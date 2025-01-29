Депутат горсовета на Кировоградщине организовал закупку некачественной одежды для военных - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам, которые организовали закупку одежды для военных несоответствующего качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, ранее Бюро завершило досудебное расследование в отношении директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который через тендерные процедуры закупил эту некачественную одежду.

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Схему организовал депутат горсовета на Кировоградщине

"Организатором этой схемы стал депутат одного из городских советов на Кировоградщине, который по совместительству был владельцем и директором одного из предприятий. Чиновник, узнав, что на Херсонщине планируется ряд закупок одежды для обеспечения потребностей бойцов, решил на них "подзаработать".

К сделке он привлек знакомого, которого назначил директором в другом подконтрольном предприятии, и бухгалтера этой коммерческой структуры", - говорится в сообщении.







Какие убытки государства?

Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более чем 21 млн грн.

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Сейчас депутату, его сообщнику и бухгалтеру сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

Что грозит дельцам?

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, чиновнику Херсонской ОГА, который в 2022 году приобрел некачественную одежду для бойцов, было сообщено о подозрении в августе 2024 года.