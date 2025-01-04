Помощник криворожской депутатки совершил под наркотой ДТП в Одессе и пытался сбежать: у него уже 5 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии. ВИДЕО
3 января 2025 года в Одессе произошло ДТП, которое спровоцировал водитель, находившийся под воздействием наркотических средств.
О дорожном происшествии рассказал одесский активист, председатель "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко - брат водителя машины, в которую врезался виновник ДТП, информирует Цензор.НЕТ.
Судя по опубликованному Гордиенко фото, виновник ДТП - помощник депутата Криворожского городского совета Инны Потаповой Александр Комаровский.
Также автор сообщения утверждает, что в Кривом Роге Днепропетровской области патрульные составили на Комаровского пять протоколов за вождение в состоянии опьянения за 2024 год.
"Приехал с места ДТП. В машину моего брата, в лоб, врезается обдолбанное наркотой криворожское чудовище. Почему чудовище? Этот "красавец" имеет 5 протоколов за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения, и это только за 2024 год. И все у него прекрасно", - написал Гордиенко.
Однако наказание за эти правонарушения, по словам Гордиенко, Комаровский так и не понес, ведь "его негодяи-судьи отмазывали".
ДТП, о котором идет речь сейчас, произошло в Одессе.
"И вот 3 января снова, но не повезло мерзавцу, что это Одесса... Он пытался скрыться с места происшествия, не дали, потом заблокировался в машине и час игнорировал требования полицейских", - продолжает автор сообщения.
"Кстати, в машине, при поверхностном осмотре нашли наркотики и гранату, похожую на учебную... И килограммовые упаковки с черной икрой", - отмечает Гордиенко.
Заметим, что Инна Потапова депутат от Блока Вилкула "Украинская перспектива".
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Який штраф за водіння у нетверезому стані: сума Штраф у розмірі 17 000 гривень (тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.
Які в сраку протоколи?
яб запропонував звільнити тих патрульних які виписували другий третій четвертий та п,ятий протоколи!!!
Як без помічників із цим впоратися?
Помощник депутата горсовета. Да ещё на общественных началах. Если не брать оккупированные районы у нас сейчас 441 городских советов. Может в райцентре эта ксива ещё прокатит.
Это вы в Жмеринке были фигура, Моисей Маркович, а в Одессе вы дерьмо…
В Одессе, Киеве, Львове махать ксивой помоника депутата горсовета.