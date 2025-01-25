Драпатый представил личному составу начальника Национальной академии Сухопутных войск Качура. ФОТОрепортаж

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый представил коллективу нового начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - полковника Романа Качура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Драпатый сообщил в Фейсбуке.

"Это была не традиционная церемония, а искренний и профессиональный диалог о будущем высшего военного образования и качественные преобразования в подготовке офицеров Вооруженных сил Украины", - отметил Драпатый.

Он отметил, что перед Качуром стоит сложная, но очень важная задача - обеспечить качественную подготовку офицеров, которые будут обладать не только теоретическими знаниями, но и будут готовы к ведению современной маневренной войны, командовать подразделениями в условиях высокотехнологичного поля боя и быстрого изменения обстановки.

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"Национальная академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного должна стать не только центром военного образования, но и настоящим сердцем нашей армии, где формируется элита Сухопутных войск, где рождаются лидеры, которые принимают решения и определяют судьбу сражений. У нас есть все для того, чтобы превратить Академию в одно из лучших заведений современного военного образования в мире", - отметил Драпатый.

Он обратился к преподавателям и личному составу академии.

"Ваша миссия - формировать не только военных профессионалов, но и настоящих патриотов, лидеров, которые своим примером будут вдохновлять подчиненных и весь свободный демократический мир", - отметил командующий Сухопутными войсками.





Также он обратился к курсантам: "Помните: каждый из вас - будущее нашего войска. На ваших плечах лежит ответственность за тех, кого вы поведете за собой в бой. Используйте каждый день в стенах академии, чтобы получать знания, развивать свои навыки и достойно служить украинскому народу".

"В завершение, мы живем во время больших вызовов, но также и больших возможностей. Вместе, благодаря вашему упорному труду, ответственности и преданности, мы сможем обеспечить несокрушимость и мощь Вооруженных Сил Украины", - резюмировал Драпатый.

Напомним, что 19 января президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Министр обороны Рустем Умеров по поручению президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.