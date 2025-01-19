Столичный адвокат вербовал агентов для российской ГРУ и защищал их в судах. Он задержан, - СБУ. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали еще одного агента военной разведки РФ (более известной как гру) в Киеве. Им оказался столичный адвокат, который вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, задокументировано как юрист сначала помог рашистам "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора - защищал его в суде.

Как действовал российский агент?

По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российского гру Виталием Наумовым во время личной встречи на территории страны-агрессора еще в 2015 году.

"После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям гру рф", - говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание агент получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств.

Задержание злоумышленника

Сотрудники СБУ задокументировали преступления адвоката и задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом и другими агентами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

