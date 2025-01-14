Губернатор Бусаргин заявил о массированной атаке БпЛА на Саратов и Энгельс: Повреждены 2 промпредприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 14 января 2025 года, Саратов и Энгельс находились под массированной атакой БпЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, информирует Цензор.НЕТ.
Он уверяет, что российская ПВО якобы ликвидировала большое количество целей.
"В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы", - отметил российский чиновник.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: на поврежденном промпредприятии сильный пожар, школы перевели на дистанционку.
Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года
Как сообщалось, Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.
Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.
8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 января местные власти заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе.
Дякуємо нашим воінам за роботу
та всім,хто допомагає українцям
йти до перемоги.
Сію проти ночи"