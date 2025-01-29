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Депутат горсовета на Кировоградщине организовал закупку некачественной одежды для военных - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам, которые организовали закупку одежды для военных несоответствующего качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, ранее Бюро завершило досудебное расследование в отношении директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который через тендерные процедуры закупил эту некачественную одежду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновнику Херсонской ОВА, закупившему некачественную одежду для ВСУ, грозит до 5 лет с конфискацией имущества, - ГБР. ФОТО

Схему организовал депутат горсовета на Кировоградщине

"Организатором этой схемы стал депутат одного из городских советов на Кировоградщине, который по совместительству был владельцем и директором одного из предприятий. Чиновник, узнав, что на Херсонщине планируется ряд закупок одежды для обеспечения потребностей бойцов, решил на них "подзаработать".

К сделке он привлек знакомого, которого назначил директором в другом подконтрольном предприятии, и бухгалтера этой коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

депутат закуповував для ЗСУ неякісний одяг
депутат закуповував для ЗСУ неякісний одяг
депутат закуповував для ЗСУ неякісний одяг

Какие убытки государства?

Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более чем 21 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Афера на $10 млн при закупке формы для ВСУ: Подозревают бывших советника из Минобороны и нардепа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас депутату, его сообщнику и бухгалтеру сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

Что грозит дельцам?

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, чиновнику Херсонской ОГА, который в 2022 году приобрел некачественную одежду для бойцов, было сообщено о подозрении в августе 2024 года.

Автор: 

одежда (165) махинации (585) ГБР (3038) Кировоградская область (641)


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Топ комментарии
+6
зачекайте!
ладно, там, волонтерські смаколики або засоби гігієни, або спідня білизна. або якісь побутові речі для зручності.
одяг, тобто форму, військовим може поставляти хто завгодно?
хоч умєров з безруковою, хоч депутат кіровоградчини, хоч мій сусід юра, хоч баба галя, що квашену капусту на базарчіку продає?
нема єдиної системи забезпечення зсу?
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29.01.2025 10:37
+2
Та ви що, серйозно?? аяяйяй, та не може бути такого !!!! ....
"шо, апять?"...
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29.01.2025 10:20
+2
... давно такого не було і от знову!!!
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29.01.2025 10:21
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Та ви що, серйозно?? аяяйяй, та не може бути такого !!!! ....
"шо, апять?"...
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29.01.2025 10:20 Ответить
... давно такого не було і от знову!!!
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29.01.2025 10:21 Ответить
всі корупціонери виїхали за границю (с)
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29.01.2025 10:41 Ответить
зачекайте!
ладно, там, волонтерські смаколики або засоби гігієни, або спідня білизна. або якісь побутові речі для зручності.
одяг, тобто форму, військовим може поставляти хто завгодно?
хоч умєров з безруковою, хоч депутат кіровоградчини, хоч мій сусід юра, хоч баба галя, що квашену капусту на базарчіку продає?
нема єдиної системи забезпечення зсу?
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29.01.2025 10:37 Ответить
І від якої ж політичної сили цей депутат? Ану, вгадаймо!
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29.01.2025 11:06 Ответить
А вгадайде з трьох раз щоб було з ним якби він таке саме зробив в 1943 році.

А що буде з ним в 2025 році? Вгадаю з першого разу-нічого.
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29.01.2025 11:26 Ответить
Деньги из бюджета громады? Форма для ТРО? Что на фото, стопка испорченной бумаги "органами"? Это правильное использование бюджетных средств? Сами покупайте! Централизованно! Яйца килограммами..., ну и так далее! Или там нет претензий?
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29.01.2025 11:10 Ответить
Гроші з бюджету громади - це не гроші мера, це такі саме гроші платників податків, як і бюджетні кошти!
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29.01.2025 11:32 Ответить
Только громада их могла на свое усмотрение потратить! Чтобы не продолжать беспредметный разговор. Да, воруют и из местных бюджетов! Но когда местный бюджет делает СРОЧНО, то что не сделали те кому ЭТО ПО ЗАКОНУ положено делать, а потом их еще крайними делают. Это не КРАСИВО!
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29.01.2025 11:36 Ответить
це мова про тих, хто мав бути мобілізований відразу після введення воєнного стану....
тому висновок.
зе зробив бронь, і вірніше порушив конституцію саме щоб крали
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29.01.2025 12:44 Ответить
 
 