Депутат горсовета на Кировоградщине организовал закупку некачественной одежды для военных - ГБР. ФОТО
Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам, которые организовали закупку одежды для военных несоответствующего качества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, ранее Бюро завершило досудебное расследование в отношении директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который через тендерные процедуры закупил эту некачественную одежду.
Схему организовал депутат горсовета на Кировоградщине
"Организатором этой схемы стал депутат одного из городских советов на Кировоградщине, который по совместительству был владельцем и директором одного из предприятий. Чиновник, узнав, что на Херсонщине планируется ряд закупок одежды для обеспечения потребностей бойцов, решил на них "подзаработать".
К сделке он привлек знакомого, которого назначил директором в другом подконтрольном предприятии, и бухгалтера этой коммерческой структуры", - говорится в сообщении.
Какие убытки государства?
Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более чем 21 млн грн.
Сейчас депутату, его сообщнику и бухгалтеру сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.
Что грозит дельцам?
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, чиновнику Херсонской ОГА, который в 2022 году приобрел некачественную одежду для бойцов, было сообщено о подозрении в августе 2024 года.
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"шо, апять?"...
ладно, там, волонтерські смаколики або засоби гігієни, або спідня білизна. або якісь побутові речі для зручності.
одяг, тобто форму, військовим може поставляти хто завгодно?
хоч умєров з безруковою, хоч депутат кіровоградчини, хоч мій сусід юра, хоч баба галя, що квашену капусту на базарчіку продає?
нема єдиної системи забезпечення зсу?
А що буде з ним в 2025 році? Вгадаю з першого разу-нічого.
тому висновок.
зе зробив бронь, і вірніше порушив конституцію саме щоб крали