявляю, в якому стані була, сама криворізька депутатка...
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04.01.2025 15:16 Ответить
А депутатша має БОРГ по аліментах!
Як без помічників із цим впоратися?
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04.01.2025 16:45 Ответить
Скот безрогий.
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04.01.2025 15:19 Ответить
От на такого то сцикотно рило відкрити на тему "прострелити ухилянту коліно", бо цей сам кому хоч прострелить)
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04.01.2025 15:20 Ответить
Звісно, так і є. На блок-постах в їхню сторону дивитися бояться, що б в разі чого сказати - я не бачив/не помітив. Теж постійно пишу тут про це
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04.01.2025 15:23 Ответить
Не говорите херни. Хто он такой?
Помощник депутата горсовета. Да ещё на общественных началах. Если не брать оккупированные районы у нас сейчас 441 городских советов. Может в райцентре эта ксива ещё прокатит.
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04.01.2025 15:45 Ответить
Це "ніхто" в нашій країні ті, хто на нього протоколи складав, раз він уникнув відповідальності
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04.01.2025 15:54 Ответить
Я вас умоляю.
Это вы в Жмеринке были фигура, Моисей Маркович, а в Одессе вы дерьмо…
В Одессе, Киеве, Львове махать ксивой помоника депутата горсовета.
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04.01.2025 16:04 Ответить
"Махати ксівою" теж треба з розумом. І що це міняє по суті? Чи у нас така смілива поліція і такі сміливі судді, що затримують геть усіх, хто п'яний за кермом?? Я вас умоляю...
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04.01.2025 16:22 Ответить
Ну нарешті є тема де гордому Ухилянту, справжній еліті України, можна відписатися!
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04.01.2025 15:31 Ответить
Так отож) Я вже здивувався, що найбільш патріотично налаштованих персон тут довго немає.
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04.01.2025 15:33 Ответить
То беріть "Буханку", зброю, побратимів і поставте супостата на місце
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04.01.2025 15:40 Ответить
Такі не воюватимуть. А от ти, з місяць посидівши у підвалі, штурмував би посадки аж бігом.
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04.01.2025 15:48 Ответить
Злилися. Очікувана відповідь. Крім погроз на відстані в інтернеті та наговорювання собі на статтю - нічого від вас немає
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04.01.2025 15:53 Ответить
Я угадаю якої партії депутатка з одного разу
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04.01.2025 15:27 Ответить
В статті написано, не треба нічого вгадувати
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04.01.2025 15:39 Ответить
Упс. Програв. Хоча... суть там одна
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05.01.2025 13:39 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову.
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04.01.2025 15:33 Ответить
Крівой Рог ета еліта.
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04.01.2025 15:39 Ответить
Це вже така народна депутатська пісня: "Ой, під наркотою!"
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04.01.2025 16:04 Ответить
Якась срань - помічник депутата міста і нічого зробити з ним не можуть? До чого докатилися?...
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04.01.2025 16:24 Ответить
Він відганяв кацапський десант від Одеси. В нього навіть посвідчення "слуги" є. І прописка земляка одного коміка.
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04.01.2025 16:24 Ответить
Логіка? А де гарантія що цей не розчавить машиною або не вдарить авто родичів тих же суддів що відмазали, чи наприклад іншу шишку що тоді? Нєсчасний случай ?
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04.01.2025 16:27 Ответить
5 протоколів за наркотики, а чому ще не в тюрмі, запитання для поліції
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04.01.2025 16:53 Ответить
Так йому кожного разу більш строгий протокол складали, а в шостий раз ще і пальцем погрожували
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04.01.2025 18:37 Ответить
помічник-консультант, по дурі?
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04.01.2025 19:21 Ответить
Порушення прав людини! Вже хуже ніж в рашці! Де відео з бодікамер?!
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04.01.2025 21:35 Ответить
Мабуть цей Комаровський щось з цією депутаткой робе, щось таке.... Під наркотаю що не зробиш. Не подумайте поганого, но щось він робе. Може Комаровський консультант, по дурі?
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04.01.2025 21:59 Ответить
Тобто звичайним пересічним можна і лобове роз'їбати, і замість привітання одразу балончиком забризкати, або беззахисну дівчину за волосся витягувати з машини та бити по голові. А ось коли ******** після дтп закрився в машині, то поліціянти мало не мінета йому пропонують, щоб воно вийшло з машини. Цікаво, а коли вони одразу вже своє очко будуть підставляти?
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04.01.2025 22:16 Ответить
 
 