На западе оккупированного Крыма ввели режим ЧС из-за мазута. В "Тузловские лиманы" прилетели загрязненные птицы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черноморском районе оккупированного полуострова, вслед за Севастополем, введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый "глава администрации" Черноморского района Александр Дудинов.

"Ситуация неприятная, но контролируемая", - написал он и отметил, что "очистка загрязненной территории" продолжается, и к процессу присоединятся еще 100 волонтеров.

Отмечается, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 25 тонн нефтесодержащей жидкости из акватории Керченского пролива, почти 140 тысяч тонн загрязненного песка с пляжей Краснодарского края и более 400 тонн - с побережья аннексированного Крыма, включая Севастополь. Однако состояние Черного моря и его побережья продолжает ухудшаться состояние Черного моря и его побережья продолжает ухудшаться из-за обнаружения загрязнений в новых локациях.

В парк "Тузловские лиманы" прилетели птицы в мазуте

9 января в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели обмазанные мазутом птицы. В частности, это большая ныряльщица, которая, вероятно, была на месте аварии.

"В результате аварии погибли десятки тысяч птиц, и это еще не конец ужасных последствий для природы. Каждый день находят мертвых китообразных, преимущественно азовок, и их уже около сотни найденных", - рассказали в парке.

Также в парке отметили, существует вероятность, что скоро мазут достигнет берегов Одесской области.











15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

Утром 11 января стало известно, что в результате разлива мазута в Черном море погибли по меньшей мере 60 дельфинов.

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