Шмыгаль обсудил со спикером Латвии Миериней обучение украинских военных и поддержку ОПК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Саемы Латвии, во главе со спикером Дайгой Миериней, во время которой обсудили ряд важных вопросов, в частности военную поддержку Украины и развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Провел насыщенную встречу с представителями Саэйма Латвии во главе со спикером Дайгой Миериней. Глубоко благодарен Латвии за военно-техническую помощь Украине. Предоставление оружия, боеприпасов и товаров военного назначения на сумму уже более 501 млн евро. Обсудили поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины по "датской модели" и продолжение программ обучения украинских военных", - отметил Шмыгаль.

Среди главных тем встречи был также вопрос поддержки украинского ОПК по "датской модели", а также продолжение программ обучения украинских военных. Шмыгаль подчеркнул важность этих инициатив для повышения эффективности украинской армии.

Кроме того, премьер-министр Украины обсудил с латвийской стороной возможности усиления санкций против России, в частности относительно ограничений на ядерную отрасль и борьбы с российским "теневым флотом". "Благодарен Латвии за активную поддержку этой инициативы", - добавил он.

Также во время встречи обсудили вопросы создания надежного и экономически эффективного транспортного коридора между Украиной и странами Балтии. Шмыгаль выразил убеждение, что начало функционирования проекта "Rail Baltica" будет способствовать развитию этой сферы.

По его словам, Латвия продолжит поддерживать Украину, в частности на пути в ЕС и НАТО.

Напомним, что сегодня, 14 января, в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня.

