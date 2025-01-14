РУС
Губернатор Бусаргин заявил о массированной атаке БпЛА на Саратов и Энгельс: Повреждены 2 промпредприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 14 января 2025 года, Саратов и Энгельс находились под массированной атакой БпЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверяет, что российская ПВО якобы ликвидировала большое количество целей.

"В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы", - отметил российский чиновник.

пожежі в Енгельсі та Саратові після атаки
пожежі в Енгельсі та Саратові після атаки
пожежі в Енгельсі та Саратові після атаки
пожежі в Енгельсі та Саратові після атаки

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Казань атаковали беспилотники: жители сообщают о пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: на поврежденном промпредприятии сильный пожар, школы перевели на дистанционку.

Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года

Как сообщалось, Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.

Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.

8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 января местные власти заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе.

беспилотник (4105) Удары по РФ (475)
+22
Сьогодні на болотах весело та гучно.
Дякуємо нашим воінам за роботу
та всім,хто допомагає українцям
йти до перемоги.
14.01.2025 08:37 Ответить
+17
14.01.2025 08:48 Ответить
+9
Хлопок і задімлєніє. Фсьо сбілі.
14.01.2025 08:38 Ответить
«фсє целі спєцапєрациі будут дастіґнути, фсь ідьот па-плану» (с) 🤣🤣🤣🤣🤣😍💪
14.01.2025 08:35 Ответить
Сьогодні на болотах весело та гучно.
Дякуємо нашим воінам за роботу
та всім,хто допомагає українцям
йти до перемоги.
14.01.2025 08:37 Ответить
Хлопок і задімлєніє. Фсьо сбілі.
14.01.2025 08:38 Ответить
Ну есть же движ...
14.01.2025 08:39 Ответить
Вражаючі абломкі.
14.01.2025 08:42 Ответить
''Посівальники'' до кацапів завітали.
14.01.2025 08:43 Ответить
Горіть кацапи в пеклі.
14.01.2025 08:45 Ответить
Грієм зону
14.01.2025 08:47 Ответить
14.01.2025 08:48 Ответить
Запри свою самку в ванной, что б не скулила!
14.01.2025 14:05 Ответить
14.01.2025 08:50 Ответить
Эй вы там, в Кремеле! Услышьте жителей Саратау! Им не нужны нахлебники из Москвы! СНР хочет жить без вас!
14.01.2025 08:59 Ответить
"Сію тобі в очі
Сію проти ночи"
14.01.2025 09:07 Ответить
Не всі долітають до місця призначення, нажаль...
14.01.2025 09:11 Ответить
А не всім і треба. Багато фальш-цілей для перевантаження ППО. Стандартна тактика.
14.01.2025 09:15 Ответить
Республика Саратау не станет на колени перед Москвой! Эй вы там, в Кремле, усвышьте жителей Саратау!
14.01.2025 09:21 Ответить
контролірумоє отріцатєльноє задимлєніє
14.01.2025 09:33 Ответить
 
 