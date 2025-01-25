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Драпатый представил личному составу начальника Национальной академии Сухопутных войск Качура. ФОТОрепортаж

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый представил коллективу нового начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - полковника Романа Качура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Драпатый сообщил в Фейсбуке.

"Это была не традиционная церемония, а искренний и профессиональный диалог о будущем высшего военного образования и качественные преобразования в подготовке офицеров Вооруженных сил Украины", - отметил Драпатый.

Он отметил, что перед Качуром стоит сложная, но очень важная задача - обеспечить качественную подготовку офицеров, которые будут обладать не только теоретическими знаниями, но и будут готовы к ведению современной маневренной войны, командовать подразделениями в условиях высокотехнологичного поля боя и быстрого изменения обстановки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня планирует назначить Драпатого командующим ОСГВ "Хортиця", - Бутусов

Романа Качура представили Національній академії Сухопутних військ ЗСУ
Романа Качура представили Національній академії Сухопутних військ ЗСУ

"Национальная академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного должна стать не только центром военного образования, но и настоящим сердцем нашей армии, где формируется элита Сухопутных войск, где рождаются лидеры, которые принимают решения и определяют судьбу сражений. У нас есть все для того, чтобы превратить Академию в одно из лучших заведений современного военного образования в мире", - отметил Драпатый.

Он обратился к преподавателям и личному составу академии.

"Ваша миссия - формировать не только военных профессионалов, но и настоящих патриотов, лидеров, которые своим примером будут вдохновлять подчиненных и весь свободный демократический мир", - отметил командующий Сухопутными войсками.

Романа Качура представили Національній академії Сухопутних військ ЗСУ
Романа Качура представили Національній академії Сухопутних військ ЗСУ

Также он обратился к курсантам: "Помните: каждый из вас - будущее нашего войска. На ваших плечах лежит ответственность за тех, кого вы поведете за собой в бой. Используйте каждый день в стенах академии, чтобы получать знания, развивать свои навыки и достойно служить украинскому народу".

"В завершение, мы живем во время больших вызовов, но также и больших возможностей. Вместе, благодаря вашему упорному труду, ответственности и преданности, мы сможем обеспечить несокрушимость и мощь Вооруженных Сил Украины", - резюмировал Драпатый.

Романа Качура представили Національній академії Сухопутних військ ЗСУ

Напомним, что 19 января президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Министр обороны Рустем Умеров по поручению президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Автор: 

военнослужащие (6174) ВСУ (6666) Драпатый Михаил (18)


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Топ комментарии
+8
Гордійчук - так, герой, бойовий офіцер. Ось тільки його вихованці у ліцеї здебільшого кацапоязичні. Як таке може бути у навчальному закладі, де формуються основи сутності українського офіцерства, майбутньої еліти нації ??? Мовна ситуація у ліцеї засвідчує нікчемність кадрової політики його керівництва. Кацапоязичний ліцеїст - це свідчення кацапоязичія виховательсько-командного складу. Мешкаю неподалік цього закладу. Бачу цих ліцеїстів і чую їхні розмови : або кацапоязичні, або з жахливим суржиком. Сподіваюся, хоч у Львові, в академії почистять особовий офіцерський склад від кацапоязичних совків. Але ж в цю академію щороку приходять на навчання випускники Київського військового ліцею ім І.Богуна. Просто сором.
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25.01.2025 18:29
+5
маю надію. хочу не обманутися.
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25.01.2025 17:58
+4
Черговий мазаний. Він за станом здоровя чи чому буде на тиловій посаді?Руки ноги начебто є . Справжній ,достойний керівник учбового закладу ім.Богуна це генерал Гордійчук, людина після тяжкого поранення заслужила.
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25.01.2025 18:10
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Справжній полковник.
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25.01.2025 17:53 Ответить
дай Бог !

бо як навчать в Академії, так потім і будуть воювати пани Полковники та Генерали

.
.
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25.01.2025 18:47 Ответить
Вигнати з академії всіх старих пердунів, які там отримують добавку до генеральської та полковнічієї пенсії, навчання проводити виключно англійською мовою, викладати запрошувати іноземних фахівців або англомовних офіцерів ЗСУ з успішним бойовим досвідом. Людина яка сама не може опанувати англійську мову не може нікого нічому навчити!
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25.01.2025 19:40 Ответить
лигор ти знову тут зі своїми д..ським порадами? а на навчання будуть літати дронами ти забуло допейсати
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26.01.2025 09:20 Ответить
ну слів багато гарних - час покаже
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25.01.2025 17:56 Ответить
маю надію. хочу не обманутися.
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25.01.2025 17:58 Ответить
Черговий мазаний. Він за станом здоровя чи чому буде на тиловій посаді?Руки ноги начебто є . Справжній ,достойний керівник учбового закладу ім.Богуна це генерал Гордійчук, людина після тяжкого поранення заслужила.
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25.01.2025 18:10 Ответить
Гордійчук - так, герой, бойовий офіцер. Ось тільки його вихованці у ліцеї здебільшого кацапоязичні. Як таке може бути у навчальному закладі, де формуються основи сутності українського офіцерства, майбутньої еліти нації ??? Мовна ситуація у ліцеї засвідчує нікчемність кадрової політики його керівництва. Кацапоязичний ліцеїст - це свідчення кацапоязичія виховательсько-командного складу. Мешкаю неподалік цього закладу. Бачу цих ліцеїстів і чую їхні розмови : або кацапоязичні, або з жахливим суржиком. Сподіваюся, хоч у Львові, в академії почистять особовий офіцерський склад від кацапоязичних совків. Але ж в цю академію щороку приходять на навчання випускники Київського військового ліцею ім І.Богуна. Просто сором.
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25.01.2025 18:29 Ответить
найкращого керівника Військового ліцею, ніж Герой України Гордійчук важко знайти
він - жива легенда !

а ліцеїсти кацапомовні, бо такими прийшли.
реальний перехід на українську мову дуже складний процес

.
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25.01.2025 18:52 Ответить
У чому складність??? Абітурієнти вивчали українську мову у школах, тобто база існує. Наші діти за кордоном за пів року опановують на розмовному рівні польську, чеську, а то й німецьку, французьку тощо. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин. В армійських умовах усе вивчається простіше і швидше, бо є дисципліна. Перший семестр у ліцеї та академії має бути винятково мовно-етично-естетичним, тобто формувати основи шляхетності, грамотності, духовності. А то приходять академічні випускники-лейтенанти у війська і без кацапських матюків речення сформулювати не можуть.
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25.01.2025 19:21 Ответить
перейти на українську можна лише коли станеш дійсним українцем.

балачки можна, а розмовляти - ні !
приклад ?
ЗЄля !

.
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25.01.2025 19:35 Ответить
Якою мовою людина розмовляє зі своїми батьками і дітьми, до того народу й належить. Якою мовою послуговується державний службовець/військовослужбовець у побуті (сім"я, родина, друззі), тому народу і прагне реально служити. Формальне використання мови - від лукавого.
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25.01.2025 19:55 Ответить
от я знаю приклади і таких насправді багато, коли в звичайній українській сім'ї переходили на кацапську, то ще при саюсі було, бо типа українською то не модно і діти виростали теж кацапомовними, але ж від того до кацапів вони не належать, жертви кацапіфікації, що тоді проводилась, а у них не вистачало клепки, сміливості, тову пручатися, безвольні, думали, що як кацапською то більше досягнуть в житті.
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26.01.2025 09:24 Ответить
Так все, Драпатого уже не переназначают?
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25.01.2025 18:52 Ответить
Головнокомандувач Сухопутних військ має великі повноваження.

але командувач оперативним напрямком мав би бути таки зосередженим на виконанні лише своїх вузьких обов'язків - надто інтенсивна зараз війна

.
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25.01.2025 19:03 Ответить
Так а на "Хортицю"?
Ні?
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25.01.2025 19:10 Ответить
Думаю що нормально офіцера не поставлять...поставлять срауолиза та совкового солдафона який буде виконувати всі вказівки азірова...
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25.01.2025 20:38 Ответить
Виберайте кого вам хочеться хоч марченка хоч мосійчука хоч поплавського. Нелільзьте своїми смердючими лапами до Ігора Гордійчука.
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26.01.2025 21:01 Ответить
 
 