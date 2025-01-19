РУС
Столичный адвокат вербовал агентов для российской ГРУ и защищал их в судах. Он задержан, - СБУ. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали еще одного агента военной разведки РФ (более известной как гру) в Киеве. Им оказался столичный адвокат, который вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, задокументировано как юрист сначала помог рашистам "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора - защищал его в суде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена днепропетровская компания, помогавшая рашистам строить ядерные лаборатории, - СБУ. ФОТОрепортаж

адвокат працював на РФ

Как действовал российский агент?

По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российского гру Виталием Наумовым во время личной встречи на территории страны-агрессора еще в 2015 году.

"После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям гру рф", - говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание агент получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств.

Читайте также: Помогала захватчикам во время оккупации Купянского района: задержана коллаборант, работавшая на рашистов, - СБУ

Задержание злоумышленника

Сотрудники СБУ задокументировали преступления адвоката и задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом и другими агентами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Задержана жительница Херсона, работавшая на врага во время оккупации города

адвокат (1445) Киев (26014) СБУ (20338) коллаборационизм (905)
Топ комментарии
+14
Скільки того кацапського лайна засіло в Україні. Ждуни *****.
19.01.2025 10:31 Ответить
+7
тобто з 2015 року вербував.захищав не ховаючись!!!
Що трапилось що йго затримали(може за три дні відпустять???)
Країна жеве вже пів року без Генпрокурора!!
а може той прокурор і не потрібен!???
Є татаров-він все парєшаєт:
кого затримати,кого відпустити
19.01.2025 10:44 Ответить
+7
Там на тих пагорбах славетних можна шмаляти наугад на помилишся, зайда на зайді, зайдою поганяє.
19.01.2025 10:51 Ответить
Київський адвокат Кравець Ростислав Юрійович - давній ідейний ворог України, соратник Януковича і Партії регіонів. Агітує проти мобілізації, кришує ухилянтів і прихильників руССкого міра. Чому СБУ досі його не заарештувала?
19.01.2025 16:50 Ответить
Це не иого при попитці здиміти пристрелили? - жалко
19.01.2025 10:15 Ответить
Правдозащитнег???
19.01.2025 10:20 Ответить
бойко герой України
19.01.2025 10:22 Ответить
Ну ось, не тільки суддям бути агентами ГРУ.
19.01.2025 10:38 Ответить
Потрібно знищувати всю колоборанську мерзоту іншої мови ці виродки не розуміють починаючи : медвечука ,табачника,сівковича ,царьова ,азарова,балицького ,пушиліна , ітд,а чому баканов досі на волі як і суддя вовк ?
19.01.2025 11:26 Ответить
вот цікаво, а за кого голосували усі хабарники, крадії, коллаборанти і держрадники?
19.01.2025 11:28 Ответить
Кернес за Порошенко.
19.01.2025 12:50 Ответить
та не ******* ото. Кернес в 2014 був в Партії регіонів, а в 2019 - в ЖОПоблоці. Голосував за своїх, підтримував росію і намагався створити в Харкові ХНР.
22.01.2025 10:36 Ответить
да то зебобик з ОП
22.01.2025 13:31 Ответить
В суді його будуть захищати адвокати Патриоти ?!!!!
19.01.2025 11:39 Ответить
так
19.01.2025 11:55 Ответить
Таких адвокатів, які в ютубі розказують як хаміть на блокпостах, як відмазуватись від тцк, валом. Особо шукати не треба. Булоб бажання цю кацапську агентуру пересаджати.
19.01.2025 12:33 Ответить
Коли в 2016-му пропонували вигнати ВСІХ суддів та замінити на абсолютно нових, молодих, то весь ******* бомонд включно з ліваками Заходу почали вити, як ті шакали на Місяць, що неМона, ніЗЗя, бо це ж, бачте, "не демократично". А зараз що судді, що адвокати, що інші "правники" чи "йуристи" з дипломами - цілковита вата(в кращому випадку) чи відверті вороги, що працюють на кремль. А це ж не просто якісь люди, це одна з основних гілок влади в державі! Тобто, уся ота "юридично-судова" вертикаль не просто прогнила, а вона на 90%(якщо не більше!) просякнута агентами рашки! Ось чому пуйло й повірив у те, що може зробити "Київ за 3 дня", ось це і давало привід кацапні думати і вірити в отой "адінНарот". Ось що давало та і зараз дає оту основу ЗЕшоблі, йермакам та татаровим надіятись, що все буде знову так, як вони бажають, а ***** і Ко їм в цьому допоможуть. І, на превеликий жаль, вони мають рацію, бо навіть кривавійша агресія кацапні не прочистила мозок у пересічного лоха з отих 73%. Нажаль.
19.01.2025 12:50 Ответить
Медвечук і портнов досі адвокатами і суддями керують?
19.01.2025 13:01 Ответить
Баканов теж в адвокати подався... цікаво, чому?
19.01.2025 14:07 Ответить
На один нік стане менше захисників ухилянтів на цьому сайті.
19.01.2025 14:15 Ответить
Київський адвокат Кравець Ростислав Юрійович - ідейний ворог України, прихильник Януковича і Партії регіонів. Чому СБУ досі його не заарештувала?
19.01.2025 16:25 Ответить
Почему не было попытки к бегству?
19.01.2025 19:20 Ответить
 
 